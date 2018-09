Robot aspirapolvere per risparmiare tempo e fatica

Quando torniamo a casa dopo una lunga giornata di lavoro, l'unica cosa che desideriamo è trovarla in ordine e pulita, soprattutto se abbiamo in casa un animale. Per combattere briciole, polvere e peli di cani o gatti possiamo chiedere aiuto ai robot aspirapolvere. Con un semplice click avremo la casa pulita mentre ci concediamo un momento di relax. Esistono molti tipi di aspiratutto robotizzati, programmabili, con telecomando o in grado di scendere le scale, vediamo i modelli più efficienti per pulire la casa al posto nostro.

1. iRobot

Il robot ha un sistema pulente a tre fasi, le spazzole multisuperficie consentono di pulire dal parquet al tappeto con un solo accessorio. La spazzola laterale elimina lo sporco anche a filo muro. Con i sensori Dirt Detect che individuano le aree più sporche, le macchie più difficili verranno rimosse in pochi secondi. Se vogliamo ritornare a casa e trovarla pulita basta attivare l'applicazione clean direttamente sullo smartphone.

2. ILife

Il design piccolo e leggero permette al robot di pulire anche negli angoli dove lo sporco si nasconde. Il motore dotato di tecnologia max è perfetto per rimuovere i peli di animali, la polvere e le briciole. Grazie ai sensori intelligenti il robot evita gli urti e le cadute accidentali per una pulizia efficiente e con meno rumore.

3. Ecovacs

Per risparmiare e usare il propio tempo per le attività che interessano, il robot aspirapolvere è la scelta giusta. Grazie ad una vasta gamma di programmi possiamo scegliere tdalla pulizia generica fino a quella mirata, per una pulizia profonda e specifica. Con l'applicazione direttamente sul telefono accendere, programmare o individuare le aree da pulire diventa semplice e veloce.

4. Ariete

Il robot aspirapolvere dotato di telecomando può affrontare fno a sei tipi di pulizia. Le dimensioni ridotte gli permettono di arrivare in ogni punto ed evitare i mobili grazie ai sensori. Estremamente silenzioso garantisce una pulizia approfondita e veloce senza rovinare i mobili o gli arredi. Una volta compiuto il suo dovere rientra autonomamente alla base per ricaricarsi.

5. Vileda

Studiato per arrivare nei punti in cui la scopa non arriva, il robot cattura polvere assicura una pulizia approfondita in ogni stanza. I panni usa e getta hanno un'elevata carica elettrostatica che combinata con il movimento autorotante permette di raccogliere briciole, residui e peli d'animali.

