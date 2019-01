Pranzi sani senza rinunciare al gusto grazie alle vaporiere elettriche

Mangiare in modo sano ed equilibrato è molto importante. Assumere alimenti cucinati in modo corretto dipende molto dal tipo di cottura che scegliamo. Cuocere i cibi al vapore è un modo sano per portare in tavola piatti leggeri e ricchi dei nutrienti, fondamentali per perdere qualche chilo accumulato durante il periodo delle feste. Per avere un risultato sorprendente e ricco di gusto, la vaporiera è pefetta. Se amate stare ai fornelli e vi piace sperimentare ricette provenienti da altre culture, vi presentiamo i migliori modelli di vaporiera per un risultato degno dei migliori chef.

1. Russell Hobbs

La vaporiera su tre livelli permette di preparare pranzi o cene sane e variegate per accontentare tutta la famiglia. Il design semplice e lineare è semplice da usare. L'indicatore d'acqua e le aperture laterali, permettono di introdurre il liquido ogni volta che è necessario. Il timer digitale: è pensato per spegnersi automaticamente a cottura ultimata senza correre il rischio che l'apparecchio continui a rimanere in funzione oltre il tempo necessario.

Ordina qui la vaporiera Russell Hobbs al prezzo scontato del 16%

2. Tefal

Amate i dolci, ma rinunciate perchè troppo grassi? Con questa vaporiera dotata di quattro bicchieri è possibile avere qualche piccolo peccato di gola, senza rinunciare alla linea. Il modello dotato di due cestelli estraibili con un manico di plastica permette di cuocere più pietanze contemporaneamente senza correre il rischio che i sapori si mescolino. Con la funzione Vitamin+ è possibile trattenere ancora più vitamine, perfetto per l'alimentazione dei bambini.

Ordina qui la vaporiera Tefal con un prezzo scontato del 33%

3. Philips

La vaporiera è perfetta per cucinare pietanze diverse in poco tempo, accontentando anche i gusti più esigenti. Il modello dotato di tre cestelli grazie all'infusore di aromi permette di trarre il meglio dalle spezie durante la cottura. Il timer digitale con autospegnimento mette in stanby la vaporiera una volta concluso il ciclo di cottura, mantenendo al caldo i cibi fino a quando non vengono serviti in tavola. Con il ricettario incluso, ogni giorno è possibile sperimentare una ricetta diversa per stupire i nostri invitati.

Ordina qui la vaporiera Philips al prezzo scontato del 20%

4. Aigostar

La vaporiera permette di cuocere carne, pesce e riso mantenendo intatti tutti i loro nutrimenti e con un basso contenuto calorico. La cassa in acciaio con indicatore del livello dell'acqua e prese laterali, permette di aggiungere il liquido quando vediamo che sta per finire. Facilmente lavabili in lavastoviglie, il modello è dotato di un dispositivo antisurriscaldamento per cuocere sempre in totale sicurezza.

Ordina qui la vaporiera Aigostar

5. Braun

Il modello composto da cestelli senza bisfenolo consente di cuocere in totale sicurezza cibi sani, ideale se in casa ci sono bambini. Con il sistema Steam booster è possibile cuocere in modo efficace e rapidamente ottimi cibi salutari. La produzione del vapore in soli 45 secondi aiuta a ridurre i tempi d'attesa, ideale per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina.

Ordina qui la vaporiera Braun con uno prezzo scontato del 34%