Le bilance più accurate per controllare il peso

Anche se siamo in pieno inverno e la prova costume è ancora lontana, è importante rimanere in forma soprattutto dopo le grandi abbuffate del periodo natalizio.

Per tenere sotto controllo il peso e la forma fisica oltre a quelle da cucina, abbiamo bisogno della bilancia pesapersona. L'accessorio da bagno è indispensabile se stiamo seguendo una dieta prescritta dal dietologo.

Nel corso degli anni le bilance sono cambiate, accanto alle classiche possiamo trovare modelli più evoluti e sempre all'avanguardia. Vi proponiamo una selezione delle migliori bilance pesapersone adatte alle vostre esigenze.

La bilancia pesapersone ha un design elegante e raffinato perfetto per inserirsi in ogni bagno. Le linee arrotondate e l'appoggio in vetro sono evidenziate da un display maxi retoilluminato con luce a led. L'accessorio dotato di un dispositivo di accensione e spegnimento automatico è alimentato con batterie a litio. La bilancia è perfetta per chi segue una dieta bilanciata perchè calcola le percentuali di massa grassa e il peso. Inoltre, è possibile vedere l'indice di massa corporea e il metabolismo basale, ovvero le energie necessarie al corpo per mantenere le sue funzioni in stato di assoluto riposo.

Pro. Bilancia di design con numerose funzioni.

Contro. Non per tutti è semplice impostare le funzioni

Scopri di più su Amazon a 19,98€ con uno sconto del 33%

Tenere il peso sotto controllo e restare in forma è facile con questa bilancia. Il modello sottile, ma robusto ha linee squadrate e moderne che la rendono alla moda ed estremamente pratica. La bilancia alimentata a batterie può essere portata sempre con voi e il display retroilluminato permette di controllare il peso in un attimo. Il modello grazie alla possibilità di calibrare il peso in chili o libbre si adatta ad ogni situazione. I quattro sensori posti sui lati del piatto realizzato in vetro temperato, garantiscono una precisione unica. Il modello dotato di nastro per le misure è il compagno affidabile per avere sotto controllo la perdita di peso.

Pro. La retroilluminazione permette di leggere in un attimo il peso.

Contro. Non sempre riesce ad essere precisa nella misurazione.

Scopri di più su Amazon 21,99€ con uno sconto del 15%

Volete avere il vostro peso sempre sotto controllo? Allora questa bilancia è la scelta giusta! In pochi secondi l'apparecchio calcola gli 8 valori corporei essenziali, peso, massa grassa, massa muscolare, BMI, BMR, massa ossea e grasso addominale, per avere i dati completi sul vostro stato di salute. Basta scaricare la app e ogni volta che salite sulla bilancia, le misurazioni corporee sono subito spedite sul vostro smartphone permettendovi di controllare facilmente la perdita di peso e i progressi del vostro fisico. Con la tecnologia Step-On una volta saliti sulla pedana autocalibrata otterrete una misurazione istantanea.

Pro. Il sistema bluetooth si attiva in automatico.

Contro. Il display mostra solo il peso.

Scopri di più su Amazon a 34,99€

Il design d'effetto grazie al sottile piatto in vetro colorato è adatto a qualsiasi ambiente domestico. Basta salire sulla bilancia realizzata in vetro temperato e si accende e si spegne dopo 5 secondi di inutilizzo automaticamente. L'ampio e comodo display LCD facilita la lettura in ogni situazione, per controllare il peso in pochi secondi.

Pro. Precisa ed elegante, mantiene il peso in memoria per alcun secondi.

Contro. Cambiare la batteria non è semplice

Scopri di più su Amazon

Se siete atleti o semplicemente desiderate mantenere il peso forma, la bilancia fornisce le informazioni necessarie per monitorare i vostri progressi. Oltre a misurare il peso calcola l'indice di massa corporea, la massa grassa, la percentuale di liquidi, la massa ossea e la massa muscolare. Tutti i dati possono essere caricati automaticamente sul profilo personale o su uno smartphone tramite app collegata con il wi-fi, identificando autonomamente diversi utenti. Questa caratteristica unica consente all'intera famiglia di utilizzare la bilancia.

Pro. La bilancia si collega rapidamente al wi-fi.

Contro. L'app è da migliorare.

Scopri di più su Amazon al 129,00€ con uno sconto del 24%

La bilancia è pensata per l’analisi impedenziometrica che permette di misurare ben 11 parametri corporei come il peso, l’indice di massa corporea BMI, il grasso, ill grasso viscerale, la quantità di liquido, la massa muscolare e quella ossea, le proteine contenute nell’organismo, il metabolismo basale BMR e l’età metabolica. Semplice da utilizzare, è perfetta per chi pratica attività agonistica, ma anche per chi vuole tenere sotto controllo il peso. Compatibile con Android e iOS e dotata di sensori Bluetooth che permettono di collegarla a diverse app. Il design elegante e moderno si adatta ad ogni ambiente, in vetro temperato nero e il display a LED rossi, permettono di avere un apparecchio resistente e in grado di far vedere il peso con un colpo d'occhio.

Pro. Può essere collegata a più app.

Contro. Può supportare solo fino a 105 kg.

Scopri di più su Amazon a 27,89€ con uno sconto del 10%