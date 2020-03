Moulinex Easy Fry la friggitrice ad aria, la nostra prova

Cucinare in modo sano è una scelta fondamentale non solo per la forma fisica, ma anche per il benessere personale. Riuscire ad avere un’alimentazione equilibrata senza rinunciare a nulla, è diventato semplice grazie agli elettrodomestici di ultima generazione.

Tra questi le friggitrici ad aria stanno avendo un ruolo centrare perchè permettono di poter preparare patatine fritte, supplì o crocchette senza l’uso dell’olio, ma conservando intatto il sapore.

Tra le friggitrici che incarnano al meglio questa nuova tendenza, non poteva mancare la Moulinex Easy Fry, pensata per tutta la famiglia e con un design accattivante. Vediamo tutte le caratteristiche.

Design

La Moulinex Easy Fry si contraddistingue per un design moderno, ma elegante. Il modello total black è caratterizzato da una struttura dalle linee arrotondate. Nell’insieme riesce ad integrarsi con ogni ambiente diventando un elegante elemento d’arredo. La forma cilindrica che si sviluppa in altezza, permette di avere un apparecchio che occupa poco spazio nonostante sia stata pensata per tutta la famiglia.

A questo va aggiunto un pannello di comando sofisticato ed interamente touch screen che si fonde con il corpo della friggitrice. In questo modo si ha un apparecchio compatto privo di antiestetiche manopole.

Una volta acceso, il display Lcd con luce blu, permette di avere il timer sotto controllo con un colpo d’occhio, perché i numeri risaltano sul pannello nero diffondendo una luce efficace ma nello stesso tempo armoniosa che non stona con il resto della struttura.

Display funzionale

Una delle caratteristiche principali della Moulinex Easy Fry è la facilità d’uso. Il sistema è semplice ed intuitivo e permette di scegliere in pochi secondi il programma preferito.

Il display Lcd una volta acceso, mostra tutte le modalità di cottura con simboli chiari e precisi. Non dobbiamo fare altro che selezionare il cappello da Chef, il programma che preferiamo tra patatine, carne grigliata, pollo e dolci e in automatico la selezionerà i gradi e il tempo di cottura. Se vogliamo aumentare o diminuire il tempo basta cliccare i cursori dotati di freccette nella parte destra dello schermo. Lo stesso vale per la temperatura, che arriva fino ad un massimo di 200°, posizionata nella parte destra del display.

Una volta deciso il programma, non resta che cliccare il tasto start e la friggitrice entra in funzione.

Sistema di cottura

La peculiarità della Moulinex Easy Fry è quella di riuscire a friggere i cibi senza l’utilizzo di olio o al massimo un cucchiaio. Grazie al sistema ad aria questa viene fatta circolare all’interno del cestello di cottura per avere cibi croccanti fuori ma morbidi all’interno.

Se con cibi surgelati o precotti, come prodotti panati, si hanno ottimi risultati senza l’aggiunta di olio, lo stesso avviene con prodotti fatti in casa.

La preparazione delle patatine è semplice e veloce. Una volta affettate non dovete fare altro che aggiungere un cucchiaio d’olio, scegliere il programma di cottura e avviare la friggitrice. A metà del tempo totale, l’apparecchio emette un segnale acustico per consentirvi di girare il contenuto del cestello così da avere una cottura uniforme. Fatto questo, basta inserire il cestello e la friggitrice riparte da dove si era fermata. Terminata la cottura l’apparecchio si arresta automaticamente ed emette un segnale di avviso.

La Moulinex Easy Fry è dotata di 8 programmi di cottura per preparare carne alla griglia, cosce di pollo, pesce e altro ancora. Ad esempio, cucinare gli hamburger diventa semplice e veloce. In pochi minuti grazie al programma per grigliare si avrà un prodotto leggero, perchè il cestello con griglia interna permette al grasso di depositarsi sul fondo e non entrare in contatto con il cibo nel momento in cui lo mettiamo nel piatto.

Per gli amanti dei dolci la friggitrice diventa un’ottima alternativa al forno con un notevole risparmio energetico. La cottura che avviene all’interno della friggitrice si basa sullo stesso principio del forno ad induzione. Quindi l’aria quando raggiunge la temperatura viene fatta circolare all’interno del cestello di cottura. Dato che lo spazio della friggitrice è più piccolo rispetto a quello del forno, si arriva a temperatura prima e quindi i tempi sono ridotti.

Se volete sperimentare la preparazione dei muffins, una volta messi negli appositi stampini, non dovete fare altro che selezionare il programma preimpostato e in automatico vi indicherà il tempo e la temperatura. Il risultato finale è come quello del forno, ma con un notevole risparmio di tempo e costi in bolletta.

Altro tratto distintivo della friggitrice è l’ampio cestello. Il modello XL è pensato per cuocere fino a 6 porzioni. In questo modo con una sola cottura potete preparare una cena o un’aperitivo per l’intera famiglia senza inutili attese.

Inoltre, la friggitrice ha all’interno un pratico manuale d’istruzione che permette di capire la cottura migliore per ogni cibo.

Pulizia

La Moulinex Easy Fry è dotata di un cestello con griglia amovibile. Realizzati in materiali resistenti e antigraffio, possono essere facilmente lavati a mano con apposite spugnette o in lavastoviglie in modo semplice e veloce.

Conclusioni

La friggitrice Moulinex Easy Fry è un apparecchio estremamente versatile e semplice da usare, che permette di preparare in pochi minuti una grande varietà di cibi, dalle patatine fino al dolce e che richiede una manutenzione minima. Inoltre, un aspetto da non sottovalutare, la friggitrice permette di cucinare cibi totalmente sani, ma con un risparmio energetico consistente.

Pronti ad organizzare cene in famiglia? Non vedete l’ora di gustarvi patatine e supplì sani e gustosi? Non dovete fare altro che acquistare la Moulinex Easy Fry.