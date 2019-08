Macchine per caffè portatili, per non restare mai senza caffeina

Quando si va in vacanza bisogna rinunciare ad alcune comodità, soprattutto se si amano i viaggi on the road o si sceglie di andare all’estero. Se su molte cose riusciamo a chiudere un occhio, difficilmente si riesce a stare lontani dal caffè.

Decidere di andare in montagna, con un bar a chilometri di distanza, o rilassati su un’isola semi deserta, non vuol dire privarsi di un buon caffè.

Se volete avere il giusto carico di caffeina, la macchina per caffè portatile deve entrare nella vostra checklist. Non sapete quale scegliere? Ecco alcuni modelli da mettere assolutamente in valigia.

1. Compatta e leggera: Macchina per caffè compatibile

Quando si viaggia è fondamentale riempire la valigia con l’indispensabile e con accessori leggeri e poco ingombranti. Se per voi è impossibile rimanere senza caffè, questa macchinetta portatile fa al caso vostro. Semplice e versatile, ha un design innovativo e raffinato che ne facilita l’utilizzo. Non dovete fare altro che aggiungere acqua bollente nel serbatoio e con l'aiuto del pistone semi-automatico, l'acqua viene iniettata nell'adattatore per il caffè. Dopo aver premuto il pulsante si raggiungerà la pressione ottimale per ottenere un espresso ricco e cremoso. Il meccanismo automatico non ha bisogno di batterie o energia elettrica, per essere liberi di bere caffè in ogni luogo.

Pro. La macchinetta bella e semplice da usare, si adatta alle capsule compatibili.

Contro. Per un buon caffè l’acqua deve essere calda.

Scopri di più su Amazon a 56,99€

2. Pratica ed elegante: Macchina per caffè compatta

Se amate fare viaggi a contatto con la natura e soprattutto fate di tutto per rispettare l’ambiente, questa macchina per il caffè vi permette di non rinunciare alla vostra bevanda preferita, senza inquinare. La macchinetta semplice da usare funziona senza batterie o corrente elettrica, ideale se siete in campeggio o volete fare una pausa durante una scalata. Per preparare un caffè energetico e ricco d’aroma, non dovete far altro che inserire la capsula nell’apposito spazio, fare salire la pressione a 16 bar, usando la pompa, come se fosse quella della bicicletta e aggiungere acqua bollente. Disponibile in bianco o nero, dovete scegliere solo lo stile che fa per voi.

Pro. Piccola, compatta e robusta preparerà caffè cremosi.

Contro. Meglio scaldare l’acqua prima di fare il caffè.

Scopri di più su Amazon a 79,00€

3. Piccola e portatile: Macchina per caffè macinato

Essere in viaggio o lontano da casa, non vuol dire rinunciare al caffè di qualità. Con questa mini macchina portatile disponibile in due colori, bianca o nera, avrete un caffè come quello fatto al bar anche in alta montagna. Bastano pochi minuti e potrete preparare un'ottima bevanda fredda o un gustoso espresso caldo. Ideale con le capsule, raggiunge il massimo della qualità con il caffè macinato. Facile da pulire, ogni parte è rimovibile per essere lavata in pochi minuti. Realizzata in plastica BPA, resiste alla corrosione e al calore, l’esclusivo design, inoltre, è pensato per proteggere le mani dall’alta temperatura.

Pro. Perfetto con capsule o caffè macinato, assicura sempre un risultato eccellente.

Contro. La preparazione con il caffè macinato è un po’ più complessa.

Scopri di più su Amazon a 56,88€

4. Perfetta per un caffè in compagnia: Macchina per caffè con filtro aggiuntivo

Bere il caffè è un piacere cha va condiviso con i propri cari, anche quando si è lontani da casa. Con questa elegante macchinetta è possibile realizzare una bevanda gustosa da bere in compagnia. Semplice da usare bastano tre semplici passaggi e l'espresso è pronto. Dovete aggiungere il caffè macinato nel filtro, versare acqua calda nella camera e infine, spingere a mano la pompa a pressione per azionare la macchina. Realizzato in materiale BPA è resistente e sicura. Dotata di un cestello filtrante aggiuntivo e di una borsa per il trasporto, potrete bere ovunque e in qualsiasi momento il vostro espresso.

Pro. Perfetto per preparare un caffè come con la moka.

Contro. Il gusto del caffè viene esaltato dall’acqua calda.

Scopri di più su Amazon a 29,99€

5. Per avere sempre il caffè: Macchina per caffè con batteria

Se volete avere la certezza di svegliarvi con l’aroma di un buon caffè in ogni occasione, questa macchina è ideale. L’apparecchio utilizza una batteria per riscaldare l'acqua fredda, senza dover avere con sé il bollitore. Una volta carica, puoi preparare da 3 a 4 tazze di caffè. Dotata di un pratico adattatore per auto è possibile caricare la macchinetta mentre si viaggia per non rimanere mai senza. Semplice da utilizzare, basta inserire la capsula del caffè nel vano, chiudere il coperchio, aggiungere l’acqua e premere il pulsante, 5 secondi per l'acqua calda, solo 2 secondi per acqua fredda. Grazie al sistema autopulente è sufficiente premere un pulsante per 5 secondi e la macchina si lava automaticamente.

Pro. In dieci minuti avrete un caffè perfetto.

Contro. La caffettiera è un po’ pesante.

Scopri di più su Amazon a 104,89€

6. Per chi non riesce a stare senza caffè: Macchina per caffè elettrica

Quando si è in viaggio alcuni non riescono a rinunciare a tutte le comodità e vogliono sentirsi come a casa. Per bere un buon caffè senza dover portare l’ingombro di una moka, questa macchinetta è perfetta. Il design compatto e leggero, permette di averla comodamente all’intero di uno zaino e bere il vostro caffè preferito anche quando siete in movimento, basta collegarla all’alimentatore della macchina. Una volta premuto il pulsante on-off, in pochi minuti avrete la bevanda pronta.

Scopri di più su Amazon a 99,99€