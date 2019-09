Lavavetri, i modelli per avere finestre pulite con poco sforzo

La pulizia dei vetri è un'attività noiosa che anche gli appassionati di pulizie tendono a rimandare. Di primavera o autunnali, le pulizie ci costringono a dedicarci a questa attività.

Lavare i vetri, inoltre, non è semplice perchè deve essere eseguita in determinate ore della giornata e con i prodotti giusti per evitare la formazione di antiestetici aloni. Nonostante queste difficoltà la necessità di avere una casa igienizzata e pulita ci spinge ad occuparci della pulizia dei vetri.

Per rendere il lavoro meno difficile e noioso, possiamo mettere via panni e detersivi e impugnare il pulisci vetri elettrici. Con un semplice gesto riescono ad aspirare le gocce da ogni tipo di superficie, dai vetri, alle finestre fino ai mobili laccati.

Piccoli e compatti sono facili da usare e vi permetterà di avere le finestre sempre pulite con il minimo sforzo. Ecco i migliori lavavetri elettrici per una casa impeccabile.

Durante la stagione più fredda, non sempre il sole riesce a fare capolino in casa. Se i vetri non sono ben puliti, il rischio di avere case buie è sempre alto. Con questo lavavetri elettrico, potrete avere finestre brillanti in pochi minuti. Non dovete far altro che mettere nel serbatoio il detersivo e spruzzarlo sulla superficie da pulire con il beccuccio spray. Con un semplice movimento in verticale pulirete il vetro e aspirerete l'acqua in eccesso. Perfetto anche sulle macchie più ostinate, la batteria con autonomia fino a 35 minuti, riesce a pulire tutte le finestre di casa. Una volta scarico non vi resta che caricarlo e nel giro di tre ore avrete il lavavetri pronto all'uso.

Pro. Leggero e pratico può essere usato ad ogni ora del giorno perchè estremamente silenzioso.

Contro. Il motore non è molto potente.

Per affrontare al meglio la noiosa pulizia dei vetri, non c'è nulla di meglio di un apparecchio in grado di aiutarci in poco tempo. Con questo lavavetri elettrico avrete la possibilità di avere un risultato eccellente privo di aloni. La caratteristica principale dell'apparecchio è quella di aspirare le gocce dopo aver passato il detersivo. In questo modo non ci saranno fastidiose macchie sulle vostre superfici preferite. Dotato di 12 velocità e di una testina snodabile è perfetto sia sui vetri che sui mobili o sul parabrezza della macchina. Leggero e maneggevole la presa ergonomica ne facilita l'utilizzo. Il serbatoio facile da estrarre raccoglie tutta l'acqua aspirata, si ricarica in un attimo e può essere lavato anche in lavastoviglie. L'alimentazione senza fili, con batteria a ioni di litio, garantisce una lunga durata senza alcun ingombro.

Pro. La testa snodabile raggiunge anche i punti più difficili.

Contro. Si fa fatica contro grasso e incrostazioni.

Per affrontare al meglio la pulizia dei vetri, un apparecchio facile da usare è fondamentale. Il modello che non pesa più di 600 gr è dotato di una comoda maniglia ergonomica che vi permette di lavorare in sicurezza, evitando di pesare sul pulso o sul braccio. L'elettrodomestico ha una potenza massima di 10 watt, resa ancora più duratura dalla batteria a litio. Con la ricarica veloce bastano 2,5 ore e l'apparecchio è pronto all'uso, ma se non potete aspettare, può essere usato anche con l'alimentazione elettrica. La tecnologia “Root Cyclone” permette di aspirare anche le goccioline più piccole, conservandole nel serbatoio da 100 ml. Ogni superficie verrà pulita alla perfezione grazie alle due velocità, una bassa per vetri poco sporchi e una alta per le macchie più resistenti.

Pro. L'impugnatura ergonomica facilita l'utilizzo.

Contro. E' un po' grande.

Per chi ha poco tempo, avere un elettrodomestico che li aiuti a pulire in modo approfondito in pochi minuti è importante. Con questo modello, non solo avrete il giusto alleato, ma riuscirete a pulire ogni superficie. Finestre, specchi, parabrezza e box doccia saranno brillanti in un attimo e con il minimo sforzo. Il lavavetri con batteria agli ioni di litio è ricaricabile in sole tre ore e riesce ad avere un’autonomia fino a trenta minuti. Il serbatoio con un volume di 120 ml, raccoglie l’acqua in eccesso rendendo più facile il lavoro. Il panno in microfibra in dotazione è smontabile e lavabile. Inoltre, per avere il livello dell’acqua sempre sotto controllo basta premere un pulsante per controllare quella residua e pulire senza inconvenienti.

Pro. Il manico ergonomico vi permette di usarlo facilmente su ogni superficie.

Contro. Sulle incrostazioni ha bisogno di più passaggi.

Per chi non ama particolarmente pulire i vetri, ma non rinuncia ad una casa pulita, questo lavavetri con tecnologia AI riesce a identificare gli ostacoli sul percorso. Dotato di due ruote per attraversare liberamente la superficie della finestra o la superficie del muro, pulisce delicatamente senza creare graffi. Con la funzione UPS integrata (uninterruptible power supply) il dispositivo rimane in funzione da 20 a 25 minuti quando è scollegato, impedendo di cadere dalla finestra. Il dispositivo con 3 modalità azionabili dal telecomando, può pulire in automatico su e giù, verso sinistra e verso il basso e verso destra e verso il basso.

Pro. Il funzionamento è molto semplice.

Contro. Il programma automatico non è velocissimo.

Chi ha vetrate grandi o portafinestre sa perfettamente che mantenerle pulite è difficile perchè non sempre si riescono a raggiungere tutti i punti. Questo modello dotato di un'asta riesce a pulire in modo approfondito anche ampie superfici. Ottimo in ogni posizione, riesce ad aspirare le gocce anche in orizzontale senza lasciare residui. Il set contiene un manico da 43 cm con sistema click per raggiungere facilmente ogni angolo. La funzione di standby consente un utilizzo prolungato senza interruzioni. Il lavavetri con la modalità di risparmio energetico passa alla massima potenza solo quando entra in contatto con il vetro riuscendo ad avere un'autonomia di 35 minuti.

Pro. Riesce ad eliminare la condensa dai vetri.

Contro. Bisogna passare più volte l'elettrodomestico sul vetro.

