I tostapane per avere la giusta energia al mattino

La colazione è la parte più importante della giornata. E’ il momento in cui abbiamo bisogno di assumere le giuste energie per affrontare al meglio gli impegni quotidiani. Le alternative per una colazione sana ed equilibrata sono tante, si va dai biscotti, alle fette biscottate fino al pane tostato. Fragrante e dorato, molti non sanno dirgli di no. Per loro il tostapane è fondamentale da avere sempre a portata di mano. Piccolo e pratico, l’elettrodomestico si abbina ad ogni stile e arredo della cucina, pronto per essere usato per una nutriente colazione o per una deliziosa merenda, da soli o in compagnia dei più piccoli. Vediamo insieme i migliori tostapane pratici e veloci.



1. Compatto e pratico: Tostapane multifunzione

Per chi ama i toast e non rinuncia a provare sempre nuovi tipi di pane, il modello è la scelta irrinunciabile. Caratterizzato da 2 fessure di larghezza variabile, mantiene la fetta al centro grazie al posizionamento automatico e permette di tostarle in modo omogeneo, dalla più spessa a quella più fina. Grazie alle 8 impostazioni di doratura, è possibile tostare il pane in base alle proprie esigenze. Per i più golosi, la griglia esterna permette di riscaldare panini e brioches o di scongelare anche il pane o pizzette. Il design compatto ed elegante, permette di spostare l’elettrodomestico anche quando è in funzione grazie al rivestimento antiscottature.

2. Perfetto per la colazione o la merenda: Tostapane con scalda brioches

Anche se la colazione è il pasto più importante della giornata, ogni tanto possiamo concederci qualche piccolo peccato di gola. Il tostapane con scalda brioches integrato ci permette di fare una colazione come al bar e goderci un cornetto caldo e fragrante. Il controllo progressivo del grado di tostature consente di avere fette sempre cotte a puntino, in base alle nostre preferenze e avere tutto sotto controllo grazie all’indicatore luminoso delle funzioni. Il design semplice ed essenziale è reso unico da colori moderni e brillanti perfetti sia in un cucina moderna che classica.

3. Ideale per una colazione ricca: Tostapane con fornello

Pensato per chi ama fare una colazione ricca e abbondante senza rinunciare a nulla, il tostapane con fornello integrato è la scelta perfetta. Oltre a tostare tutti i tipi di pane, e scegliere la doratura che preferiamo, l’elettrodomestico è in grado di cucinare in contemporanea le uova. Fritte, in camicia o sode, ogni mattina possiamo scegliere la ricetta che vogliamo e rendere il momento della colazione indimenticabile. Dotato di bollitore in grado di cuocere fino a 5 uova, è possibile accontentare tutta la famiglia in poco tempo.

4. Classico e di design: Tostapane vintage

Per chi ama il design e vuole un elettrodomestico in grado di dare un tocco in più alla cucina, il tostapane dalle linee vintage è la scelta ideale. Disponibile nelle tinte pastello, il modello dalle linee arrotondate è irrinunciabile per gli amanti dello stile classico. Dotato di sei livelli di tostatura, la funzione di espulsione automatica permette di prendere le fette di pane in totale sicurezza. Dotato di due vani, permette di scaldare anche i toast farciti e prenderli con l’aiuto della pinza. Il vassoio raccogli briciole permette di avere il tostapane sempre pulito.

5. Compatto ed economico: Tostapane a risparmio energetico

Chi non vuole rinunciare al pane tostato, ma non vuole avere un prezzo eccessivo in bolletta, non può fare a meno di questo modello. Il tostapane appartenente alla classe A è dotato di due vani, possiamo scegliere il livello di doratura del pane, sia per le fette piccole che per quelle grandi. Arricchito da un pulsante di arresto-espulsione permette di interrompere la tostatura in ogni momento e prendere il pane evitando spiacevoli incidenti.

