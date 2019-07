Gli accessori per divertirsi in piscina e passare un'estate indimenticabile

L'estate è sinonimo di relax e divertimento e il luogo perfetto per passare piacevoli giornate in totale tranquillità è la piscina. Sia che nel vostro giardino ci sia quella gonfiabile o quella interrata, l'importante è accessoriarla per divertirvi in compagnia della famiglia e degli amici.

Dallo scivolo gonfiabile per tuffarvi in vasca al frigo portatile per avere la vostra bevanda preferita sempre a portata di mano, fino alle luci per sfruttare la piscina anche di sera, i gadget per renderla unica sono tanti.

Non sapete quali scegliere per rendere le giornate o le feste a bordo piscina indimenticabili? Non dovete fare altro che indossare il costume preferito, stendere il telo mare, munirvi di crema solare e leggere la nostra guida sui migliori accessori da piscina, che non possono mancare nella vostra estate.

Con il caldo e le temperature roventi dell'estate difficile resistere ad un tuffo in piscina. Per divertirsi in compagnia di grandi e bambini lo scivolo gonfiabile è la scelta ideale. Il modello realizzato sulle tinte del blu, richiama le onde del mare, grazie alla grafica semplice ma divertente. Realizzato in vinile è resistente al tempo e al caldo estivo. Dotato di 5 camere d'aria separate l'una dall'altra garantisce il massimo della sicurezza soprattutto se ci sono bambini. Anche se una delle camere dovesse rompersi, lo scivolo non rischia di sgonfiarsi totalmente e di creare spiacevoli incidenti. Le 6 maniglie disposte lungo lo scivolo e il sistema di salita facilitato, permettono anche ai più piccoli di divertirsi senza alcun rischio. Grazie al sistema integrato di canalizzazione dell’acqua pensato per emettere schizzi d'acqua e scivolare più velocemente il divertimento è assicurato sia per i grandi che per i più piccoli.

State pensando di organizzare una festa in piscina? Allora la buona musica non può mancare. Per avere un suono forte e diffuso, gli altoparlanti sono indispensabili. Con la cassa impermeabile potete ascoltare le canzoni preferite in qualsiasi ambiente, dalla piscina, alla spiaggia fino alla doccia. L'altoparlante bluetooth consente una connessione immediata con tutti i dispositivi abilitati anche sulle lunghe distanze. La potenza degli altoparlanti fino ai 200W, crea un sistema audio ricco e avvolgente. Piccola e compatta, la cassa può essere portata ovunque con il minimo ingombro. Grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio, potete ascoltare la vostra musica preferita in ogni momento della giornata.

La piscina è il luogo del relax e del divertimento, quindi difficile abbandonarla quando tramonta il sole. Per sfruttarla al meglio anche di sera e creare un effetto lounge, la soluzione ideale è la luce a led. Grazie alle diverse modalità di scelta, da quelle statiche a quelle dinamiche, possiamo creare un'atmosfera raccolta, romantica, rilassante, in base alle nostre esigenze. Le lampadine a led da 3 W aiutano a ridurre la perdita di intensità luminosa per garantire la massima luminosità e i migliori effetti rispettando l'ambiente e assicurando il risparmio energetico. Realizzate in materiale impermeabile, l'acciaio inox e l'involucro di vetro dissipano rapidamente il calore, garantendo la durata del prodotto e la sicurezza anche quando ci sono dei bambini in acqua.

Se avete poco spazio in giardino e non potete permettervi una piscina interrata, la soluzione perfetta è il modello gonfiabile, se poi è idromassaggio difficile resistere. Il modello facile da montare, ha bisogno di un’installazione minima, ideale per chi non ama il fai da te. Una volta montata non dovete far altro che godervi l'effetto idromassaggio. Caratterizzata da 140 getti, l'impianto di riscaldamento regolabile in base ai propri gusti ricrea un piacevole effetto Spa. La piscina composta di materiale Fiber-Tech ha un pannello di controllo intuitivo e facile da usare che avere il massimo delle prestazioni con un semplice tocco. Facile da pulire grazie alle cartucce filtranti semplici da sostituire, avrete sempre la piscina pronta per rilassarvi.

Con il caldo e le temperature estive, spesso si ha la necessità di rinfrescarsi e di dissetarsi. Per evitare di uscire costantemente dall'acqua, il frigorifero gonfiabile è l'accessorio indispensabile. Il modello del diametro di 89 cm, è in grado di galleggiare perfettamente in piscina o nelle acque del mare. Dotato di 5 vani portabicchieri e 2 vassoi incorporati è arricchito da 2 maniglie resistenti perfette per trasportare il mini-frigo anche con le bibite all'interno. Realizzato in PVC è dotato di 3 camere d’aria separate, resistenti e pensate per regalare stabilità all'accessorio.

Il materassino è l'accessorio indispensabile per rilassarsi e farsi cullare dalle onde del mare, per essere alla moda, il must have è il modello a forma di avocado. Il gonfiabile pratico e confortevole ha un nocciolo centrale che diventa un comodo cuscino. Se avete voglia di divertirvi, basta togliere la parte centrale dal suo alloggiamento e in un attimo il nocciolo diventa una pratica palla con cui divertirsi in compagnia di amici e bambini. Realizzato in pvc riciclato oltre ad essere resistente è anche ecologico. Dotato di un sistema di valvole a doppia azione, può essere sgonfiato e gonfiato facilmente e in pochi minuti.

