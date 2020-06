Aria pura e libera da agenti inquinanti con i purificatori

Vivere in un ambiente sano e pulito mai come in questo periodo è diventato un imperativo. Anche in casa la cura dell’ambiente e dell’aria che respiriamo non deve essere sottovalutata.

I condizionatori permettono di liberare l’ambiente dagli agenti inquinanti, non tutti, però, hanno a disposizione un impianto domestico. Per non rinunciare al benessere sia nell’appartamento che in ufficio, i purificatori d’aria sono la soluzione ideale.

Gli apparecchi a basso consumo energetico, sono dotati di una ventola che aspira l’aria e attraverso un sistema di filtri trattiene le particelle inquinanti e la restituisce pure e prive di odori.

Se siete alla ricerca di un purificatore in grado di rendere il vostro appartamento a prova di microbi, ecco i migliori modelli in commercio.

Allergie a polline e muffa possono rendere difficile la permanenza in casa o in un luogo chiuso. Per liberarvi dal mal di gola e dal naso chiuso, questo purificatore con filtro HEPA ai carboni attivi renderà tutto più semplice. Semplicemente azionandolo avrete un ambiente libero dai cattivi odori o dai peli dei vostri animali. Grazie alla combinazione di anioni e cationi di polvere si riduce la presenza di polvere nell’aria, ideale soprattutto se in casa ci sono bambini. Il motore dotato di 3 velocità, si adatta ad ogni esigenza, mentre il pulsante del filtro, evverte quando è arrivato il tempo di cambiarlo. Perfetto anche la notte, è dotato di luce con 7 colori per conciliare il sonno.

Pro. Il purificatore è silenzioso.

Contro. Non è molto efficace contro gli odori.

Avere in casa aria pulita, non vuol dire rinunciare ad una piacevole fragranza e grazie a questo apparecchio 2 in 1 è possibile. Il filtri HEPA a carbone attivo filtrano il 99,97% di polvere, polline, fumo, batteri e polvere. Estremamente silenzioso con soli 32 decibel restituisce l’aria a 360°. Il design semplice e compatto è estremamente funzionale perché permette di cambiare il filtro facilmente o di inserire gli oli essenziali in pochi minuti. Perfetto anche come luce notturna, potete scegliere tra modalità zona notte scarsa, per ridurre al minimo l’illuminazione e quella debole per avere un’atmosfera ricercata. Adatto in ogni ambiente, l’uscita usb permette di collegarlo ad ogni dispositivo.

Pro. Il dispositivo è pratico ed intuitivo.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ rumoroso.

Se amate cucinare, immancabilmente odori e aromi si diffondono in tutto l’appartamento. Per continuare a coltivare la vostra passione ma con un appartamento profumato, questo purificatore con emissione d’azoto, può essere un alleato. La molecola è perfetta anche per avere un ambiente sterilizzato privo di virus, per questo estremamente sicuro. Per utilizzarlo basta azionare il timer che arriva fino a 120 minuti e uscire dalla camera. Ideale per ridurre i batteri e le muffe può essere utilizzato due volte a settimane senza costi eccessivi in bolletta. L’apparecchio ha un consumo energetico pari a 50 watt.

Pro. Sanifica l’ambiente senza prodotti chimici.

Contro. Il timer non è preciso.

Per controllare l’aria e respirare meglio, il purificatore con quattro livelli di filtraggio può essere un valido aiuto. L’apparecchio cattura fino al 100% di allergeni e particelle fini. Il purificatore versatile si adatta automaticamente alla qualità dell'aria presente nella stanza per purificare l’ambiente senza sprechi. Bastano 10 minuti e avrete un ambiente sano, pensato per entrare in azione anche la notte, con soli 14,5 decibel assicura un sonno indisturbato. Grazie all’app connessa, potrete azionare il dispositivo anche quando siete fuori casa.

Pro. Facile da usare e silenzioso.

Contro. Gli utenti che l’hanno utilizzano non hanno riscontrato difetti.

Capire il grado di purezza dell’aria è importante soprattutto se si soffre di allergia o in casa ci sono bambini. Con questo modello è possibile avere sempre tutto sotto controllo. Dotato di filtro HEPA a carboni attivi a nido d'ape può catturare fino al 99,97% di particelle come fuliggine, capelli, pollini e peli di animali. Con le quattro modalità di purificazione: automatica, media velocità, alta velocità, sonno, è possibile regolarlo in base alla qualità dell’aria rilevata automaticamente. Il timer consente al depuratore di accendersi o spegnersi da solo dopo 1, 4, 8 ore, con un sicuro risparmio energetico. Con la tecnologia Smart Sensor l’apparecchio misura rapidamente la qualità dell'aria nella casa per avere tutto sotto controllo.

Pro. Depura l’aria efficacemente.

Contro. La ventola alla massima velocità è rumorosa.

Avere un apparecchio funzionale e versatile, permette di vivere un ambiente sano, ma con la giusta illuminazione. Il purificatore dotato di luce notturna regolabile, illumina la stanza in base alle esigenze. Il filtro a tre strati: prefiltro, filtro Hepa e filtro a carbone attivo ad alta efficienza cattura allergeni, fumo e odore. Il purificatore creerà un ambiente sano in poco tempo, grazie al motore a quattro velocità. Estremamente silenzioso con un livello pari a 25 dB crea un ambiente completamente rilassante. Con l’indicatore a led in un attimo è possibile capire quando è il momento di cambiare il filtro per assicurare performance impeccabili.

Pro. Design elegante e luci funzionali.

Contro. Quando è al massimo della velocità è un po’ rumoroso.

