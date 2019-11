Frigoriferi: i modelli migliori per capienza e risparmio energetico

Microonde, multicooker, macchine del caffè e friggitrici hanno conquistato sempre più persone negli ultimi anni ma gli elettrodomestici per eccellenza continuano a rimanere la lavastoviglie per velocizzare il lavaggio dei piatti soprattutto se abbiamo una famiglia numerosa, il piano ad induzione, per preparare deliziosi pranzetti. L’elettrodomestico con la e maiuscola è senza dubbio il frigorifero.

Se ci troviamo davanti alla necessità di acquistarne uno nuovo, ci rendiamo conto che scegliere il migliore non è semplice, perché in commercio ci sono tante tipologie, ognuna con le sue caratteristiche peculiari, come capienza, funzioni e soprattutto classe energetica per non avere bollette salate.

Per aiutarvi nella scelta del modello che fa per voi, vi presentiamo alcuni, perfetti per accontentare ogni esigenza.

Il frigorifero deve essere bello esteticamente, ma soprattutto pratico e funzionale e questo modello ha entrambe queste caratteristiche. Gli amanti del buon cibo e della cucina, tendono ad avere il frigo sempre pieno. Per riuscire a prendere quello che vi serve senza far cadere nulla, il ripiano scorrevole fa al caso vostro. Una volta tirato fuori, potrete sistemare tutti gli alimenti in ordine e avere tutto a portata di mano. Per preservare al meglio le proprietà dei singoli alimenti, la temperatura è fondamentale, grazie al sistema Cool Select Zone è possibile. Mentre l’impostazione 0° C è pensata per conservare il sapore della carne fresca, quella a 3 ° C mantiene tutta la freschezza di frutta e verdura. Per avere costante il livello di umidità, questo frigorifero è dotato di 5 diversi cicli di raffreddamento, che permettono di mantenere la temperatura uniforme e il livello di rumorosità basso. Con la tecnologia No Frost, nel frigorifero non si formeranno brina e ghiaccio, riducendo il fabbisogno energetico e aumentando la durata del sistema di raffreddamento.

Pro. Il frigorifero è capiente e preserva la qualità del cibo.

Contro. E’ leggermente rumoroso.

Scopri di più su Amazon a 594,99€

Gli elettrodomestici con il passare degli anni sono diventati sempre più smart. Anche piccoli dettagli li hanno resi più funzionali e facili da utilizzare. Questo frigorifero incarna alla perfezione l’evoluzione tecnologica. Il modello combinato è dotato del controllo elettronico facile da utilizzare grazie alla luce Sky Led. Il sistema soft touch, con un semplice tocco delle dita permette di accendere e spegnere il frigorifero quando dovete assentarvi per un lungo periodo. Con pochi gesti, potete decidere l'intensità di raffreddamento da 1, meno freddo, a 4, più freddo, e preservare così la qualità dei cibi. Il modello dalle linee eleganti ha ripiani interni in cristallo resistenti e facili da pulire. Il frigorifero appartiene alla classe A+ perfetto per ridurre il consumo energetico. Grazie all’indicatore acustico di porta aperta, avrete sempre il frigo efficiente e nel pieno rispetto dell’ambiente.

Pro. Il modello ha le porte reversibili per adattarsi ad ogni ambiente.

Contro. Per alcuni clienti la spedizione è da migliorare.

Scopri di più su Amazon a 295,00€

Con la vita frenetica e con i mille impegni riuscire a ricordare tutto non è semplice. Inoltre, con le cucine sempre più piccole a volte sembra non esserci spazio per una lavagnetta. Per avere sempre tutto sotto controllo e fare i conti con le dimensioni ridotte dell’appartamento, questo frigo vi viene in aiuto. Il modello con le porte a doppia anta nero opaco, oltre ad essere belle e di design, diventano il vostro quaderno personale. Basta prendere gesso e pennarello e annotare dalla lista della spesa agli impegni della giornata. Il frigorifero XL riesce a soddisfare le esigenze di grandi famiglie. Con i suoi 177 litri suddivisi in 4 ripiani, avrete tutto sempre in ordine. Lo scomparto per verdura extra freddo e 4 supporti per uova, sono pensati per preservare al meglio le qualità di questi prodotti. Grazie alla classe di efficienza energetica A + il frigorifero con congelatore ha un consumo energetico piuttosto ridotto, perfetto per rispettare l'ambiente e il portafoglio.

Pro. Il design elegante e l’esterno in lavagna rendono il frigorifero funzionale.

Contro. Non è ventilato.

Scopri di più su Amazon a 669,99€

Per chi ha una famiglia numerosa e ha bisogno di un elettrodomestico che mantenga fresco e al sicuro tutto il cibo, questo modello è irrinunciabile. Il frigorifero con porta all’americana, è ideale nelle cucine di grandi dimensioni. Il design elegante in acciaio inox spazzolato e le linee squadrate ne fanno un elemento d’arredo perfetto negli ambienti moderni ed essenziali. Dotato di diversi ripiani vi permette di sistemare tutti gli alimenti in ordine in base alle loro caratteristiche rispettando in pieno le proprietà. Mentre la parte destra è adibita a frigo, quella sinistra è un pratico congelatore. Grazie al display frontale touch, con luce a led potete scegliere le impostazioni migliori. Appartenente alla classe A++ e con allarme porta aperta, vi dona un sicuro risparmio in bolletta nel pieno rispetto dell’ambiente. La marcia in più? L’erogatore di ghiaccio, è perfetto in estate o quando organizzate aperitivi per avere le bevande sempre fresche.

Pro. E’ completato da comode rotelle per spostarlo facilmente.

Contro. Non si collega facilmente al sistema wi-fi.

Scopri di più su Amazon a 851,85€

Se amate avere sempre ospiti in casa o avete una famiglia numerosa, il frigorifero deve essere necessariamente ampio e spazioso. Questo modello con 4 porte è perfetto nella vostra cucina. Dotato di raffreddamento Total No Frost, non dovrete perdere il vostro tempo con la manutenzione, lo sbrinamento automatico impedisce la formazione di ghiaccio nel congelatore e di brina nel frigorifero. Se in casa ci sono bambini piccoli, bisogna fare particolare attenzione alla qualità del cibo, con la tecnologia Active Oxygengli gli alimenti conserveranno la freschezza fino a 9 giorni, mentre con il sistema Hygiene Advance, il particolare trattamento agli ioni d'argento riduce la proliferazione di batteri e muffe. Se amate snack e cibi surgelati, la zona freezer suddivisa in due scomparti autonomi, nei due grandi cassettoni frontali sono ricchi di scomparti interni. Posizionati ad un’altezza media vi permette di avere tutto a portata di mano.

Pro. Grande e spazioso riesce a contenere una grande quantità di cibo, rispettandone le caratteristiche.

Contro. E’ un po’ rumoroso.

Scopri di più su Amazon

Se non avete molto spazio in cucina e non avete bisogno di un elettrodomestico con una grande capienza, questo frigorifero fa al caso vostro. Il modello elegante è caratterizzato da una doppia porta in vetro nero che lo rende un elemento d’arredo raffinato, perfetto nelle cucine moderne e contemporanee. Il modello dalla capienza di 98 litri nella parte frigo è dotato di tre ripiani, due regolanbili e uno fisso e di un comodo cassetto per conservare frutta e verdura. I quattro balconcini sullo sportello di diverse dimensioni sono ideali per ospitare bevande e salse. Il frigorifero appartenente alla classe energetica A++ è dotato del controllo di temperatura su sette livelli, per preservare il cibo riducendo lo spreco energetico.

Pro. Elegante e silenzioso.

Contro. Non è indicato per le famiglie numerose.

Scopri di più su Amazon a 599,99€