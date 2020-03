Recensione Jimmy JV65: una scopa elettrica senza filo ricca di accessori e dalla lunga autonomia

Dopo la prova della JV83 torniamo ad occuparci di JIMMY; marchio della società KingClean Electric, considerata uno dei più grandi produttori mondiali del settore. Azienda che nel corso degli ultimi 15 anni ha realizzato più di 10 milioni di aspirapolvere e 4 milioni di elettrodomestici.

Oggetto oggi della nostra prova è la scopa elettrica Jimmy JV65; un prodotto potente e dall’elevata autonomia, accompagnato da vari accessori utili non solo alla pulizia di pavimenti e tappeti, ma anche di materassi, tappezzeria auto e altre superfici.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Jimmy JV65.

Jimmy JV65: design e caratteristiche tecniche

Iniziamo la recensione della Jimmy JV65 con l’analisi del suo design, moderno e curato. Buona anche la qualità costruttiva sia della scopa, sia dei vari accessori forniti in dotazione.

Scopa realizzata in plastica con asta in metallo, dotata all'estremità di una pratica impugnatura.

Impugnatura posizionata dietro al motore, con emissione dell'aria ai lati che non disturba durante l’uso. Davanti al motore troviamo, invece, il contenitore per la polvere che ospita al suo interno sia un filtro in metallo, sia il filtro HEPA.

Infine i comandi di alimentazione e delle tre velocità disponibili presenti sul lato superiore insieme al Led di stato/batteria scarica, con la presa di carica posizionata dietro l'impugnatura.

Passiamo ora all’analisi delle caratteristiche tecniche della Jimmy JV65. Una scopa elettrica dotata di motore brushless da 500W che raggiunge i 100.000 giri/min e con un potere aspirante di 145 watt aria. Ricordiamo, inoltre, il sistema di filtrazione Dual Cyclonic con efficienza del 99% e il filtro HEPA ad alta efficienza, in grado di catturare particelle fino a 0,3μm. Scopa dotata di serbatoio dello sporco da 0,5 litri, batteria purtroppo non removibile (8 unità da 2500mAh) e con un peso di 1,4 Kg.

Jimmy JV65: accessori in dotazione

La Jimmy JV65 è una versatile scopa elettrica accompagnata da numerosi accessori; partiamo dal tubo di alluminio, di colore rosso, da collegare alla scopa principale dotata di motore elettrico. Scopa che può essere equipaggiata con due diverse spazzole fornite in dotazione ed utili per la pulizia di pavimenti e tappeti.

La Jimmy JV65 può anche utilizzare una scopa dalle dimensioni inferiori, sempre con motore elettrico integrato, progettata per aspirare sporco, polvere e acari da materassi e divani.

Proseguiamo con le due bocchette dotate di spazzole retrattili; la prima di maggiori dimensioni consente la pulizia di armadi, davanzali, tavoli, ecc; la seconda più stretta è utile, ad esempio, per fessure o angoli. Passiamo poi alla spazzola morbida ideale per superfici delicate di mobili, scaffali e oggetti di arredamento.

Nella confezione troviamo, inoltre, un tubo flessibile ed uno snodo che consente di raggiungere facilmente le parti più alte di armadi o altri mobili presenti in casa.

Non dimentichiamo, infine, il supporto a parete per la scopa elettrica ed il manuale d’uso in italiano.

Jimmy JV65: esperienza d’uso, autonomia e prezzo

Terminiamo la recensione della Jimmy JV65 con l’analisi delle sue prestazioni. Partiamo dalla potenza decisamente elevata, già alla prima velocità disponibile.

Positiva anche la valutazione sull’ergonomia e sull’autonomia di circa un’ora, alla minima potenza. Autonomia che si riduce a circa 10 minuti alla massima velocità. Batteria che può essere ricaricata in circa 5 ore; peccato per l’assenza di un indicatore della carica residua.

Scopa che consente di pulire facilmente anche sotto letti e divani e ottima anche per i tappeti.

Ricordiamo infine il rumore di 80 dB, abbastanza elevato ma mai fastidioso, e le semplici operazioni di manutenzione. Tutte le varie parti possono essere infatti rimosse e pulite con facilità. Segnaliamo solo la necessità di dover estrarre i vari filtri dal contenitore della polvere per rimuovere lo sporco al suo interno. Serbatoio, privo di coperchio e dalle discrete dimensioni.

La Jimmy JV65 è acquistabile al prezzo di 279 euro.

