Le friggitrici moderne per ricette sane e gustose

Per molti tutto ciò che è fritto è buono. Patatine, arancini e crocchette sono cibi a cui difficilmente si riesce a resistere, sempre più spesso si cerca di limitarne il consumo per non avere problemi di linea. Grazie alle nuove friggitrici possiamo mettere da parte le preoccupazioni e concederci senza rimorsi un piccolo peccato di gola! Le nuove tecnologie e le friggitrici ad aria consentono di cuocere cibi ottimi, ma leggeri. Vediamo i migliori modelli per realizzare un fritto gustoso e con poche calorie.



1. Moulinex

La friggitrice ti permetterà di preparare ottime patatine fritte per tutta la famiglia. Grazie al timer digitale è possibile cuocere deliziosi e croccanti nugget. Il filtro a carboni attivo consente di cucinare tutti gli arancini o le crocchette senza spiacevoli e fastidiosi odori in casa.

2. Aikoc

Ami patatine e altri cibi fritti, ma temi per la linea? La friggitrice ad aria è l’alternativa che fa per te. Il modello con low-oil elimina l’olio, ma assicura cibo croccante, senza l’aggiunta di grassi. Con la tecnologia della circolazione d’aria e il controllo della temperatura è possibile preparare deliziosi manicaretti croccanti e leggeri.

3. Princess

Con la friggitrice ad aria potrai godere di pasti sani, dalla colazione agli snack senza dimenticare il dessert. Grigliare, arrostire e cuocere i tuoi piatti preferiti non è stato mai così semplice come con le impostazioni preprogrammate. Grazie al cestello estraibile basta poco per pulirla e farla tornare come nuova.

4. Philips

Grazie alla tecnologia Rapid Air potrai friggere utilizzando l’aria per ottenere cibi croccanti fuori e teneri all’interno. La friggitrice non è solo perfetta per le patatine, ma è ideale per grigliate e per arrostire le pietanze preferite.

5. De'Longhi

La friggitrice classica ha una tecnologia avanzata dotata di cestello rotante che immerge alternativamente il cibo per una cottura perfetta e croccante. Le pareti cool touch grazie all’aria che circola tra il cestello e le pareti esterne consente di spostare comodamente la friggitrice senza correre il rischio di scottarsi.

