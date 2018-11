I frullatori ad immersione, a meno di 50 euro, perfetti per vellutate e passati

L'autunno e l'inverno sono i periodi più freddi dell'anno, per affrontare al meglio le temperature rigide e avere un carico di energia i prodotti di stagione sono perfetti. Realizzare deliziosi pranzetti con ingredienti autunnali come zucca, broccoli o funghi, non è difficile basta avere un pò di fantasia e gli attrezzi giusti. Zuppe, vellutate o passati sono le ricette a cui è difficile rinunciare. Per realizzare i piatti al meglio e fare contenti i nostri amici o famigliari, l'alleato in cucina è il frullatore ad immersione. Pratico e salvaspazio ha avuto un'ampia diffusione, tanto che in commercio ci sono molti modelli. Per non sbagliare e acquistare quello che fa per voi, vi suggeriamo i migliori modelli a meno di 50 euro.

1. Bosch

Leggero con impugnatura ergonomica e rivestimento soft touch il frullatore ad immersione è pratico ed efficiente. Dotato di 12 velocità è in grado di tritare le verdure per realizzare gustose vellutate. Il bicchiere tritatutto permette di tritare anche nella modalità turbo la frutta secca per preparare deliziosi dolci, dal sapore autunnale. Il piede in acciaio, resistente e sicuro, può essere staccato con pochi gesti dal motore per lavarlo tranquillamente in lavastoviglie.

2. Kenwood

Con il frullatore ad immersione dotato del sistema Triblade, è possibile impostare la modalità per avere tre differenti tipi di tagli. Le lame in acciaio inox possono sminuzzare omogeneamente e in pochissimo tempo qualsiasi prodotto. Il design ergonomico e completato dal materiale antiscivolo. La base merlata e l'effetto vortice, consenteno risultati perfetti, in pocotempo e con il massimo della sicurezza.

3. Ariete

Il frullatore ad immersione potente e multifunzione grazie alla speciale lama Triblade, frulla qualsiasi ingrediente in pochi secondi. Il modello è arricchito da un set di accessori che lo rendono perfetto per qualsiasi preparazioni. La frusta per montare è ideale per torte e ciambelle, mentre la tazza tritatutto da 500 ml è ideale per preparare pesti e altre deliziose ricette. Il gambo removibile assicura il massimo della pulizia in lavastoviglie.

4. Aicok

Il frullatore dotato di un potente motore consente di realizzare più preparazioni in modo silenzioso e semplice. Il bicchiere e la ciotola tritatutto in dotazione, sono ideali per tagliare erbe, noci, formaggio, carne senza sporcare grazie alla chiusura ermetica. L'impugnatura ergonomica permette di azionare il frullatore in modo semplice e pratico.

5. iKich

Vuoi gustare energiche spremute a colazione? Deliziose vellutate a pranzo? il frullatore ad immersione 4 in 1 è in grado di soddisfare tutti i tuoi desideri. Il misurino progettato per la miscelazione di bevande, frullati o insalate, è accompagnato dalla frusta per sbattere rapidamente le uova e ottenere ciambelle o creme gustose. La ciotola da taglio è ideale per tagliare formaggi duri, cipolle per soffritti o impasti. e se vogliemo una merenda e sana possiamo creare direttamente a casa il nostro milk-shake o succo di frutta.

