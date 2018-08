Minifrigo: una scelta pratica e di design

Se siete in vacanza o avete una casa con poco spazio, ma non volete rinunciare alle bibite fresche, il minifrigo è la soluzione perfetta. Potrete conservare l’indispensabile senza il rischio di dover buttare il cibo. In campeggio, al mare o in ufficio il minifrigo si integra in ogni ambiente. I modelli presenti sul mercato sono molti, quindi abbiamo realizzato una guida che vi permetterà di scegliere quello giusto per le vostre esigenze.



1. Severin

Non riuscite a rinunciare alle bibite o all’acqua sempre fresca? Il minifrigo contiene senza difficoltà bottiglie fino a 2 litri. Se volete gustare un gelato in terrazza, lo scomparto congelatore ospita fino a 6 litri. Economico e silenzioso può essere installato in ogni stanza.

2. Ardes



Il design elegante dalle linee arrotondate è perfetto per l’ufficio. Oltre a poter contenere bibite, può conservare cibi e manicaretti. Grazie al pratico manico e alla doppia presa, il frigo può essere trasportato o affrontare viaggi in macchina.

3. Melchioni

Il minifrigo con termostato regolabile vi permette di poter conservare le bibite anche nelle giornate più calde al mare o in campeggio. Grazie alla luce interna, potrete trovare ciò che serve in pochi secondi.

4. Exquisit

Il minifrigo dal design moderno si adatta bene ad ogni ambiente grazie all’anta reversibile. Non vedete l’ora di preparare i cocktail per i vostri amici? Con lo scomparto congelatore e il vassoio per i cubetti di ghiaccio non rimarrete mai senza un buon drink fresco.

5. Mobicool

Disponibile in diversi colori, il minifrigo si integra alla perfezione in ogni arredo e stanza. La mensola interna regolabile permette di conservare senza difficoltà bibite e snack. Silenzioso e con bassi consumi l’elettrodomestico è ideale anche nell’ambiente di lavoro.

