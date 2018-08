Gli ammazza zanzare elettrici per vivere al meglio il giardino

Tra i vantaggi dell’estate c’è la possibilità di stare all’aperto e godersi il caldo o il fresco. Spesso le serate in compagnia vengono disturbate dall’arrivo puntuale delle zanzare. Punture, rossori e irritazioni sono in grado di rovinare una cena tra amici o tranquilli momenti di relax. Per liberarsi di questi fastidiosi insetti senza dubbio ci sono molte soluzioni, alcune estremamente ingegnose. Se però vogliamo allontanare le zanzare in modo comodo ed efficiente i rimedi elettrici sono la soluzione giusta. Se non sapete quale modello scegliere, continuate a leggere e finalmente troverete la soluzione per difendervi dalle punture!



1. Rowenta

Il dispositivo antizanzare compatto e silenzioso ha un design ingegnoso per attrarre gli insetti anche sulle lunghe distanze. Il sistema grazie alla luce a LED ci libera in modo efficiente dalle zanzare. L’insetticida agendo con un impianto UV elimina l’uso di agenti chimici, per un risultato ecocompatibile e sicuro sia per le persone che per gli animali domestici.

2. Douhe

La lampada antizanzare è ideale se in casa ci sono bambini. Grazie al sistema a LED cattura le zanzare senza l’uso di prodotti chimici. La copertura a forma di stella amplia il raggio d’azione per essere efficiente anche in grandi spazi. Comodo e silenzioso oltre ad essere usato nelle ore notturne può essere portato in viaggio. Grazie alla presa usb può essere collegato facilmente a qualsiasi supporto.

3. Auschen

L’ammazza zanzare è sicuro per i bambini e per le donne incinta. Il dispositivo non tossico, inodore, senza spray o sostanze chimiche, si basa su un sistema a luci LED. Il design minimal oltre ad integrarsi nell’ambiente è studiato per avere un raggio d’azione ampio ed essere estremamente silenzioso per rimanere in funzione anche durante la notte. La presa usb consente di collegarlo a qualsiasi pc per vivere liberi dalle zanzare anche in viaggio.

4. PexFix

La lampada con manico è facile da trasportare sia all’interno che all’esterno. Il dispositivo è dotato di un sensore luminoso intelligente per accenderla automaticamente la sera in condizioni di scarsa luminosità e lasciarla spenta durante il giorno. L’antizanzare si basa su un sistema fisico senza l’uso di agenti chimici ideale se in casa ci sono bambini, anziani o animali.

5. LifeBasis

La lampada antizanzara è dotata di un pratico sistema touch screen per regolare il dispositivo sulla modalità manuale o automatica. La lampada a LED con luce soffusa può essere usata comodamente nelle ore notturne. Oltre ad essere silenziosa, il sistema naturale elimina l’uso di agenti chimici ed è sicura per bambini o donne incinta.

