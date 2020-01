Le macchine sottovuoto per conservare le proprietà degli alimenti

Preservare la bontà degli alimenti è importante per avere un’alimentazione sana, soprattutto quando in casa abbiamo bambini.

Anche se il metodo più diffuso è il congelamento, non sempre si hanno freezer grandi in grado di ospitare tutto il cibo. Per non essere costretti a mangiare porzioni eccessive o buttare il cibo, un metodo alternativo per la conservazione è la macchina per il sottovuoto.

Tipica di macellerie e salumerie, nel corso degli anni è entrata a far parte delle nostre case, grazie ad elettrodomestici sempre più piccoli e compatti.

Sicuro e in grado di assicurarci la conservazione del cibo in maniera ottimale, vediamo le migliori macchine per il sottovuoto.

La macchina per il sottovuoto deve essere semplice da usare ed essenziale. Questo modello racchiude entrambe le caratteristiche. Ideale anche per i meno esperti, ha due diverse velocità che possono essere regolate in base alle dimensioni della busta. Compatta e robusta può essere posizionata anche in verticale se non si ha molto spazio e non si corre il rischio che possa cadere. Dotata di vano porta rotolo potete creare sacchetti di tutte le dimensioni, in base alle necessità. Con la taglierina integrata e l'opzione solo sigillatura avrete un sacchetto pronto all’uso. Il modello grazie alla funzione alimenti umidi/secco regola la sigillatura in base alla consistenza dell’alimento. Basta inserire il sacchetto con il cibo nella vaschetta raccogli gocce e chiudere con il meccanismo di blocco e chiusura. Il tubicino in dotazione è pensato per sigillare sottovuoto anche i tappi per bottiglie. La modalità impulsi è perfetta per sigillare alimenti delicati senza rovinarli, mentre quella a velocità variabile vi permette di controllare il processo di sigillatura.

Pro. Si adatta a seconda dell’alimento.

Contro. Non ha la funzione marinatura.

Se non avete particolari necessità, questo modello automatico, è semplice e facile da usare. La struttura realizzata in plastica resistente è curata in ogni dettaglio ed è piacevole al tatto. Grazie al dispositivo per interrompere l’aspirazione manualmente, potete costantemente controllare lo stato dei cibi ed evitare che si rompano durante l’aspirazione. La barra sigillante ampia, della lunghezza di 30 cm, rispetto agli altri ha una dimensione doppia per assicurare la chiusura a lunga tenuta. Una volta terminato l’uso, il vano portacavo permette di conservarla anche in spazi ridotti.

Pro. Il modello totalmente automatico rende facile l’operazione del sottovuoto.

Contro. Tende a surriscaldarsi.

Mettere sottovuoto il cibo permette di conservarlo più a lungo ed evitare gli sprechi. Questo modello è professionale, ma adatta per la dimensione casalinga. La struttura in acciaio inox e i materiali resistenti fanno si che la macchina possa essere usata in modo intensivo. Il modello si estende in altezza per essere conservata anche se si ha poco spazio. Il modello è dotato di due velocità di sottovuoto e due livelli di sigillatura in base all’alimento. Con il rilevamento automatico del sacchetto, basta posizionarlo nello scomparto e la macchina lo rivela, lo stesso vale per i liquidi. La macchina sicura, ha una spia per avvertire se la vaschetta per la raccolta di residui è piena. In questo modo si evita che i residui finiscano all’interno della macchina. Il dispositivo di sicurezza fa si che il modello si arresti automaticamente se raggiunge temperature elevate.

Pro. Il contenitore permette di mettere a marinare i cibi.

Contro. La taglierina è lontana dal nastro sigillature.

Leggera e maneggevole, questa macchina è pensata per chi vuole conservare cibo di grandi dimensioni. Formaggi e salumi potranno occupare poco spazio ed essere usati anche a distanza di mesi, sempre in ottimo stato. L’elettrodomestico ha una potenza che permette di creare il sottovuoto in poco tempo. L’apparecchio permette di aspirare l'aria dal sacchetto formando il vuoto e nello stesso tempo può sigillare anche senza fare il vuoto. La macchina riesce a chiudere i sacchetti grandi fino a 30 cm.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Non ha la funzione ad impulsi.

La macchina per il sottovuoto oltre ad essere efficiente deve essere anche di design e questo modello racchiude entrambe le caratteristiche. L’apparecchio disponibile in tre colori, grigio e bianco per un ambiente classico e rosso per una stanza moderna, si adatta ad ogni stile. Con questo elettrodomestico è possibile conservare il cibo fino a sei volte più del normale. La macchina estremamente veloce è dotata di tre funzioni. Quella Dry VAC è per alimenti secchi, come carne congelata, fagioli, la funzione Inching è per i cibi morbidi come pane e verdure. L’opzione Solo Sigillo chiude senza eliminare l’aria.

Pro. Pratica e semplice da utilizzare.

Contro. Il cavo è un po’ corto.

La macchina sottovuoto è pensata per tenere al sicuro il cibo. Il modello rivela in automatico le perdite d’aria. Il vassoio raccogligocce permette di pulire la macchina in modo semplice e comodo. Grazie alla funzione 2 in 1 unisce il sottovuoto con la sigillatura per alimenti secchi e umidi. Dotata di due funzioni, la modalità Dry serve per mettere sottovuoto tutto quello che non è liquido o immerso in liquidi. Quella Moist è per gli alimenti che sono immersi in liquidi o succhi. A questo si aggiunge l'opzione di sottovuoto per conservare anche vino e bibite. Con il dispositivo di taglio integrato e contenitore per le pellicole del sottovuoto è possibile ritagliare i sacchetti su misura in pochi secondi. Mentre il contenitore per la conservazione delle pellicole consente di avere le buste sempre a portata di mano.

Pro. Semplice da utilizzare crea il sottovuoto in pochi secondi.

Contro. E’ un po’ rumorosa.

