Recensione Trapano/Avvitatore BLACK+DECKER a percussione con batteria ricaricabile

Dopo la prova della scopa elettrica Power Series torniamo ad occuparci di BLACK+DECKER con la recensione di un versatile trapano/avvitatore a percussione, con batteria ricaricabile.

Accumulatore da 18V compatibile con tutti i prodotti di pari voltaggio di BLACK+DECKER dedicati alle pulizie di casa, al fai-da-te, alla cura del giardino e al tempo libero.

Trapano leggero e compatto, ideale per forare muri, metallo, legno e per ogni tipo di avvitatura.

Oggetto della nostra prova è il modello con sigla BDCH188N-XJ, venduto senza batteria e con la sola punta per avvitatore. BLACK+DECKER offre, ovviamente, altre varianti dotate anche di due batterie, di una pratica valigetta e di set di punte.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del trapano/avvitatore BLACK+DECKER.

Trapano/Avvitatore BLACK+DECKER: caratteristiche

Da BLACK+DECKER arriva un trapano/avvitatore compatto e leggero, a percussione e alimentato da una batteria da 18V, 2 Ah, agli ioni di litio, inseribile sul fondo tramite un pratico sistema a slitta.

Elettroutensile con 2 velocità meccaniche: posizione 1 per avere più torsione e maggior controllo, posizione 2 per avere maggiore velocità. Troviamo inoltre 11 posizioni della frizione, caratteristica che permette di lavorare al meglio su diversi materiali e viti di differenti dimensioni.

Ricordiamo, inoltre, la velocità variabile e l’impugnatura morbida antiscivolo.

Di seguito le caratteristiche tecniche complete del trapano/avvitatore BLACK+DECKER:

Coppia di serraggio: 38 Nm

Velocità a vuoto: 0-400/0-1350 Giri/min

Percussioni al minuto: 20250 Perc./min

Tipo mandrino: Due ghiere

Posizioni della frizione: 11

Dimensioni mandrino: 10 mm

Max diametro foratura legno: 25.0 mm

Max diametro foratura acciaio: 10 mm

Max diametro foratura muratura: 10.0 mm

Numero di velocità meccaniche: 2

Azione reversibile: Sì

Velocità variabile: Sì

Pressione acustica: 84.7 dB(A)

Potenza acustica: 98.4 dB(A)

Vibrazioni: 9.4 m/s²

Peso: 1,4 Kg

Dimensioni: 6,9 x 23,5 x 19,2 cm (senza batteria)

Trapano/Avvitatore BLACK+DECKER: esperienza d’uso

Il trapano/Avvitatore BLACK+DECKER è un prodotto adatto a tutte le principali attività di bricolage, come appendere quadri, fissare scaffali e mensole, montare tende e serrande, ecc.

Un prodotto solido, compatto e maneggevole. Buone, inoltre, le performance della batteria con una potenza più che discreta ideale per legno, metallo e muratura, con qualche difficoltà sul calcestruzzo. Peccato per la mancanza di una luce Led utile per illuminare l'area di lavoro. Un po’ carente la stretta del mandrino sulla punta.

Versatile, infine, la batteria utilizzabile su vari prodotti BLACK+DECKER per il bricolage e per la pulizia della casa; accumulatore ricaricabile in circa 4-5 ore.

Concludiamo con il prezzo a partire da 79 euro.

Scopri di più su Amazon.it

Versione senza batteria a 79 euro

Batteria a 37 euro

Trapano con doppia batteria più set di 50 pezzi per forare e avvitare a 140 euro