I montalatte per un cappuccino perfetto anche a casa

La colazione è il momento della giornata in cui gli amanti del caffè e del latte possono vedere esauditi i loro desideri. Dopo l'espresso, non c'è colazione che si rispetti che non includa il cappuccino. Una tra le bevande più amate dagli italiani, unisce la schiuma soffice e gustosa del latte, all'energia del caffè, in una miscela unica e irresistibile. Per avere il cappuccino perfetto senza essere costretti a recarsi al bar appena svegli, l'alleato perfetto è il cappuccinatore. Con il montalatte elettrico potrete avere l'amata schiuma con il minimo sforzo ogni volta che volete. Vi presentiamo una selezione dei migliori cappuccinatori per un risultato come al bar.

1. Severin

Il design con le linee nere ed essenziali ma allo stesso tempo moderne, si integra bene con l’arredamento di ogni casa. Il bicchiere del contenitore può essere comodamente lavato in lavastoviglie. E’ in grado di realizzare parecchia schiuma molto compatta, bastano pochi minuti per montare e scaldare il latte alla temperatura che si desidera. Perfetto per una famiglia numerosa perché permette di preparare molti cappuccini contemporaneamente. Ottimo anche per preparare buonissime cioccolate calde.

Scopri di più su Amazon ad un prezzo scontato di 79,99€

2. Bialetti

La schiuma gustosa come quella del bar, conquisterà tutti gli amanti del cappuccino. Il coperchio trasparente permette di tenere sotto controllo il livello del latte e rendersi conto a che punto è nella preparazione. Il design semplice e classico consente di integrare il cappuccinatore in ogni angolo della cucina. La pulizia semplice e veloce, può essere realizzata anche in lavastoviglie. Per chi ama il cappuccino freddo, il montalatte crea una schiuma perfetta anche con il latte freddo.

Scopri di più su Amazon al prezzo scontato di 55,08€

3. De'Longhi

Il cappuccinatore disponibile in due colori, bianco e nero, è perfetto sia nelle cucine dallo stile classico, sia in quelle dal design più moderno. Il coperchio trasparente permette di tenere sotto controllo la consistenza della schiuma per scegliere quella che preferiamo e ottenere il cappuccino perfetto ogni volta che vogliamo. Le pareti antiaderenti e la base di appoggio removibile permette di lavare il montalatte comodamente in lavastoviglie.

Scopri di più su Amazon al prezzo scontatissimo di 66,00€

4. Vava

Il cappuccinatore ha un ottimo rapporto qualità prezzo, permette di utilizzarlo in due modi. La prima permette di montare piccoli quantitativi di latte, per cappuccini con una schiuma densa che somiglia a quella dei bar. La seconda modalità è adatta se si desidera una schiuma meno montata sia con il latte caldo che freddo, una comoda luce lampeggiante vi avviserà quando la schiuma è pronta. Estremamente silenzioso si pulisce facilmente.

Scopri di più su Amazon al prezzo scontato di 39,99€

5. Philips

Il montalatte ti offre la possibilità di creare a casa una grande varietà di ricette fredde e calde a base di caffè. Grazie alla sua innovativa frusta per creare la schiuma, la crema sarà liscia e vellutata. Basta solo premere un pulsante per avviare il montalatte e dare libero sfogo alla fantasia con ricette diverse a base di caffè caldo e freddo. Il rivestimento antiaderente permette di lavarlo comodamente in lavastoviglie.

Scopri di più su Amazon al prezzo scontatissimo di 49,99€

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!