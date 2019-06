I frullatori per realizzare bevande fresche e dissetanti

Fresche, energizzanti e ricche di vitamine, le bevande in estate devono avere queste caratteristiche per dissetarci e darci la giusta carica. Lo smothiee racchiude tutto questo ed è tra le bevande preferite anche dei più piccoli.

Ideali dopo la corsa o una bella nuotata, la bevanda a base di frutta o verdura è il giusto premio che ci meritiamo dopo un’intensa attività fisica. Cremosi, spumosi e soprattutto freddissimi gli smoothie possono essere con tutto quello che abbiamo di fresco in casa.

Possiamo osare con gusti esotici come papaya e mango, oppure vitaminico con mele, fragole e kiwi. Esistono smoothie adatti ad ogni momento della giornata.

Per renderlo proteico, oltre all’aggiunta della frutta secca anche il frullatore ha un ruolo centrale. Se non sapete quale scegliere per avere la vostra bevanda detox, ecco alcuni modelli a cui non potete rinunciare.

1. Perfetto per avere il caffè sempre fresco: Frullatore con macina chicchi

La colazione è il pasto più importante della giornata, ci permette di avere il giusto carico di energia in modo sano e gustoso. La prima cosa a cui pensiamo quando ci alziamo è il caffè. Per avere una bevanda dall’aroma inconfondibile come fatto al bar, il frullatore dotato di macina spezie è quello che fa per noi. Ogni chicco verrà macinato senza bisogno di una macchina aggiuntiva, perfetto per chi ha poco spazio in cucina. Il tritatutto professionale dotato di motore a 500 Watt, permette di avere il massimo risultato in poco tempo. Le quattro lame in acciaio inossidabile, poi consentono di tritare, sminuzzare, mescolare, una varietà di ingredienti in modo omogeneo e veloce. Semplice da usare e da pulire, il design accattivante ed ergonomico permette di avere la nostra bevanda preferita premendo un semplice bottone. Le parti rimovibili ci permettono di pulirlo facilmente e in pochi minuti. Preparare il nostro frullato o smoothie preferito sarà un gioco da ragazzi. Quando abbiamo voglia di dissetarci dopo un intenso allenamento, basta mettere il il contenuto nelle 2 bottigliette in dotazione caratterizzati da coperchi bloccabili, senza correre il rischio di far cadere neanche una goccia.

2. Ideale per tutta la famiglia: Frullatore da tavolo

Accontentare tutti non è semplice, soprattutto a colazione quando il tempo è poco e i gusti sono diversi. Per le famiglie numerose, che amano condividere questo momento della giornata, una soluzione che mette d’accordo tutti i gusti è il frullatore da tavolo. Perfetto per preparare deliziosi gelati o energizzanti smoothie, le lame sono in grado di tritare tutto quello che vogliamo, anche il ghiaccio con il minimo sforzo. Dotato di due velocità con impulso, possiamo scegliere quella più elevata per frutta e ghiaccio e sulla più bassa per frutta morbida, pasta di riso. L’impulso a P, aiuta a pulire il contenitore più facilmente e velocemente. Le quattro lame in acciaio inossidabile multi-livello miscelano e migliorano l’efficienza del frullatore. La lama estraibile e il bicchiere di vetro da 1,5 litri oltre a resistere al calore possono essere lavati in lavastoviglie. Il frullatore arricchito da una base antiscivolo può essere usato anche se in casa ci sono bambini. Il sistema di bloccaggio, non inizierà la rotazione a meno che il coperchio non sia assicurato.

3. Per chi ha poco spazio: Mini Frullatore

Riuscire a preparare una colazione ricca e varia è fondamentale per iniziare bene la giornata. Non sempre abbiamo in cucina lo spazio sufficiente per avere tutto ciò che ci serve. Per questo ciò di cui abbiamo bisogno è un frullatore piccolo, ma efficace. Il mini frullatore è ottimo per smoothiee, frappe, frutta congelata, pappe per bambini, cocktail. Dotato di un motore in rame puro da 350 Watt riesce a frullare tutti i tipi di frutta e verdura e anche il ghiaccio. Basta premere un solo pulsante e in 20 secondi e la nostra bevanda preferita è pronta. Se vogliamo preparare una merenda sana ma gustosa al nostro piccolo, grazie alle due tazze in dotazione ai coperchi sigillati e alla maniglia, potrà portare la bottiglia ovunque e bere direttamente dalla tazza. Il blocco sicurezza impedisce alle lame di azionarsi se il coperchio non è ben chiuso, ideale per assicurare il massimo della sicurezza in ogni occasione.

4. Pratico ed efficiente: Frullatore portatile

Chi ha uno stile di vita sano e non vuole rinunciare ad assumere alimenti sani, ma gustosi, non può fare a meno del frullatore portatile. Dotato del sistema USB Blender portable. L’interfaccia consente di caricarla facilmente con la batteria esterna, il computer, l'automobile o altri dispositivi USB. La tazza in vetro da 450 ml soddisfa le esigenze di tutti come succhi di frutta e verdura, frappè, frullati, cocktail e alimenti per l’infanzia. Sicuro e facile da usare si può avviare facilmente con un solo tocco. La protezione auto-off a 45 secondi associata alla protezione da sovraccarico del 100% rendono l’apparecchio sicuro anche se in casa ci sono bambini.

5. Semplice e facile: Frullatore ricaricabile

Per chi ha poco tempo e ha mille impegni non sempre può ritagliare del tempo tutto per sé, e per pensare al proprio benessere. Grazie a questo frullatore in 20-30 secondi potremo avere tutti i frullati o gli smoothiee di cui abbiamo voglia. Il mini frullatore portatile frantuma e mescola tutti i tipi di frutta, verdura o persino ghiaccio, non dovete far altro che dare libero sfogo alla vostra fantasia. Dotato di batterie a litio, può essere ricaricato facilmente tramite un cavo USB o un computer portatile, anche quando siamo in viaggio. Facile da pulire, la tazza rimovibile può essere lavata in lavastoviglie senza correre il rischio di rovinarla.

