Eufy HomeVac S11 Infinity: la recensione di una completa scopa elettrica a batteria

Dopo la prova della Jimmy JV65 arriva oggi la recensione della HomeVac S11 Infinity; una versatile scopa elettrica a batteria realizzata da Eufy, brand del gruppo Anker.

Aspirapolvere senza fili ideale per la pulizia di pavimenti, tappeti, mobili, materassi, divani e anche della tappezzeria dell’auto grazie ai numerosi accessori in dotazione.

Scopa elettrica, inoltre, dalla lunga autonomia grazie alle due batterie presenti nella confezione.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Eufy HomeVac S11 Infinity.

Eufy HomeVac S11 Infinity: design e caratteristiche

La S11 si presenta con un design curato e moderno; una scopa elettrica a batteria dalla buona qualità costruttiva.

Passiamo ai materiali, con la S11 realizzata in plastica bianca, mentre l’asta di colore blu è in metallo. Aspirapolvere che presenta un'impugnatura “a pistola” con il grilletto che deve essere sempre mantenuto premuto per attivare la scopa. Nella parte bassa è presente la batteria removibile agli ioni di litio da 2.500 mAh con tre led di stato, mentre in alto troviamo il comando per la selezione delle tre velocità disponibili.

Scopa elettrica dotata di sistema di aspirazione ciclonico con tecnologia Dual-Vortex, e potenza di 120 airwatt. Il filtro principale si trova al posteriore, con il prefiltro ospitato all'interno del serbatoio dello sporco. Serbatoio da 0,5 litri, dotato di una pratica apertura anteriore che semplifica le operazioni di svuotamento.

Eufy HomeVac S11 Infinity: accessori in dotazione

La S11 è accompagnata da numerosi accessori a partire da due batterie e due diverse scope dotate di motore elettrico. Partiamo dalla principale, con utili Led frontali, in grado di ospitare due diverse spazzole per la pulizia di pavimenti e tappeti. Troviamo poi una scopa dalle dimensioni inferiori progettata per aspirare sporco, polvere e acari da materassi e divani.

Proseguiamo con la bocchetta retrattile, la bocchetta a lancia lunga ed il tubo flessibile. Non dimentichiamo, infine, il supporto a parete che consente di ospitare anche vari accessori.

Eufy HomeVac S11 Infinity: esperienza d’uso, autonomia e prezzo

Passiamo ora all'esperienza d’uso della S11; una scopa elettrica dalla buona potenza già alla prima velocità di aspirazione.

Aspirapolvere decisamente versatile e dalla buona ergonomia, che consente di pulire facilmente anche sotto letti e divani. Ricordiamo, inoltre, la scopa principale con utili luci a Led per la massima visibilità dello sporco sotto i mobili e negli angoli nascosti. Scopa dotata anche di finestra trasparente che permette un rapido intervento in caso di ostruzioni.

Aspirapolvere, inoltre, dal rumore abbastanza contenuto e mai fastidioso, che vanta anche una semplice manutenzione. Partiamo dal serbatoio dello sporco dalle discrete dimensioni e dotato di un pratico coperchio nella parte inferiore. Serbatoio che può essere facilmente rimosso e pulito; non dimentichiamo i filtri lavabili e gli accessori che possono essere montati in un istante.

Passiamo all'autonomia di circa 35 minuti alla minima potenza, che si riduce a circa 8 minuti alla massima velocità. Autonomia che può essere raddoppiata utilizzando la seconda batteria presente nella confezione. Accumulatore facilmente rimovibile e ricaricabile in circa 3,5 ore.

Concludiamo con il prezzo, la Eufy HomeVac S11 Infinity può essere acquistata a 299,99 euro.

Scopri di più su Amazon