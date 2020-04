Frigoriferi Hisense, design curato e tecnologia di ultima generazione

Quando si ha una famiglia numerosa, riuscire ad accontentare tutti i gusti non è semplice. In questo caso un ruolo fondamentale lo ricopre il frigorifero. Gli elettrodomestici della Hisense sono in grado di soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. I frigoriferi tecnologici oltre ad essere molto capienti sono caratterizzati da un design accattivante.

Il modello quattro porte garantisce ben 542 litri di capienza netta con un design moderno e hi-tech grazie al display di controllo frontale. La funzione Total No Frost, il congelamento rapido, l’illuminazione LED, sono affiancati anche dalla tecnologia My Fresh Choice che permette di impostare una zona del congelatore indipendente dalle altre e con una temperatura compresa da -5° e -18°, così da gestire determinati cibi, come carne e pesce, nel modo migliore possibile.

Chi preferisce l’eleganza del side-by-side può invece orientarsi verso il modello a due porte, che offre una capacità di 535 litri con l’aggiunta di un portabottiglie interno di acciaio cromato e del dispenser frontale di acqua e ghiaccio per un tocco di comodità in più.

Oltre al Total No Frost, la tecnologia Dual Cooling consiste in un doppio circuito di raffreddamento dell’aria per frigorifero e congelatore, in modo che entrambi possano ottenere un livello ottimale e indipendente di temperatura e umidità. Non mancano le capacità di raffreddamento e congelamento rapido, ma soprattutto appartiene alla classe energetica A++, fondamentale per non avere sorprese in bolletta.