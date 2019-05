Come preparare un ottimo gelato artigianale in casa

Il gelato è una merenda sana e gustosa perfetta quando vogliamo riprenderci dalle alte temperature estive. Ideale come fine pasto o come sostituto del pranzo e della cena, conquista tutti, sia i piccoli che non vedono l'ora di assaporare il loro gusto preferito, sia gli adulti che vogliono concedersi un piccolo peccato di gola.

Quando si parla di gelato, non si può fare a meno di pensare a quello artigianale, che con la sua consistenza cremosa unisce la qualità degli ingredienti con l'abilità dello chef. Se sognate di avere sempre a portata di mano il vostro dolce preferito, senza dover uscire di casa, non potete rinunciare alla gelatiera.

L'elettrodomestico permette di realizzare cibi sani e controllati in cui la ricerca della qualità degli alimenti va di pari passo con la creazione di gelati privi di additivi artificiali e di zuccheri, perfetti per chi ha allergie o regimi alimentari particolari. I vegani o gli intolleranti al lattosio, finalmente non dovranno più rinunciare ad un buon gelato.

La gelatiera è l'occasione ideale per gli amanti della cucina di dare libero sfogo alla loro fantasia e sperimentare ricette sempre nuove, che di sicuro conquisteranno amici e parenti.

Scegliere il modello che fa per voi non è sempre facile, Le tipologie sono diverse da quella autorefrigerante dotata di un compressore interno, a quella ad accumulo che sfrutta le temperature del congelatore. Se non sapete quale scegliere ecco una piccola guida con i migliori modelli per realizzare un gelato gustoso e irresistibile.

1. Semplice e compatta: Gelatiera con compressore

Il gelato è il dolce più amato sia dai più piccoli che dagli adulti. Cremoso, fresco e delizioso riesce a rinfrescare le calde giornate estive con un gusto irresistibile. Se è fatto in casa poi è ancora più buono. Con la gelatiera piccola e compatta è possibile prepararne tanti per sè stessi e per gli amici utilizzando ingredienti naturali e controllati. La macchina dotata di un sistema di refrigerazione continua e di un sistema a refrigerazione diretta, si comporta come un vero e proprio frigorifero in grado di produrre in breve tempo la temperatura necessaria per la preparazione del gelato. Basta premere un solo comando e potrete scegliere la soluzione che in quel momento fa per voi. Potete decidere di attivare il movimento delle pale per mantecare e amalgamare gli ingredienti alla perfezione, decidere di combinare il movimento delle pale e in contemporanea la refrigerazione o se volete mantenere in fresco il gelato e gustarlo con calma non dovete far altro che attivare solo il sistema di refrigerazione. La gelatiera con coperchio trasparente può preparare fino a 700g di gelato da poter servire comodamente grazie al cestello estraibile in acciaio inox e la spatola in dotazione. Piccola e compatta, ideale se abbiamo poco spazio in cucina, è facile da pulire. Il cestello e il coperchio possono essere messi comodamente in lavastoviglie. Se volete stupire i vostri ospiti ma non avete idee, il ricettario con 36 consigli vi darà la giusta ispirazione.

Pro. Con la funzione per amalgamare gli ingredienti si può preparare un gelato cremoso in pochi minuti.

Contro. Il cestello inox ha una capienza non eccessiva.

Scopri di più su Amazon a 221,99€ con uno sconto del 31%

2. Per preparare il gelato per tutta la famiglia: Gelatiera con ciotola XL

Se amate invitare amici e parenti golosi o organizzare feste in cui il gelato non può mancare, questa gelatiera è quello che fa per voi. Il modello caratterizzato da una ciotola extralarge permette di preparare fino a 2 chili di gelato per soddisfare i gusti e i desideri di tutti gli invitati con un prodotto sano e di qualità. Le linee squadrate e compatte della gelatiera sono interrotte dalle curve di un oblò trasparente che permette di controllare la consistenza del gelato durante la lavorazione o di aggiungere altri ingredienti. Per avere un risultato cremoso non dobbiamo far altro che azionare le pale per amalgamare gli ingredienti che grazie alla potenza del motore di 180 W e alla creazione del freddo da parte del compressore realizzeranno un gelato all'altezza di quelli artigianali. Dotata di spegnimento automatico possiamo goderci il pranzo o la cena in compagnia della famiglia senza la preoccupazione che si sciolga. La gelatiera mantiene la temperatura per un certo lasso di tempo, in modo che il gelato resti compatto anche se non viene servito subito.

Pro. La gelatiera realizza un gelato professionale comodamente a casa.

Contro. La macchina ha una grandezza eccessiva difficile da adattare alle cucine di piccole dimensioni.

Scopri di più su Amazon a 219,99€

3. Piccola e di design: Gelatiera compatta

Se amate linee semplici ed elettrodomestici compatti, questa gelatiera è quello che state cerando. Il modello dal design essenziale è adatta anche nelle cucine nelle quali lo spazio non è molto. Questo modello ad accumulo, non è autorefrigerante, perchè privo del compressore. Non dovete far altro che posizionare il cestello nel congelatore per almeno 12 ore in modo che il liquido refrigerante sia completamente solido. Se volete un risultato cremoso, non dovete far altro che amalgamare gli ingredienti scelti e versarli nella gelatiera. Bastano questi piccoli accorgimenti e il risultato sarà impeccabile e agevolerà il lavoro della macchina.

Pro. Il modello piccolo e compatto ha un prezzo contenuto e si adatta alle cucine di piccole dimensioni.

Contro. Il raffreddamento della ciotola preventivo limita la possibilità di realizzare il gelato quando vogliamo.

Scopri di più su Amazon

4. Per chi ha poco tempo: Gelatiera autorefrigerante

Per chi va sempre di corsa, ma non rinuncia a preparare una merenda sana e gustosa per i piccoli, questa gelatiera è la scelta ideale. La macchina permette di realizzare un ottimo gelato in pochissimo tempo grazie alla modalità autorefrigerante. Non dovete far altro che versare tutti gli ingredienti e con le pale miscelanti avrete il vostro dolce preferito pronto in 20/40 minuti. Dotata di schermo digitale potrete scegliere tra gelati e sorbetti, una volta programmato la gelatiera farà tutto il resto. Una volta finito, si spegnerà automaticamente mantenendo il prodotto a temperatura grazie alla capacità di raffreddamento integrato. La ciotola removibile può essere comodamente lavata in lavastoviglie pronta per preparare un nuovo gusto. Se siete alle prime armi e non avete molte idee, il ricettario vi darà consigli e dritte per realizzare un gelato irresistibile.

Pro. In poco tempo è possibile realizzare un gelato cremoso come quello artigianale.

Contro. La ciotola ha una capienza media.

Scopri di più su Amazon a 159,99€

5. Per accontentare tutti: Gelatiera due gusti

Accontentare i gusti di tutti non è semplice, anche quando si tratta di gelato. Alla crema, al cioccolato o alla frutta, le possibilità sono tante e tutte deliziose. Per non scontentare nessuno la gelatiera doppio gusto è quello che fa per voi. Grazie alle due tazze da 400 ml ciascuna è possibile preparare due gusti di gelato diversi contemporaneamente e fare felici tutti. Bastano 20 minuti e otterrete un gelato gustoso e cremoso. Basta versare gli ingredienti con la macchina in funzione, direttamente nei coni per non sporcare e sprecare il cibo e in pochi minuti avrete un gelato da gustare direttamente dalla tazza o conservarlo nel congelatore. Il modello dal design elegante e raffinato si adatta ad ogni ambiente per regalargli un tocco in più.

Pro. Bella ed elegante, basta conservare le tazze in freezer prima dell'utilizzo e inserire gli ingredienti ben freddi e il risultato è degno dei migliori gelati artigianali, con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. La capienza delle tazza va bene per una famiglia non troppo numerosa.

Scopri di più su Amazon a 50,40€

6. Semplice e pratica: Gelatiera con batteria

Se amate il gelato fatto in casa, ma avete paura di avere costi eccessivi in bolletta, potete scegliere il modello a batteria. Basta posizionare l'elettrodomestico nel congelatore con tutti gli ingredienti al suo interno e avrete un gelato buono e cremoso. La batteria a litio si ricarica velocemente e consente di preparare fio ad 1 chilo di gelato, ideale da servire durante una cena o una festa. La gelatiera completamente smontabile può essere lavata comodamente in lavastoviglie. Non vi resta che scegliere il vostro gusto preferito e concedervi un piccolo peccato di gola.

Scopri di più su Amazon a 36,99€