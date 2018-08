Ventilatore da tavolo, il fresco a portata di mano

Quando il caldo incombe bisogna correre ai ripari. Oltre ai climatizzatori l’alternativa economica ed ecologica è il ventilatore. Abbassando la temperatura dell’ufficio e del corpo in maniera naturale è la scelta preferita per chi non ama l’aria condizionata. In commercio esistono numerosi modelli, trovare quello giusto dipende non solo dall’estetica, ma anche dalla grandezza della stanza. Se l’ambiente non è molto ampio l’alternativa ideale è il ventilatore da tavolo. Pratico e leggero può essere spostato in ogni zona dell’appartamento senza difficoltà. Se siete alla ricerca di un ventilatore che vi segua mentre stirate, cucinate o siete al pc continuate a leggere per trovare il vostro modello preferito.



1. CLS

Siete in ufficio o al pc e avete bisogno di un po' di refrigerio per affrontare le lunghe ore di lavoro? Il ventilatore da tavolo fa al caso vostro. Compatto e stabile può essere collegato senza problemi a qualsiasi porta usb per godere del fresco in ogni momento. L’apparecchio estremamente leggero può essere trasportato con facilità in ogni zona della casa o dell’ufficio e ottenere così il massimo risultato. Il ventilatore usb estremamente silenzioso e dalle ottime prestazioni renderà piacevole anche le giornate di lavoro più impegnative.

2. Argo

Il ventilatore da tavolo ha un design classico ed elegante che gli permette di integrarsi in ogni ambiente. Le tre velocità di ventilazione lo rendono adattabile ad ogni esigenza individuale. Grazie al timer di spegnimento è possibile programmare il ventilatore e ottenere il massimo risparmio energetico.

3. Simbr

Comodo e dalle linee eleganti, il ventilatore usb grazie alle dimensioni ridotte occupa poco spazio sulla scrivania o sul tavolo. Anche se piccolo le tre velocità assicurano il giusto refrigerio in ogni ora del giorno. Estremamente silenzioso e compatibile con ogni uscita usb, può essere portato in macchina o al mare senza disturbare i vicini.

4. EasyAcc

Basta un semplice tocco e potrete avere tutto il fresco che volete. Il ventilatore da tavolo dal design innovativo può essere regolato su due velocità. La forma conica oltre ad assicurare il massimo delle prestazioni genera un ambiente estremamente silenzioso. Ideale per rinfrescare le ore notturne, grazie alla presa usb è un valido aiuto anche in ufficio durante le ore più calde della giornata.

5. Ardes

Il ventilatore da tavolo della linea Easy, con la sua forma pulita e il colore total black diventa un ottimo complemento d’arredo in grado di integrarsi in ogni ambiente. L’oscillazione automatica e le pale regolabili su tre velocità assicurano la freschezza più totale anche nelle ore notturne. Grazie alla rumorosità ridotta, infatti, non disturba il sonno.

