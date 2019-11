Lavatrice: l’elettrodomestico indispensabile per avere il guardaroba sempre pulito

Se c’è un elettrodomestico che ha semplificato la vita di ognuno di noi, la lavatrice è uno di questi. Con sempre meno tempo a disposizione riuscire a ritagliarsi un momento per lavare i nostri pantaloni o felpe preferite non è semplice.

La lavatrice, invece, permette in poco tempo di avere grandi quantità di bucato pulito e impeccabile, per questo è fondamentale scegliere le caratteristiche tecniche che corrispondono alle proprie esigenze senza dimenticare il design e gli spazi a disposizione.

In commercio ci sono diversi modelli, alcuni tradizionali, altri con carica dall’alto o slim, ma anche con numerosi programmi di lavaggio e un carico pensato per affrontare il guardaroba in un’intera famiglia.

Proprio per questo quando si sceglie di acquistare una nuova lavatrice vi trovate davanti a numerosi dubbi e incertezze. Per non sbagliare e avere l’elettrodomestico che fa per voi, ecco una piccola guida con i modelli adatti ad ogni necessità.

Quando in casa ci sono bambini pensare al loro benessere è l'obiettivo principale di mamma e papà e tra gli aspetti a cui pensare, il bucato non passare in secondo piano. La lavatrice è l‘elettrodomestico perfetto per far fronte alla quantità dei vestiti che sporcano i piccoli, ma con un risultato impeccabile e sicuro. Questo modello è caratterizzato dall’esclusivo trattamento antibatterico, che mantiene pulite e igienizzate le parti più importanti della lavatrice: il cassetto del detersivo e la guarnizione dell’oblò dove si annidano i batteri. La lavatrice anche se è tra i modelli slim (59,5 x 85 x 45 cm), riesce a far fronte fino a 6 kg di bucato con una centrifuga che arriva fino a 1200 giri. Completata da 12 programmi di lavaggio, che vanno dai capi in lana, a quelli sportivi il modello assicura il risparmio energetico, in quanto appartiene alla classe energetica: A+++.

Pro. Mette a disposizione numerosi programmi adatti ad ogni tipo di capo consumando poco, grazie alla classe energetica d’appartenenza.

Contro. E’ un po' rumorosa durante la centrifuga.

Nelle case lo spazio a disposizione diventa sempre meno, ogni mobile o elettrodomestico deve essere scelto con cura e entrare anche negli spazi più ristretti. Con questo modello slim, che ha una profondità di 45 cm, potrete avere il guardaroba sempre pulito, ma con un apparecchio dall’ingombro contenuto. Perfetta per le famiglie, è in grado di lavare fino a 5 kg di vestiti scegliendo tra ben 15 programmi di lavaggio. Oltre ai classici, come lana, cotone e sintetici, è possibile lavare i jeans preferiti o decidere di fare un prelavaggio con l’ammollo se i vestiti sono particolarmente sporchi. Per avere il bucato sempre pulito anche quando siete fuori casa, non dovete far altro che scegliere la partenza in differita, il programma, la temperatura e i giri della centrifuga, fino a 1000, e rilassarvi. Grazie al controllo antischiuma e antitrabocco potete mettere in funzione il modello anche quando siete fuori casa senza alcuna preoccupazione.

Pro. Oltre ad avere numerosi programmi, la regolazione della centrifuga aiuta a preservare i capi.

Contro. Durante la centrifuga è un po’ rumorosa.

Per chi ama i modelli classici questa lavatrice con carica frontale unisce un design essenziale con un alto livello tecnologico. Anche se il modello non è molto ingombrante, è profonda 49 cm, non può considerarsi un vero modello slim, ma nonostante questo occupa poco spazio e può essere installata anche in ambienti di piccole dimensioni. Con capacità di carico fino a 6 kg, il modello è perfetto per contenere i costi in bolletta, perché appartiene alla classe energetica A+++. Se avete una famiglia numerosa e volete garantirgli capi sempre puliti, grazie ai 15 programmi e ad una velocità di centrifuga pari a 1000 giri, potete scegliere quello che fa per voi come la lana, quello veloce che dura massimo 30 minuti e quello che assicura camicie impeccabili senza pieghe. Se siete alla ricerca di un elettrodomestico che rispetti la natura, questa lavatrice è dotata del sistema Aquafusion, che chiude temporaneamente il tubo di scarico nelle fasi iniziali del ciclo di lavaggio, per evitare di sprecare il detersivo, ma garantendo una pulizia più profonda. Con il sistema Silent Tech il rumore è ridotto al minimo.

Pro. Oltre a rispettare l’ambiente grazie al sistema Aquafusion, non consuma molto.

Contro. I programmi di lavaggio sono un po’ lunghi.

Se siete single o una coppia e nello stesso tempo abitate in un bilocale o in una casa piccola, ogni elettrodomestico deve essere studiato nel dettaglio, senza rinunciare al comfort. Questo modello con profondità 44 cm, larghezza 51 e altezza 69 cm è ideale per arredare la casa degli studenti universitari o rispondere alle necessità di una famiglia composta da poche persone. Anche se piccola, il modello consente di lavare fino a 4 kg di bucato, caratterizzata da diversi programmi e pulisce in modo impeccabile, maglie sintetiche, t-shirt con una velocità massima della centrifuga che arriva fino a 1100 giri al minuto.

Pro. Ha un design elegante associato ad un livello tecnologico elevato.

Contro. Non è pensata per famiglie numerose.

Quando non avete tempo di mettere la lavatrice durante la giornata, siete costretti ad azionarla la sera, per questo è fondamentale avere un elettrodomestico silenzioso. Questo modello con motore e sistema idraulico innovativo è dotato di sistema silent per non disturbare quando è in azione. La lavatrice in grado di lavare fino a 9 kg arriva ad una velocità di centrifuga pari a 1200 giri. Grazie al motore inverter e al display a led potrete scegliere tra 16 programmi a disposizione anche al buio, per avere il piumino sempre pulito con circa 30 minuti grazie al lavaggio rapido o le lenzuola sempre fresche e pulite. Quando siete fuori casa, non vi resta che programmare la partenza ritardata e la lavatrice farà tutto da sola.

Pro. Silenziosa e capiente, consuma poco.

Contro. Non va bene in piccoli spazi.

Per chi non ha molto spazio, ma non vuole rinunciare ad un elettrodomestico dalle alte prestazioni tecnologiche, la lavatrice con carica dall’alto è perfetta. A differenza dei modelli classici non ha l’oblò anteriore che può risultare ingombrante quando si dovono inserire i vestiti nella lavatrice. Questo modello capiente, con capacità fino a 7 kg appartiene alla classe energetica A+++, per consumi ridotti. Il modello completato da una centrifuga da 1200 giri al minuto permette di avere il bucato ben pulito e strizzato. Per chi non ha molto tempo, la lavatrice è dotata di connessione NFC, si collega al cellulare con l'apposita app da cui è possibile controllare ogni aspetto come la partenza in differita fino a 24 ore, scegliere il programma preferito, compresi i quattro rapidi da 14, 30, 44, e 59 minuti. Inoltre, la app è pensata per risolvere guasti e regalare consigli sui vari programmi.

Pro. Consuma poco ed è perfetta per la famiglia.

Contro. La centrifuga è un po’ rumorosa.

