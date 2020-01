Le pentole a pressione per cucinare in poco tempo e in modo sano

La pentola a pressione è il migliore aiuto per tutti coloro che amano cucinare ma hanno poco tempo da dedicare ai fornelli. La pentola permette di realizzare ogni tipo di piatto in modo veloce e sano.

Ideale per chi è sempre a dieta, ma non vuole rinunciare a mangiare piatti gustosi, permette di cuocere a vapore ogni tipo di alimento.

Molto in voga negli anni ’60 e ’70, con il passare degli anni si è evoluta con display a Led, programmi di cottura personalizzati, materiali di qualità.

Le nuove pentole a pressione, perfette anche per sterilizzare gli utensili della cucina, uniscono un livello di sicurezza alto, con cotture sane e veloci grazie al funzionamento semplice e intuitivo.

Vediamo le migliori pentole a pressione per realizzare piatti squisiti e ideali per chi è alle prime armi.

Per chi vuole un grande classico rivisitato: Pentola a pressione Lagostina Irradial

Se la pentola a pressione è tra i vostri utensili preferiti, ma siete alla ricerca di un modello rivisitato, questo della Lagostina è perfetto per voi. Semplice ed intuitiva, per regolare la pressione basta ruotare la valvola e sollevare la levetta, in questo modo si riuscirà a limitare la dispersione dei liquidi. Il triplo fondo in acciaio-alluminio-acciaio, permette al calore di diffondersi in modo uniforme evitando il rischio di bruciare il cibo. Perfetta su ogni piano cottura, anche quello ad induzione, potrete cucinare sempre in totale sicurezza. Il coperchio flessibile è dotato di cinque dispositivi di sicurezza ed è facile da pulire. Ideale per chi è alla ricerca di nuove idee in cucina o per chi è alle prime armi, all’interno della confezione è incluso un ricettario con ben 170 ricette per cucinare ogni giorno un piatto diverso per tutta la famiglia grazie alla capienza di ben 5 litri.

Pro. La pentola grazie al triplo fondo può essere usata anche sul piano ad induzione.

Contro. Per alcuni la valvola non è facile da utilizzare.

Per chi vuole una pentola in acciaio inox: Pentola a pressione Lagostina Mia

Acciaio inossidabile 18/10 lucidato a specchio all’esterno e satinato all’interno sono le caratteristiche di questa pentola a pressione. Adatta ad ogni piano cottura, compreso quello ad induzione, è dotata di una valvola che scarica il vapore automaticamente e regolarmente, con il classico sbuffo. La valvola di sicurezza è dotata di un doppio dispositivo termico e meccanico per assicurare la protezione e cucinare in totale sicurezza. Grazie al triplo fondo Irradial Plus in acciaio-alluminio-acciaio, il calore si diffonde in modo uniforme, evitando che i cibi si attacchino. La pentola con dispositivo di controllo Leverblock impedisce l’apertura anche quando la pressione è minima. I manici a clip in bakelite sono removibili e resistenti al calore. Per esaltare la cottura dei cibi a vapore nella confezione è incluso un cestello in filo e il ricettario per sperimentare tante nuove ricette.

Pro: I manici rimovibili permettono di lavarla comodamente in lavastoviglie.

Contro: Il fondo non è molto spesso.

Perfetta per i single: Pentola a pressione Elo

Per ci vive da solo, spesso le pentole a pressione sono troppo grandi e ingombranti e costringono a cucinare cibo in più. Per i single la pentola a pressione da 2,7 litri è la scelta ideale. Il modello realizzato in acciaio inossidabile è formato da due manici, uno corto e uno lungo per impugnare la pentola anche con una sola mano. La valvola sul coperchio può essere regolata su due velocità, perfetta per adattare la cottura in base al cibo. Con questa pentola a pressione, non solo è possibile cucinare rapidamente, ma permette di risparmiare circa il 70% di energia, grazie alla cottura dimezzata di circa 1/4 e 1/3 del tempo abituale.

Pro. Ideale per la preparazione di pietanze fino a due persone.

Contro. Non tutti i componenti possono essere lavati in lavastoviglie.

Perfetta per preparare piatti diversi: Pentola a pressione Aigostar

Se siete alla ricerca di una pentola a pressione in grado di accompagnarvi durante la preparazione di tutto il pranzo e che riesca a soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, questo modello è quello che fa per voi. Grazie alle 7 funzioni di cottura, potete scegliere se cucinare il vostro cibo preferito con modalità a pressione, con cottura lenta, a vapore. Inoltre, è dotata del programma cuociriso e potete preparare deliziose salse e zuppe con un solo apparecchio. Grazie alla funzione mantenimento calore, potete preparare la cena e gustarla con calma, mantenendo il cibo a temperatura. Il display a Led, estremamente preciso, vi consente di scegliere fino a 14 funzioni personalizzate con una precisione della temperatura. Sicura anche se ci sono bambini in casa, la pentola è dotata di nove meccanismi di protezione anche quando decidiamo di programmare la cottura fino a 24 ore.

Pro. La funzione personalizzata aiuta nella preparazione dei cibi.

Contro. Non è facile da usare.

Facile e semplice da usare: Pentola a pressione Sei Clipso

La pentola a pressione è ideale per chi ha poco tempo da trascorrere dietro i fornelli, quindi deve essere pratica e maneggevole. Questo modello è perfetto per chi va sempre di corsa perchè può essere aperta con una sola mano. Grazie al suo arco di bloccaggio, può essere aperta o chiusa in pochi secondi. Per realizzare tutte le ricette, dall’antipasto al dolce, la pentola ha due programmi di cottura adatti ad ogni cibo. Una volta inseriti gli ingredienti al suo intero, basta programmare il timer e una volta cotti la pentola a pressione con un segnale acustico vi avviserà, così da rispettare il giusto tempo di cottura. Grazie alle maniglie pieghevoli, potrete risparmiare spazio e conservarla facilmente.

Pro. Facile da usare, il timer facilita la cottura.

Contro. Le parti in plastica non sono facili da pulire.

Per cuocere ogni cibo alla perfezione: Pentola a pressione Lagostina Clipso

Se non siete esperti di cucina o non amate stare dietro i fornelli, per riuscire ad avere piatti gustosi in modo facile, questa pentola fa al caso vostro. Dotata di un timer con display, permette di impostare il tempo di cottura e un allarme vi avviserà quando la cottura sarà terminata. Realizzata in acciaio inossidabile 18/10 e con fondo a tre strati, è adatta a tutti i piani cottura. Il coperchio facile da utilizzare è dotato del sistema di apertura con una sola mano. Per aprirla e chiuderla basta sollevare o abbassare la maniglia. La valvola di esercizio scarica vapore in verticale e in modo controllato per una cottura in totale sicurezza. Con il cestello per la cottura a vapore e il ricettario inclusi nella confezione, cucinare diventerà semplice e divertente.

Pro. Facile da usare grazie al coperchio e al timer.

Contro. Le parti in plastica rendono difficile la pulizia della pentola.

