Le sveglie ideali per iniziare alla grande ogni giornata

Non riesci ad abbandonare il letto? Rischi sempre di arrivare in ritardo a scuola o al lavoro? Per non perderti neanche un appuntamento e arrivare puntuale, la sveglia è indispensabile. Digitale o con radio integrata ogni modello è diverso e ha caratteristiche particolari. Abbiamo qui una selezione di sveglie adatte anche ai più pigri!



1. Hamswan

Temete il fastidioso suono della sveglia che vi costringe ad abbandonare il letto? Per un risveglio soft la sveglia con suoni che richiamano i versi di animali e i rumori della natura è perfetta. Le varie gradazione di colore poi sono ideali per ricreare un ambiente rilassante.

Scopri di più su Amazon

2. Reacher

Il design compatto è elegante e raffinato. Il grande schermo ha un display luminoso per avere l’ora sempre sotto controllo. La funzione snooze permette di posticipare la sveglia, perfetta anche per i più pigri. Grazie all’uscita usb potrete collegare il cellulare per averlo sempre carico.

Scopri di più su Amazon

3. Helect

Per avere qualche minuto in più di sonno, impossibile rinunciare all’allarme graduale. Il grande schermo LCD non solo mostra l’orario, ma anche la data e la temperatura per essere sempre informati.

Scopri di più su Amazon

4. Anself

Per non correre il rischio di inciampare o sbattere contro gli oggetti, la sveglia è dotata di sensore automatico di luce che illumina automaticamente un ambiente buio. Con la funzione snooze non rischierete di addormentarvi e di arrivare in ritardo agli appuntamenti.

Scopri di più su Amazon

5. Hama

Volete un risveglio allegro e divertente con i vostri deejay preferiti? La radio sveglia è quella che fa per voi. La retroilluminazione arancione si attiva in automatico grazie ai sensori, per avere un ambiente rilassato.

Scopri di più su Amazon

