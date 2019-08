Mini ferro da stiro, per togliere le pieghe agli abiti in valigia

Quando si viaggia molto, sia per lavoro, sia per andare alla scoperta di posti nuovi, si ha la valigia sempre pronta.

Resistente, leggero o antigraffio anche il bagaglio più efficiente tenderà a stropicciare i vestiti all’interno.

Gli appassionati di campeggio o dei viaggi on the road, hanno con sé pochi indumenti che lavano spesso e che hanno bisogno di essere stirati.

Rivolgersi a lavanderie del posto o degli hotel è un costo in più, quindi per avere abiti impeccabili senza spendere una fortuna, la soluzione è il ferro da stiro da viaggio.

Piccolo e funzionale, vi permetterà di avere abiti privi di pieghe, pronti per affrontare serenamente un incontro di lavoro o una cena romantica. Ecco i migliori modelli da mettere in valigia.

1. Funzionale e versatile: Mini ferro da stiro a vapore

Se amate viaggiare e volete essere sempre in ordine, il ferro da stiro da viaggio è il modo migliore per assicurare una stiratura perfetta ai propri capi. Il modello piccolo e compatto, è perfetto all’interno della valigia. Grande poco meno di 20 cm (17 x 9,5 x 19 centimetri), pesa solo 500 grammi, ideale da inserire nel trolley o nello zaino senza aggiungere peso superfluo. Bastano pochi minuti e il ferro è pronto a eliminare ogni tipo di piega dai vestiti grazie al vapore. Una volta a casa, se amate il fai da te questo modello si trasforma in un comodo ferro per il patchwork. Piccolo e maneggevole la potenza ridotta vi permette di rifinire i particolari senza correre il rischio di scottarvi.

Pro. Perfetto per il viaggio, può essere usato quotidianamente per i piccoli ritocchi.

Contro. La piastra è un po’ piccola.

Scopri di più su Amazon a 25,50€

2. Piccolo e di design: Mini ferro da stiro con piastra in teflon

Design, moderno, colore azzurro, e linee eleganti, il ferro da stiro da viaggio è la scelta ideale per chi cerca la praticità senza rinunciare allo stile. Grande quanto il palmo di una mano, grazie alla maniglia pieghevole può essere facilmente posizionato all’interno di valigie o borsoni e una volta tornati a casa lo potete conservare in un angolo dell’armadio. Delicato sui vestiti, la piastra antiaderente in teflon, evita danni e assicura un’ottima stiratura su ogni tipo di tessuto. Le tre tipologie di uscita del vapore sono pensate sia per le fibre naturali sia per quelle sintetiche, grazie anche alla possibilità di regolare la temperatura. Il sistema anti-gocciolamento impedisce perdite d’acqua e il serbatoio trasparente consente di tenere d'occhio i livelli dell’acqua.

Pro. Ideale su ogni materiale, si riscalda velocemente.

Contro. Riesce a stirare 2-3 capi con il serbatoio pieno.

Scopri di più su Amazon a 21,99€

3. Per avere il massimo delle prestazioni: Mini ferro con piastra in acciaio

Praticità e funzionalità sono i tratti distintivi di questo modello. Il ferro da stiro dalla forma compatta è pensato per avere il massimo risultato anche quando si viaggia. Caratterizzato da uno stile semplice ed essenziale, è completato dalla piastra in acciaio antiaderente, perfetta per adattarsi ad ogni tipo di tessuto. Per stirare alla perfezione, anche senza le comodità di casa, basta girare il manico e permette di stirare anche verticalmente senza asse da stiro. Il serbatoio con capacità 100 ml e la potenza di 800 watt fanno si che il ferro da stiro sia subito pronto a rendere impeccabili i vostri abiti.

Pro. Piccolo ed ergonomico, rende la stiratura facile e veloce.

Contro. Non si regge bene in piedi.

Scopri di più su Amazon

4. Perfetto per stirare e sterilizzare: Ferro da stiro verticale

Quando si viaggia per avere capi puliti spesso si ricorre a lavanderie a gettoni. Per avere capi sicuri e stirati alla perfezione l’aiuto ci viene dal ferro da stiro verticale. Il modello oltre a stirare, è dotato di altri tre programmi come la sterilizzazione, la pulizia e l’umidificatore. Basta scegliere il programma preferito e l’interruttore di blocco vapore permette di usarlo facilmente senza fastidi alle mani. L’impugnatura comoda ed ergonomica consente di stirare senza problemi anche quando non si ha l’asse da stiro. La temperatura fino a 110° unito al vapore costante penetra in profondità nei tessuti e rimuove rapidamente pieghe da tutti i tipi di indumenti.

Pro. Facile da usare ha un’impugnatura comoda.

Contro. Non è leggerissimo.

Scopri di più su Amazon a 25,89€ con uno sconto del 26%

5. Ideale per viaggiare: Mini ferro da stiro con doppio voltaggio

Se amata andare alla scoperta di posti sempre nuovi, ma non volete rinunciare ad essere impeccabili, questo ferro da stiro non può mancare nella vostra valigia. Il modello con doppio voltaggio è perfetto per utilizzarlo in tutto il mondo. Il design compatto e l'impugnatura pieghevole sono completati da un sistema di vapore che viene erogato con un livello di precisione per raggiungere i punti più difficili. Grazie alla tecnologia della piastra Microsteam i 200 microfori assicurano il massimo della precisione. L'erogazione continua del vapore, fa scomparire le pieghe e le grinze più difficili anche dai capi più spessi. Il serbatoio dell'acqua da 70 ml permette di usare il ferro anche in verticale per risultati ottimale in ogni situazione.

Pro. Piccolo e maneggevole si riscalda subito ed è completato da un sacchetto ideale per il trasporto.

Contro. Il serbatoio non è molto grande.

Scopri di più su Amazon a 34,99€

6. Per ogni tipo di materiale: Mini ferro con piastra in ceramica

Se siete alla ricerca di un ferro da stiro in grado di eliminare le pieghe da ogni tipo di tessuto, questo è quello che fa per voi. Il modello può essere utilizzato per la stiratura orizzontale e verticale, grazie alla piastra rivestita in ceramica, offre un’ottima diffusione del calore con una temperatura costante. Semplice ed elegante la piastra è arricchita da una punta di precisione più affilata per raggiunge aree difficili come colletti e cuciture. Anche in viaggio o quando avete poco spazio è possibile utilizzarlo in qualsiasi posizione, fino a compiere angoli di 360 gradi e la funzione antigoccia impedisce la formazione di schizzi e perdite d’acqua.

Pro. Arriva velocemente a temperatura.

Contro. E’ un po’ pesante.

Scopri di più su Amazon a 39,99€