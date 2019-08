Forni per pizza, i modelli per una pizza da veri chef

Per molte persone la pizza è una grande passione. Molti non rinunciano ad un pezzo del gustoso alimento, ma spesso per assaporarla si è costretti ad andare al ristorante o ad ordinarla.

I patiti della cucina, preferiscono prepararla da soli sperimentando nuovi impasti e ricette anche se sono consapevoli che non è semplice. Per la pizza impeccabile un ruolo centrale lo ricopre il forno.

Per buoni risultati, l’elettrodomestico deve essere in grado di esaltare la lavorazione della pasta. Non tutti hanno a disposizione un forno a legna, per esaltarne il gusto, la soluzione migliore è rappresentata dai forni elettrici per pizza. Vediamo i migliori modelli in commercio.

1. Per una pizza gustosa: Forno con pietra refrattaria

La pizza è amata da tutti, ma come i grandi chef ognuno ha la sua ricetta preferita e tradizione. Con questo forno è possibile cucinare un piatto gustoso a cui i nostri ospiti non potranno resistere. L’elettrodomestico dotato di un termometro, permette di stabilire la giusta temperatura per ottenere una pizza croccante. Il modello arricchito dalla base in pietra refrattaria permette alla pizza di cuocersi in maniera uniforme distribuendo il calore dove serve. La parte superiore a forma di cupola, in acciaio cromato, è pensata per mantenere il calore all’interno. Piccolo e maneggevole, basta una presa elettrica e può essere sistemato anche in giardino, per avere pizza calda durante una serata con gli amici.

Pro. Facile e semplice da usare, permette di realizzare ottime pizze.

Contro. Le palette di legno in dotazione fanno attaccare l’impasto

2. Per preparare la pizza in pochi minuti: Forno con termostato

Riuscire a resistere alla pizza non è semplice, non vediamo l’ora di assaggiarla e di gustarla. Se non amiamo aspettare, questo forno è l’ideale. Dotato di un termostato regolabile, arriva fino a 400° perfetti per cuocere la pizza e donarle croccantezza. La resistenza in grado di arrivare fino a 1200 Watt, permette di conservare la temperatura a lungo. Ideale per una sola pizza, la base in pietra refrattaria riesce a distribuire uniformemente il calore.

Pro. Le alte temperature e la pietra refrattaria cuociono la pizza in modo impeccabile.

Contro. Il termostato tende a bloccarsi quando arriva a 300°.

3. Per accontentare tutti i gusti: Forno con 5 livelli di cottura

Quando si tratta di cibo e cucina, ognuno ha i suoi gusti e questo vale anche per la pizza. Con questo forno potrete accontentare tutti i desideri della famiglia o degli ospiti grazie a 5 livelli di cottura. il termostato regolabile consente di cuocere oltre alla pizza anche torte salate, toast, panzerotti o potete riscaldare gli alimenti prima di portarli in tavola. Bastano 4 minuti per avere in tavola una deliziosa pizza tutta da gustare. La pietra refrattaria alla base si combina con una potenza di 1.200 W per raggiungere alte temperature.

Pro. Cuoce le pizze in pochi minuti.

Contro. Non ha la paletta inclusa nella confezione.

4. Per realizzare la pizza perfetta: Forno con piatto in ceramica

Realizzare la pizza perfetta è il sogno di tutti. Con questo forno potrete avere un risultato impeccabile come con quelli professionali. La base in ceramica e la temperatura regolabile fino a 350° permettono di preparare la pizza in cinque minuti. Dotata di una finestrella consente di visualizzare a che punto è la cottura, prima dello scadere del timer. Grazie allo stop automatico, non rischierete mai di bruciare la vostra cena. Non dovete far altro che prelevarla con la paletta di legno, tagliarla con la rotella inclusa e gustarvi la vostra pizza.

Pro. Le pizze cuociono rapidamente.

Contro. Ci mette molto ad arrivare a temperatura.

5. Per un risultato impeccabile: Forno doppia cottura

La pizza realizzata nel forno a legna ha un sapore particolare e unico. Per realizzarla anche a casa, questo innovativo forno con la base che poggia direttamente sul fornello, è quello che fa per voi. La cupola riscaldata con la resistenza, mantiene una cottura uniforme. Il modello è in grado di raggiungere temperature elevatissime, fino a 450°, con un consumo elettrico ridotto e senza dispersione di calore. Realizzato in alluminio e acciaio inox è resistente al tempo e all’usura.

Pro. La pizza si cuoce in poco tempo raggiungendo il massimo della temperature.

Contro. Il coperchio è un pò pesante quindi si deve stare attenti a non farlo ribaltare quando si apre.

6. Ideale per mangiare la pizza in compagnia: Forno con cupola in terracotta

Con questo forno potrete realizzare sia mini pizze, che quelle più grandi fino a 25 cm, in pochi minuti. La piastra in metallo completata con la cupola in terracotta, diffonde il calore dall’alto verso il basso, per un risultato croccante e una farcita gustosa. Perfetta anche per la cottura di calzoni, torte salate, toast, non dovete far altro che scegliere il vostro piatto preferito e divertirvi in compagnia degli amici.

Pro. Le palette incluse permettono di maneggiare facilmente la pizza.

Contro. Non è semplice pulirla.

