Multicooker, l'alleato in cucina per preparare deliziosi pranzetti in poco tempo

Con i ritmi frenetici, riuscire a rispettare gli impegni di lavoro e dedicarsi alla famiglia diventa sempre più difficile. Molti di noi quando tornano a casa non vedono l'ora di passare il loro tempo in compagnia dei figli o del proprio partner. Per questo non si ha voglia di passare le ore libere dietro i fornelli. Fortunatamente per realizzare piatti gustosi in poco tempo, la soluzione c'è. Il multicooker permette di cucinare piatti degni dei grandi chef, in modo semplice e veloce. Vediamo insieme le migliori proposte per realizzare ricette diverse ogni giorno.

1. Per realizzare piatti in modo facile e gustoso: Multicooker con programmi automatici

Per chi ha bisogno di semplificarsi la vita senza rinunciare alla buona cucina, questo modello è irrinunciabile. Grazie ai tre programmi automatici, è in grado di realizzare risotti, pasta e vellutate in poco tempo. Basta inserire gli ingredienti, e il multicooker cucinerà tutto da solo, lasciandoci il tempo di dedicarci a ciò che amiamo. Con i comandi manuali di velocità che vanno da 1 a 10 + pulse, basta impostare il tempo desiderato e la temperatura e possiamo cucinare in base alle nostre necessità. Con pochi semplici gesti avremo a nostra disposizione un delizioso pranzetto per tre persone. Non avete molta fantasia in cucina? Niente paura il ricettario incluso vi permette di provare ogni giorno una ricetta diversa.

2. Ideale per tutta la famiglia: Multicooker per 6 persone

Il multicooker dal design compatto ma capiente è perfetto per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Il boccale in acciaio capiente è in grado di cucinare fino a sei persone. Un aiuto ottimale se amiamo avere ospiti a cena. Il robot da cucina multifunzione con 6 programmi automatici è in grado di cucinare dall'antipasto, al primo senza dimenticare i dolci. Con le diverse impostazioni di cottura per ogni tipo di preparazione, dalla più delicata alla più forte grazie alla temperatura di cottura regolabile da 30 a 130°C ogni ricetta sarà un successo. Per un aiuto in più, il modello è arricchito da un pratico ricettario.

3. Performance e capacità elevate: Multicooker con controllo digitale

Il multycooker è pensato per soddisfare ogni gusto e necessità. Il robot da cucina è pensato per friggere, grigliare e cuocere. Grazie al controllo digitale possiamo scegliere tra 5 ricette pre-impostate come patate fritte, pizza, torte, spezzatino e barbeque e tre funzioni speciali tra cui funzione forno, funzione padella e funzione gril. Il design compatto permette di cucinare in modo sano senza disperdere gli odori. Con il pratico ricettario consultabile con la app, ogni giorno avremo a nostra disposizione una ricetta diversa.

4. Per personalizzare i propri piatti: Multicooker con sistema di cottura intelligente

Se volete avere un valido aiuto in cucina, senza rinunciare alla vostra creatività, il multicooker con sistema di cottura intelligente è perfetto per voi. Con il motore fino a 1000W potrete scegliere se cuocere lentamente, a pressione oppure utilizzare modalità di cottura multipla. Basta scegliere tra le 6 modalità di cottura e il gioco è fatto. Semplice e pratico da usare i 16 programmi pre-impostati sono ideali quando si ha poco tempo da dedicare alla cucina. Dotato di un sistema di protezione il robot da cucina è sicuro anche se in casa ci sono dei bambini.



5. Semplice e pratico: Multicooker con programmi impostati

Per chi ha bisogno di un sistema di cottura che lo guidi passo passo, questo multicooker è la scelta ideale. Con le 100 ricette pre-programmate potrete realizzare deliziose cenette da due, fino a sei persone. Il pannello di controllo intuitivo e pratico da programmare ti guida in modo semplice all'interno delle ricette a disposizione nel robot da cucina. Con le diverse modalità di cottura possiamo scegliere tra la modalità a vapore, se siamo a dieta, a quella a pressione o classica con tre livelli di temperatura, bassa, medie ed elevata. Ideale per realizzare piatti gustosi senza perdere di vista la salute e il benessere.

