Portapranzo elettrici: come avere cibo caldo e gustoso anche quando si pranza fuori casa

Pranzare tutti i giorni in ufficio, all’università o a scuola può essere costoso se si va sempre al bar o si ordina il pranzo da asporto. Quindi molti decidono di portare il cibo direttamente da casa.

Anche se in questo modo si mangia cibo sano e gli alimenti che ci piacciono di più, spesso ci si limita a preparare panini o piatti freddi. Se durante la pausa pranzo volete un piatto di pasta caldo o non vedete l’ora di mangiare un secondo alla giusta temperatura, potete utilizzare lo scaldavivande elettrico.

Realizzato in materiale termico, mantiene il cibo alla giusta temperatura per ore e se volete avere il vostro piatto preferito come se fosse preparato al momento, non dovete far altro che collegarlo ad una presa elettrica.

Facili da trasportare grazie all’apposita maniglia o da mettere nella borsa termica, in commercio ci sono vari modelli, vediamo quelli che vi accompagneranno a lavoro o all’università.

A lavoro, a scuola o in vacanza, mangiare nel modo corretto è importante soprattutto per chi segue un regime alimentare rigoroso. Anche se c’è una grande varietà di cibi e ricette per piatti freddi, spesso un buon pasto caldo è importante. Questo portapranzo termico garantisce piatti sempre caldi grazie alla pratica vaschetta estraibile in acciaio inossidabile. Il contenitore inox oltre a mantenere in caldo i cibi, garantisce il massimo dell’igiene. Facile da lavare avrete un contenitore sempre pulito pronto ad ospitare ogni manicaretto. Dotato di diversi scompartimenti per riporre ogni tipo di alimento, il coperchio con guarnizione di tenuta evita la dispersione di calore quando il cibo è all’interno. Pratico ed economico ha un consumo di 40 w e un cavo incluso di 80 cm che si adatta ad ogni presa. Grazie alle posate incluse, non correrete mai il rischio di dimenticare coltello e forchetta.

Pro. La vaschetta estraibile è resistente e di ottima qualità.

Contro. Il cavo si deve staccare e portarlo con sé.

Scopri di più su Amazon a 19,90€

Per chi ha l’abitudine di consumare il pranzo fuori e non vuole rinunciare a cibi genuini e preparati in casa, questo scaldavivande è l’ideale. Grazie alla forma rettangolare è facile da portare con voi, potete trasportarlo nella borsa termica, nello zaino o nella shopper, entra comodamente grazie alla sua forma ergonomica. Il coperchio a chiusura ermetica evita la fuoriuscita dei cibi, se avete paura di sporcarvi i due comodi ganci laterali rendono il coperchio più facile da rimuovere. Dotato di un cavo elettrico staccabile, bastano pochi minuti e il vostro piatto preferito sarà caldo e fragrante. La ciotola interna smaltata antiaderente, antigraffio riscalda gli alimenti in meno di dieci minuti ed è facilissima da pulire.

Pro. Il design ergonomico e il coperchio ermetico, mantengono al sicuro le vostre pietanze.

Contro. Non ha divisori interni per suddividere le pietanze.

Scopri di più su Amazon a 39,84€ con uno sconto del 29%

Quando si mangia fuori casa, non sempre si può connettere lo scaldavivande liberamente ad una presa elettrica. Per avere un risultato ottimale senza costi eccessivi in bolletta, questo modello a risparmio energetico è l’ideale. Lo scaldavivande con riscaldamento a bassa potenza, raggiunge fino a 40 watt per un risultato eccellente grazie alla vaschetta in lega di alluminio PTC. Il modello pratico e facile da trasportare è formato da due vaschette, una più grande da 0,6 l e una da 0,4 l che è anche estraibile. Grazie al coperchio con guarnizione, potrete portare con voi, zuppe o minestre senza il rischio di fuoriuscite.

Pro. Pratico e leggero, può essere portato comodamente a scuola o in ufficio.

Contro. Solo la vaschetta piccola è estraibile.

Scopri di più su Amazon a 14,99€ con uno sconto del 25%

Lo scladavivande è la soluzione ideale quando si è fuori casa e si vuole pranzare con un buon piatto di pasta caldo. Pratico e funzionale permette di riscaldare velocemente gli alimenti e consumarli ancora caldi in un solo contenitore. La vaschetta inox è pensata per riscaldare in modo impeccabile pasta, riso, minestre e zuppe. Se invece avete voglia di un secondo o di un contorno, non dovete fare altro che usare il piatto trasparente e in un attimo saranno pronti per essere gustati dietro la scrivania. Grazie all’indicatore luminoso potrete controllare se l’apparecchio è acceso o meno, senza rischiare di rovinare il cibo all’interno. Facile da pulire, grazie alla chiusura ermetica può essere trasportato comodamente senza versare il contenuto e senza lasciare odori nell’ambiente.

Pro. Comodo e pratico da trasportare grazie alla maniglia.

Contro. La vaschetta secondaria è piccola, posta al di sopra della vaschetta di acciaio fatica a riscaldarsi.

Scopri di più su Amazon a 18,98€

Con le case sempre più piccole, riuscire ad avere tutto ciò che serve sfruttando al meglio lo spazio è fondamentale. Grazie a questo scaldavivande pieghevole, avrete un apparecchio comodo e profondo quando siete fuori casa e un accessorio piccolo e compatto quando siete a casa e non lo usate. Il modello è semplice da far funzionare e scalda i cibi già preparati in 10 minuti. Il portapranzo ha un comodo vano con coperchio in cui conservare sughi e salse. Non vi resta che usare le posate in dotazione e gustarvi il vostro pranzo dietro il banco di scuola.

Pro. Pratico e compatto una volta finito il pranzo si richiude su sé stesso.

Contro. Il coperchio delle salse è difficile da aprire.

Scopri di più su Amazon a 23,99€ con uno sconto del 20%

Per chi è costretto a mangiare fuori casa, ma è alla ricerca di un regime alimentare sano ed equilibrato, questo scaldavivande è la soluzione giusta. Il modello permette di riscaldare gli alimenti a vapore per un risultato eccellente. Basta aprire la scatola, aggiungere la giusta quantità d’acqua nel vano inferiore e inserire il cestello con il cibo. Una volta assicurato il coperchio non vi resta che azionare lo scaldavivande. L’apparecchio realizzato in acciaio inossidabile e in plastica alimentare PP, riduce il peso e lo rende più leggero per il trasporto. Facile da pulire, dovete solo preparare il vostro piatto preferito.

Pro. I materiali di ottima qualità permetto al cibo di riscaldarsi in pochi minuti.

Contro. Non si spegne da solo una volta raggiunta la temperatura.

Scopri di più su Amazon