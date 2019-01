Moulinex Easy Fruit, la recensione di una centrifuga semplice ed efficace

Per affrontare la giornata e i mille impegni con il giusto carico di energie, fare una colazione equilibrata è molto importante. Anche se è molto difficile resistere a cornetti e merendine, non sempre si rivelano la scelta giusta. Per un primo pasto sano e gustoso, che consenta di riprenderci dagli eccessi delle feste, non c’è niente di meglio della centrifuga. Non avete ancora il modello adatto alla vostra famiglia? Ecco Moulinex Easy Fruit, una centrifuga semplice e versatile, adatta ad ogni esigenza con un design accattivante.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di Moulinex Easy Fruit.

Design

Il design del prodotto è caratterizzato da linee compatte ed ergonomiche, realizzato per essere montato e smontato con pochi e semplici gesti. I pezzi in acciaio inossidabile e in plastica trasparente e non, non solo sono resistenti ma regalano uno stile moderno ed elegante alla centrifuga.

Facilità d’uso

Grazie al sistema easy fruit, il tubo dell’alimentazione extra large permette di inserire la frutta e la verdura interi. Questo consente un notevole risparmio di tempo, perché non si è costretti a sminuzzare gli alimenti. Lo spintore in dotazione agevola la discesa della frutta nel tubo per assicurare l’utilizzo del cibo in pieno, con il minimo scarto. Grazie alla maniglia di bloccaggio ergonomica, il boccale rimane ben ancorato senza il rischio che si stacchi durante l’uso. Il contenitore di succo dotato di un pratico coperchio, può essere usato come caraffa, perfetta da mettere in tavola la mattina.



Prestazioni

La centrifuga dotata di un motore a 800 Watt di potenza assicura un risultato perfetto, con il minimo rumore. L’apparecchio è in grado di centrifugare ed estrarre succo da qualsiasi tipo di frutta o verdura. Mele, mango, arancia e melograno diventano gli ingredienti base di ogni centrifugato, ricavando il massimo delle proprietà da qualsiasi alimento. Con la manopola retroilluminata, facile da individuare a colpo d’occhio è possibile scegliere l’intensità dell’estrazione in base al frutto. La velocità 1 è adatta per frutta e verdura matura e morbida. La velocità 2, invece, è perfetta per gli alimenti più acerbi e fibrosi, assicurando in entrambi i casi un risultato ottimo. Il filtro in acciaio inossidabile con due lame centrali per taglio e spremitura, riesce a ricavare il massimo del succo da ogni alimento, con uno scarto ridotto al minimo.

Pulizia e manutenzione

Tutti i singoli elementi possono essere facilmente smontati, per poi essere lavati o messi in lavastoviglie. Il filtro in acciaio, l’unico elemento che necessita di un lavaggio più approfondito a causa dell’accumulo di residui, si pulisce in pochi minuti grazie allo spazzolino in dotazione.



Esperienza d’uso e prezzo

La centrifuga Moulinex Easy Fruit, grazie ad un sistema di utilizzo semplice e intuitivo può essere adoperata senza problemi anche da chi ha poca dimestichezza con gli elettrodomestici. Con il motore potente e il filtro capace di estrarre il massimo succo da ogni frutto, è possibile sbizzarrirsi con ricette e bevande sempre diverse, per accontentare tutti i palati. La presenza della schiuma è ridotta al minimo sia grazie al motore a doppia velocità, sia al filtro incluso nella caraffa, che separa il liquido dalla schiuma. Vi piace il melograno, ma pensate che sia difficile ricavarne il succo? Con questa centrifuga i risultati saranno inaspettati e deliziosi. Per gli amanti della spremuta d’arancia più esigenti, in pochi minuti è possibile ottenere un succo liscio e privo di grumi, come fatto al bar, ma direttamente a casa propria.

Infine, anche il costo non deve essere sottovalutato: Moulinex Easy Fruit disponibile sul mercato a 119,99 euro conferma l’ottimo rapporto qualità prezzo.