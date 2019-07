I ventilatori portatili per sopravvivere al caldo estivo

L'immagine tipica dell'estate è sempre la stessa: all'esterno temperature bollenti e all'interno un clima fresco garantito dai condizionatori. Anche i ventilatori sono una soluzione efficace contro il caldo, da quelli a colonna a quelli da scrivania, fino a quelli con nebulizzatore ci assicurano momenti di refrigerio e di respiro.

Se siamo costretti ad uscire di casa o dall'ufficio, però, si rischia di tornare a sudare e boccheggiare. Proprio per questo esistono i ventilatori portatili. Sempre più tecnologici, sono disponibili con l'alimentazione a batteria o tramite presa usb.

Piccoli e compatti, sono l'ideale per chi deve percorrere lunghi tratti a piedi o per chi non riesce a rinunciare allo sport, senza rischiare un'insolazione. Perfetti anche in spiaggia per sopportare alle ore più calde, soprattutto quando si è dimenticato l'ombrellone a casa.

Vediamo insieme quali sono i modelli più funzionali e quelli che possono essere adattati ad ogni situazione quotidiana.

1. Per averlo sempre con sè: Ventilatore da borsa

Con le temperature sempre più alte dell'estate, gli spostamenti in città diventano difficili soprattutto per chi si muove a piedi o con i mezzi. Per sopravvivere al caldo dell'estate impossibile rinunciare al ventilatore portatile. Piccolo e compatto entra facilmente in borsa per averlo sempre con voi e godere di un momento di refrigerio al bar, mentre vi abbronzate n spiaggia o durante il tragitto casa/ufficio. Il modello caratterizzato da un design accattivante è comodo e pratico. Il manico pieghevole con presa ergonomica, è pensato per tenerlo in mano o poggiarlo sulla scrivania. Una volta spento basta ripiegarlo e occupa poco spazio, in borsa o nello zaino. Dotato di batteria a litio, funziona fino a 10 ore con una carica completa. Dotato di uscita usb può essere ricaricato tramite laptop, computer, power bank e altri dispositivi provvisti della stessa uscita. Una volta regolata l'intensità della ventola tra bassa, media o alta, non resta che godersi il fresco.

2. Piccolo e compatto: Ventilatore pieghevole

Se siete alla ricerca di un ventilatore piccolo e compatto, questo modello fa al caso vostro. Con le dimensioni 78 × 78 × 55 mm, il ventilatore può essere tenuto in una mano facilmente. Leggero e poco ingombrante, grazie al cordino può essere appeso al collo per avere un momento di refrigerio quando si cammina. Perfetto poggiato sul desktop, grazie al silicone sulla base, rimane fermo evitando movimenti inutili. Dotato di batteria al litio integrata, funziona per 9-15 ore con una carica completa e può essere ricaricato per centinaia di volte senza perdere efficienza. Non dovete far altro che connetterlo a dispositivi dotati di porta usb e avrete il ventilatore sempre carico e pronto a rinfrescarvi. Disponibile in diversi colori, dal classico nero o bianco, fino al rosa per lei o al blu per lui, questo mini ventilatore sarà il vostro inseparabile compagno di viaggio.

3. Pratico e divertente: Ventilatore con luce a led

Rinfrescarsi e andare alla ricerca di temperature più basse, non vuol dire rinunciare allo stile. Con questo ventilatore portatile dal design accattivante, sarete freschi e alla moda. L'apparecchio a forma di animale è piccolo e divertente. Realizzato in materiale ABS di alta qualità, ha una struttura robusta e resistente ai viaggi e alle diverse velocità. Regolabile su tre gradi di intensità avrete il livello che preferite, da quello basso a quello alto, basta solo premere il pulsante d'accensione. Dotato di batteria ricaricabile, non dovete fare altro che collegarlo al pc o ad una power bank e nel giro di poche ore sarà pronto per essere usato. La marcia in più? Il ventilatore portatile è dotato di led colorati ideali per illuminare ambienti bui o come luce notturna.

4. Per chi non riesce a rinunciare allo sport: Ventilatore da collo

Rimanere in forma è importante, in estate però diventa difficile. Il caldo e le temperature roventi scoraggiano anche gli appassionati. Se non volete rinunciare alla corsa o ad una bella passeggiata in bici, il ventilatore portatile da collo è la soluzione ideale. Disponibile in diversi colori, dal nero al bianco, fino al rosa o al celeste, senza dimenticare il verde, è la tinta ideale per chi non vuole passare inosservato. Il dispositivo, si può sistemare attorno al collo e avere le mani libere in ufficio o mentre corriamo. Grazie alla regolazione a 360° e a tre velocità, bassa, media e alta, possiamo rimanere freschi in ogni occasione. Alimentato da batteria a litio, basta connetterlo ad un dispositivo usb e avremo il nostro ventilatore sempre a portata di mano.

5. Design piccolo e pieghevole: Ventilatore tascabile

Se si ha poco spazio in borsa il ventilatore tascabile è la soluzione ideale. Il design piccolo e compatto è facile da usare ovunque. Il modello pieghevole a metà lunghezza è leggero e compatto, perfetto da conservare anche in tasca. Regolabile su due velocità, le ventole in TPE, sono efficienti e morbide. L'apparecchio è pensato per assicurare il massimo della sicurezza anche quando ci sono bambini. Quando l'angolo di piegatura è inferiore a 90 gradi, la potenza della ventola viene automaticamente interrotta. Il ventilatore alimentato via USB è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 300 mAh che vi farà stare freschi tutta l'estate.

6. Per essere sempre al fresco: Ventilatore per smartphone

Mettere da parte lo smartphone è difficile anche quando il clima è rovente. Se volete rimanere social, ma con una temperatura ideale, la ventola da telefono è la scelta ideale. Realizzata in materiali di alta qualità TPE, è ecologica e sicura. Compatibile con qualsiasi iPhone/iPad con connettore Lightning, qualsiasi telefono Android con connettori micro USB V2.0, e qualsiasi telefono con USB Tipo C, potrete avere il ventilatore sempre con voi. Disponibile in rosa, blu o verde è adatta per ogni stile e gusto ed è perfetta quando siamo in viaggio, in casa o in ufficio. Una volta inserito nella presa in un attimo sarà pronto per rinfrescarvi sotto il sole o in spiaggia.

