Impastatrici professionali, un aiuto in più in cucina

Cucinare per molti è una passione, ma anche impegnativa. Anche se amate passare il vostro tempo libero dietro i fornelli, spesso siete costretti a rinunciare a causa degli impegni.

Per riuscire a preparare il vostro dolce preferito, l’impasto della pizza o del pane sperimentando farine e ricette sempre nuove, un aiuto è indispensabile.

L’impastatrice professionale riesce a preparare tutto ciò che volete in poco tempo e con poco sforzo, così da poter condividere il momento della preparazione con i vostri cari anche se non sono abili chef.

Scegliere il modello adatto alle proprie esigenze può diventare difficile. Se avete paura di sbagliare e volete l’impastatrice perfetta per voi, ecco alcuni modelli che non possono mancare nella cucina di cuochi provetti.

L’impastatrice è un accessorio utile, ma non sempre si hanno i ripiani a disposizione in cucina, per non rinunciare a nulla, il modello compatto è quello che state cercando. Il design essenziale è pensato per occupare poco spazio, ma nello stesso tempo ha una grande capacità. La ciotola in acciaio inox riesce ad impastare fino a 4,3 l. Dotata di tre diverse velocità di lavorazione, alta, media e planetaria, è pensata per essere efficiente con ogni tipo di impasto. Ideale per cucinare ogni piatto, il modello ha in dotazione tre utensili di miscelazione ed impasto come la frusta a K, il gancio impastatore e la frusta a filo. Le tre lame a disco in acciaio inox sono perfette per affettare, sminuzzare, grattugiare. Dotata di sistema di blocco, la planetaria non entra in funzione se le attrezzature non sono inserite correttamente oppure se i coperchi non sono ben posizionati.

Pro. Pratica e accessoriata.

Contro. L’impastatrice surriscalda velocemente.

Realizzare le ricette più difficili non è semplice e per essere all’altezza dei grandi chef, la planetaria con movimento 3d multimotion, mescola gli ingredienti alla perfezione. Il braccio è dotato di 3 punti d’innesto per agganciare in totale sicurezza tutti gli accessori. In dotazione sono disponibili il gancio per impasti duri, frusta per impasti morbidi e frusta in acciaio inossidabile per montare tutti gli ingredienti. La ciotola in plastica è completata da un coperchio antischizzo con foro per introduttore alimenti. Facile e sicura da usare, è semplice da pulire perché gli accessori sono lavabili in lavastoviglie. Grazie al sistema easy storage è possibile avvolgere il cavo per riporre la planetaria in ogni angolo della cucina.

Pro. E’ versatile e funzionale.

Contro. Per alcuni utenti è poco stabile con gli impasti duri.

Se siete alla ricerca di una planetaria efficiente, ma di design questo modello è perfetto per la vostra cucina. L’elettrodomestico dalle linee morbide e avvolgenti è reso moderno e accattivate dalla parte superiore colorata. Disponibile in bianco, nero o rosso si adatta ad ogni stile. Il recipiente in acciaio inox con capacità di 4.6 l è completato dal coperchio paraschizzi. La planetaria con potenza di 1000 Watt ha 6 velocità di lavorazione ideali per ogni tipo di impasto e la specifica funzione per amalgamare a bassa velocità ingredienti come farina, albumi, cacao, che devono essere incorporati delicatamente. I tre utensili in dotazione: frusta K per composti morbidi o semiduri, gancio impastatore per impasti molto più solidi, frusta a filo permetto di realizzare deliziose ricette. La macchina con sistema di lavorazione, si blocca se la testa viene alzata quando è in movimento.

Pro. Robusta e di design.

Contro. Con gli impasti duri oscilla un pò.

Arancione, bianco, argento, crema e nero, sono i colori distintivi di questa planetaria dal design accattivante che oltre ad essere funzionale è un elemento d’arredo. Silenziosa ed efficiente, grazie a uno speciale meccanismo, ha un potente motore da 1200 W. Le forcelle ruotano intorno al proprio asse e contemporaneamente lungo il bordo della ciotola per spingere l’impasto verso l’interno. Dotata di due ganci, quello a foglia è l’ideale per mescolare l’impasto, quello a spirale per la lavorazione del pane, mentre la frusta è perfetta per le masse morbide. Per avere impasti impeccabili, è possibile regolare la velocità su 6 livelli, a seconda della lavorazione scelta. Le ventose sulla base garantiscono l’ancoraggio dell’elettrodomestico durante l’utilizzo.

Pro. Semplice ed intuitiva.

Contro. Non è adatta per impasti piccoli.

Perfetta per ogni tipo di impasto, la planetaria è dotata di movimento 3d che mescola muovendosi su tre dimensioni contemporaneamente. Il potente motore da 900 W permette ogni tipo di lavorazione. La ciotola da 3,9 L è perfetta per ogni impasto ed è dotata di sette velocità con l’avvio progressivo per evitare la dispersione degli ingredienti. Grazie al sistema EasyArmLift il braccio si muove facilmente premendo un pulsante. Facile da pulire grazie alle sue superfici lisce e agli accessori lavabili in lavastoviglie, i piedini in gomma assicurano una maggiore stabilità durante l’uso.

Pro. Buon rapporto qualità prezzo.

Contro. Con impasti un pò duri vibra il cestello.

Design unico e tecnologia avanzata sono le caratteristiche di questa impastatrice. L’elettrodomestico riesce ad impastare facilmente e rapidamente impasti molto duri, mentre l'azione di miscelazione a 360 gradi riesce a coprire tutta la ciotola in acciaio inox da 5 litri. Gli accessori inclusi come i ganci per il doppio impasto, uno sbattitore piatto, una frusta metallica ed un coperchio della ciotola in plastica per aggiungere ingredienti senza sporcare, sono perfetti per preparare tutto ciò che volete in poco tempo. Il motore da 1000 Watt e 6 velocità, si adatta ad ogni tipo di impasto. I piedini anti-skid in silicone evitano movimenti o rimbalzi durante il funzionamento.

Pro. L’impastatrice è molto silenziosa.

Contro. Non è adatto per grandi impasti.

