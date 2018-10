Le migliori stufe a pellet del 2018

Le stufe a pellet rappresentano una valida soluzione per riscaldare la nostra abitazione in maniera pratica ed economica. Prodotti ormai largamenti diffusi sul mercato e disponibili in moltissimi modelli diversi con soluzioni dal design curato e ad elevata efficienza, facilmente controllabili anche da remoto tramite smartphone e tablet.

Ecco, quindi, la nostra classifica dei migliori modelli per affrontare il prossimo inverno.

1. Nemaxx P12

Al primo posto della nostra classifica si posiziona la Nemaxx P12; una stufa ideale per ambienti anche oltre i 100 metri quadrati con una potenza elettrica da 3 a 12 kW. Prodotto che dispone di un display multifunzione con funzione di spegnimento automatico e antisurriscaldamento. Non manca la possibilità di programmare la stufa su base settimanale, la modalità Eco ed il telecomando.

2. King 78

King 78 è un prodotto di fascia media ideale per ambienti non molto grandi, circa 60 mq. Una stufa piuttosto compatta e dall’estetica curata, con display LCD, telecomando e programmazione settimanale. Citiamo, infine, il serbatoio della capienza di 13 kg, con un’autonomia variabile tra le 7,5 e le 22 ore.

3. Eva Stampaggi 98017-20 Susy

Sull’ultimo gradino del podio della nostra classifica troviamo la Eva Stampaggi 98017-20 Susy; un modello con volume riscaldabile di 100 m³, una potenza elettrica di 5,16 kW, una capacità del serbatoio di 4,7 kg ed autonomia fino a 7 ore. Stufa dalle dimensioni molto compatte e dotata di telecomando.

4. Nordica Extraflame Glenda

Tra i migliori modelli del 2018 troviamo anche la Nordica Extraflame Glenda realizzata da una delle marche leader in questo settore. Un prodotto con una potenza termica di 2,4 – 6,0 kW, di ultima generazione, controllabile tramite smartphone e tablet sfruttando il modulo WiFi integrato. Un prodotto, inoltre, silenzioso e con un efficiente tecnologia di gestione della temperatura.

5. Ravelli Ecoteck Snella Hydro

La nostra rassegna si conclude con la Ravelli Ecoteck Snella Hydro; un modello dal design raffinato dotato di rivestimento in maiolica. Ricordiamo inoltre la presenza della camera di combustione in acciaio e di un sistema di pulizia del vetro. Citiamo inoltre la capacità di riscaldamento di 430 m3 e il serbatoio di 30 Kg.

