Gli spazzolini elettrici per denti sani a prova di dentista

Prevenire è meglio che curare, e quando si tratta di denti è una regola che non dobbiamo tralasciare. Prendersi cura della propria igiene orale è molto importante e bisogna farlo fin da piccoli. Per avere un sorriso bello e smagliante, tutto inizia dallo spazzolino. Oltre a quello manuale, negli ultimi anni si sta diffondendo sempre più quello elettrico. Pratico e funzionale ci permette di avere denti bianchi e sani. Questo modello, inoltre è particolarmente amato dai più piccoli e dai più pigri, perchè facilita la pulizia.

É da un po' che state pensando di acquistarne uno, ma siete indecisi? Ecco una selezione dei migliori spazzolini elettrici per avere denti sani e stare lontani dai dentisti.

1. Per gengive sensibili: Spazzolino con testina arrotondata

Nel momento in cui ci si dedica alla propria igiene orale, oltre a fare attenzione al benessere dei denti, è molto importate pensare alla salute delle gengive. Alcuni di noi le hanno particolarmente sensibili, per evitare fastidi, questo spazzolino è perfetto. Grazie alla testina rotante, il modello riesce a svolgere il suo compito, nel massimo rispetto della nostra salute. Il controllo della pressione di spazzolamento, riduce la velocità se si sta procedendo con troppa energia. Basta usarlo tre volte al giorno e avremo gengive protette e denti puliti. Dotato di un timer di 2 minuti, ci permette di dedicarci alla pulizia orale rispettando i consigli dei dentisti. Il caricabatterie incluso e le testine intercambiabili, ci permetto di avere il nostro spazzolino sempre pronto all'uso in base alle esigenze.

2. Pratico e dal design accattivante: Spazzolino ricaricabile

Lo spazzolino elettrico total black ha un design accattivante, ma racchiude in sè tutte le funzioni necessarie ad avere denti sani e belli. Il modello caratterizzato da 40mila micro-pennelli al minuto, rimuove fino al 100% di placca e macchie in più, rispetto al classico spazzolino manuale. Dotato di cinque modalità, da quella forte per le macchie più intense, a quella dolce per il rispetto delle gengive, è pensato anche proteggere lo smalto. Dotato di timer intelligente da 2 minuti, permette di effettuare una pausa ogni 30 secondi per rispettare in pieno i consigli dei dentisti. Dotato di caricabatterie e custodia, possiamo avere lo spazzolino sempre con noi anche durante lunghi viaggi.

3. Adatto ad ogni tipo di denti: Spazzolino con testine intercambiabili

Per avere un'igiene orale corretta a seconda delle necessità del caso, è fondamentale avere uno spazzolino che si adatti ad ogni situazione. Questo modello con sei tipologie di testine intercambiabili, ci permette di avere sempre denti puliti e sani. Grazie alle setole che avvolgono il dente e al movimento dinamico in 3D, lo spazzolino mentre oscilla, ruota e pulsa assicura la rimozione della placca in modo approfondito. Il modello dotato di timer, ogni 30 secondi emette un segnale acustico per ricordarci di passare ad un'altra zona dentaria. Inoltre, alla fine dei due minuti consigliati dai dentisti, l'apparecchio ci avvisa con un segnale sonoro.

4. Per una pulizia profonda: Spazzolino con tecnologia sonica

Lo spazzolino elettrico dotato di tecnologia sonica, permette una pulizia approfondita ogni volta che ci laviamo i denti. Il movimento consente alle setole di compiere movimenti micropulsanti a una velocità elevata, pari a 62mila movimenti al minuto. I cinque programmi di pulizia permettono di rispondere ad ogni esigenza rispettando il benessere di denti e gengive. Il modello caratterizzato da un design semplice ma accattivante è perfetto da avere in bagno. Grazie al caricatore a forma di bicchiere avremo uno spazzolino di design che si integra perfettamente in ogni bagno. Per ci vuole avere l'accessorio sempre con sè, nella confezione è inclusa una pratica custodia da viaggio.

5. Perfetti per la famiglia: Spazzolino doppio

Per una perfetta igiene orale di tutta la famiglia, il doppio spazzolino elettrico è la scelta ottimale. Il kit composto da sue modelli, consente di condividere l'accessorio con il proprio partner o con i più piccoli. Lo spazzolino rispetto a quello manuale, riesce a rimuovere molta più placca, raggiungendo anche punti difficili. Le setole più lunghe avvolgono il dente e permettono una pulizia approfondita nel pieno rispetto delle gengive. La testina con indicatore, ci avverte quando è il momento di cambiarla, per uno spazzolino sempre efficiente.

