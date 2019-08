Lavapavimenti, essenziale per avere casa pulita in modo semplice e veloce

Vivere in una casa pulita e ordinata è molto importante se abbiamo animali domestici. Oltre ad utilizzare l’aspirapolvere non dobbiamo sottovalutare l’importanza di avere pavimenti sempre puliti soprattutto se ci sono bambini che corrono o gattonano nelle diverse stanze.

Straccio e secchio sono il nostro alleato, ma con il caldo e il poco tempo a disposizione non sempre possiamo dedicarci alla pulizia dei pavimenti. In questo caso un aiuto ci viene dalla lavapavimenti.

Tra le soluzioni ideali c’è il modello a vapore perfetto se vogliamo eliminare i germi e vivere in un ambiente sicuro soprattutto se si soffre di allergie. L’elettrodomestico può essere usato comodamente anche sulle tende, sui divani o sui tappeti, per avere un ambiente protetto e sicuro. Vediamo i migliori modelli per una casa bella e pulita con il minimo sforzo.

1. Sempre a portata di mano: Lavapavimenti per ogni superficie

Quando in casa ci sono animali, oltre ad occuparci della pulizia del pavimento, non dobbiamo sottovalutare l’importanza delle superfici. Con questo modello dotato di diversi accessori, avremo la possibilità di pulire e disinfettare diverse superfici ed eliminare germi e batteri senza la necessità di utilizzare detersivi. Il modello con gli angoli arrotondati permette di raggiungere ogni punto della casa facilmente, comprese superfici difficili come tappeti o quelle incrostate dei piani cottura. Basta azionarla e grazie ai 1500 watt di potenza il vapore è subito pronto e costante per circa 18 minuti, grazie al serbatoio rimovibile da 350cc. Dotato di 10 accessori possiamo pulire dalle fughe, ai vetri in pochi minuti.

Pro. Comodo e leggero, gli accessori sono adatti per ogni superficie.

Contro. La forma arrotondata non raggiunge perfettamente tutti gli angoli.

2. Perfetta se in casa ci sono bambini: Lavapavimenti per eliminare i germi

La presenza di bambini piccoli in casa spinge a fare molta attenzione alla pulizia, per avere un ambiente sempre igienizzato. Con questo modello possiamo eliminare il 99% dei germi con il minimo sforzo. Basta premere un pulsante e in pochi secondi avremo la funzione extra vapore che permette di avere il 50% di vapore in più sulla base per eliminare ogni tipo di sporco. La testa ultrasottile e snodabile permette di pulite anche nei punti più difficili o attorno ai mobili. Il panno con tecnologia Easy Glide in microfibra e nylon garantisce ottima scorrevolezza e raccoglie efficacemente lo sporco. Basta tirare la linguetta per rimuovere il panno e lavarlo comodamente in lavatrice. Dotato di sistema di filtraggio interno possiamo usare l’acqua del rubinetto senza correre il rischio della formazione del calcare.

Pro. Rimane in verticale quando non la usiamo.

Contro. Il filo dell’alimentazione è un po’ corto quindi è difficile da maneggiare.

3. Pratico e leggero: Lavapavimenti doppia funzione

Pulire senza fatica è il sogno di tutti, con questo modello è possibile. La lavapavimenti piccola e maneggevole rende tutto più semplice e vi permette di arrivare ovunque. Grazie alla doppia funzione, scopa a vapore e pulitore, è possibile pulire fino a 15 superfici diverse, riuscendo ad eliminare fino al 99% di batteri, dalla moquette, al piano cottura, fino alle finestre e in un attimo la casa brillerà. L’ampia superficie d’erogazione del vapore e la flessibilità permette di raggiungere anche gli spazi più difficili in poco tempo. Per avere una pulizia profonda e una piacevole fragranza, grazie al dispenser Frescovapor, integrato nella spazzola, il vapore miscelato con il deodorante vi regalerà una casa pulita e profumata.

Pro. Ha due livelli di potenza a seconda della superficie.

Contro. Il serbatoio non è molto ampio.

4. Per un pulito profondo: Lavapavimenti con funzione aspirazione

Quando si ha poco tempo libero avere la casa pulita è difficile, con questo modello possiamo avere un appartamento brillante in pochi minuti. Grazie alla spazzola di aspirazione, potete rimuovere la polvere dai pavimenti per poi pulirli con il vapore in un unico gesto. La spazzola di aspirazione Dual Clean&Steam e' progettata per seguire il naturale movimento dell’aspirapolvere che garantisce la rimozione della polvere prima di effettuare la pulizia a vapore. Con questa lavapavimenti, avrete la casa sempre pulita nel pieno rispetto dell’ambiente perchè elimina i batteri senza l’utilizzo di detergenti.

Pro. Il serbatoio capiente aiuta ad eliminare i batteri.

Contro. Il modello più pesante degli altri è più difficile da maneggiare.

5. Bella e di design: Lavapavimenti dallo stile moderno

Pulire casa non vuol dire rinunciare allo stile. Questo modello dal design moderno oltre ad essere bello esteticamente, è in grado di eliminare circa il 99% dei batteri, senza usare detergenti. Leggera è facile da usare su tutti i tipi di pavimenti come piastrelle, cotto, marmo e parquet. Grazie all’apposita manopola posta sul manico, è possibile regolare la quantità di vapore erogato. Dotata di 4 panni ricambio in microfibra 3D, sono composti di un materiale a maglia che permette al vapore di penetrare rapidamente e arrivare sulla superficie da pulire. Si attaccano e si staccano facilmente alla piastra grazie al lato in velcro e possono essere lavati in lavatrice a 60°.

Pro. I panni in microfibra permettono di pulire bene ogni superficie.

Contro. L’autonomia del serbatoio consente di pulire ambienti piccoli.

6. Per pulire e disinfettare ogni superficie: Lavapavimenti a doppio filtro

Per ottimizzare il poco tempo che si ha a disposizione e ritagliare dei momenti per sé stessi, aver gli elettrodomestici ideali è molto importante. Con questa lavapavimenti 2-in-1 è possibile pulire e lavare nello stesso momento o in tempi separati. I controlli elettronici sul manico rendono più semplice cambiare dalle impostazioni di aspirazione a quelle per il vapore. Dotato di due filtri di aspirazione, a schiuma e pieghettato riesce a rimuovere ogni tipo di detrito per diffondere solo aria pulita nella stanza. Dotata di serbatoio Drop It offre vapore istantaneo dove e quando si desidera per prestazioni massimizzate.

Pro. Riesce a rimuovere lo sporco in metà tempo.

Contro. Non ha molti accessori.

