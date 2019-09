Rowenta Air Force Flex l’aspirapolvere per avere casa pulita anche se in casa ci sono animali: l’abbiamo provata per voi

Dedicarsi alle pulizie di casa a volte diventa un impegno a cui è difficile rinunciare, ma che viene vissuto come un peso. La necessità di mantenere l’appartamento pulito, diventa ancora più importante se in casa ci sono bambini piccoli o animali domestici.

Mentre per i primi creare un ambiente sano e sicuro è fondamentale, i nostri amici a quattro zampe tendono a perdere i peli che immancabilmente possono sporcare divani o tappeti.

La pulizia non è semplice ma gli aspirapolvere in commercio sono diventati sempre più sofisticati e potenti. Ne è un chiaro esempio Rowenta Air Force Flex 560. L’abbiamo provata per voi, vediamo quali sono i punti di forza.

Caratteristiche principali

Il tratto distintivo della Air Force Flex è il design ultramoderno. Grazie alla colorazione bianco/verde che ne fa un elettrodomestico elegante, custodirlo a vista non sarà un problema se non avete abbastanza spazio all’interno del ripostiglio. Nella confezione è incluso un comodo supporto da montare sulla parete per agganciare l’elettrodomestico dopo averlo usato. Inoltre, oltre a poter ospitare l’aspirapolvere e due accessori, il supporto è stato pensato per funzionare da base di ricarica. In questo modo avremo sempre l’apparecchio pronto per un nuovo utilizzo.

L’Air Force Flex è un aspirapolvere cordless alimentata a batteria che permette di muoversi liberamente all’interno dell’appartamento senza l’ingombro dei fili.

Il vero punto di forza dell’elettrodomestico è il tubo flessibile. A differenza di molti apparecchi con il corpo centrale rigido, questo modello è caratterizzato da un semplice pulsante al centro del tubo da azionare per rendere “snodabile” l’asta. In questo modo si possono raggiungere facilmente gli angoli più difficili della casa. Il sistema è molto pratico perché si evita di chinarsi per rimuovere la polvere che si accumula sotto i mobili.

Livello di potenza

Rowenta Air Force Flex ha due livelli di potenza quella normale e quella turbo. La velocità normale è di grande aiuto quando bisogna affrontare superfici difficili. La moquette, per esempio, è una delle più complicate: polvere e pelucchi tendono a formarsi molto rapidamente, ma con questa aspirapolvere si risolve il problema senza grandi sforzi. Riesce a rimuovere lo sporco, senza rovinare o deformare la superficie con un risultato finale davvero piacevole.

La velocità turbo, come suggerisce il nome, è ancora più potente. Quando si aziona questo livello, la sporcizia più resistente viene eliminata, senza dover insistere eccessivamente sul pavimento.

Accessori

Il kit di accessori in dotazione è completo pronto a soddisfare ogni esigenza e a pulire ogni tipo di superficie. Dotati di un sistema di sgancio semplice da usare, basta premere un pulsante per rimuovere una pezzo e inserirne un altro.

L’accessorio principale è la spazzola di aspirazione rettangolare dotata di luci a led, perfette per illuminare il percorso e le zone più buie. La luce diventa un valido alleato per rimuovere ogni granello di polvere. Le ruote laterali permettono di muovere l’aspirapolvere facilmente su ogni superficie. Anche se ci sono dei piccoli dislivelli sul pavimento questi non si avvertono. La spazzola è completata da una parte gommata frontale. In questo modo possiamo pulire senza il pericolo di rovinare mobili o porte perché attutisce eventuali colpi.

Se il divano ha bisogno di una piccola “manutenzione” senza essere costretti a sfoderarlo e a lavarlo, potete usare la mini spazzola. In modalità turbo o normale vi permetterà di pulirlo in pochi minuti e rimuovere in modo approfondito la polvere annidata nelle cuciture.

Il bocchettone a gomito e la bocchetta a lancia allungabile sono gli accessori ideali se abbiamo deciso di effettuare una pulizia approfondita della casa. Mentre il primo permette di rimuovere la polvere sopra i mobili, il secondo riesce a raggiungere anche gli angoli più difficili.

Se invece vogliamo eliminare le briciole dalla tovaglia o pulire all’interno dei mobili, non dobbiamo fare altro che rimuovere il corpo principale e l’Air Force si trasforma in un pratico asprirabriciole.

Praticità e funzionalità

L’aspirapolvere pur avendo un peso di circa 3 kg è facile da maneggiare grazie agli accessori che ne facilitano l’utilizzo. Come detto in precedenza le rotelle e il corpo snodabile agevolano i lavori e limitano gli sforzi durante la pulizia.

L’aspirapolvere senza sacco è dotato di un pratico contenitore trasparente in cui si raccoglie lo sporco. Se il design permette di vedere in un attimo il livello di polvere all’interno del contenitore, dall’altra ha una capienza media che costringe a svuotarlo spesso, soprattutto quando siamo alle prese con le grandi pulizie.

Inoltre, pulire il contenitore richiede una serie di passaggi. Il serbatoio al suo interno ha un cestello che a sua volta contiene un filtro: entrambi devono essere rimossi singolarmente quando bisogna liberarci della polvere che è stata raccolta.

Nonostante questo, ogni pezzo può essere lavato facilmente, in particolare il filtro. Una volta puliti e asciutti i vari pezzi si rimontano in pochi secondi e l’elettrodomestico è pronto per un nuovo utilizzo.

Batteria

Quando si parla di un aspirapolvere con sistema cordless, la durata della batteria è fondamentale. Come detto in precedenza, il supporto a parete si trasforma in una base di ricarica che ci consente di posizionarlo e avere l’apparecchio sempre pronto all’uso.

Per coloro che preferiscono la ricarica manuale, i tempi medi sono di circa 3 ore. La durata della batteria invece cambia a seconda dell’utilizzo e dello sporco. Con la velocità normale e con un pavimento mediamente sporco è possibile pulire fino a 3/4 volte più stanze. Con la velocità turbo i tempi di autonomia si accorciano e molto dipende dalla superficie che decidiamo di pulire. A seguito della pulizia di un divano alla velocità massima l’aspirapolvere dovrà essere messo in carica.

Cosa ne pensate dell’aspirapolvere Rowenta Air Force Flex? Pronti a pulire casa velocemente e con il minimo sforzo? Non vi resta che acquistarla a 499,99€ e avrete l’appartamento sempre pulito anche se in casa ci sono animali.