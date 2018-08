Il barbecue perfetto per una grigliata profumata e succulenta

L’estate è la stagione in cui le temperature miti, le lunghe giornate e la voglia di rilassarsi spingono a vivere all’aria aperta. Chi ha la fortuna di avere un giardino può avere tutto questo restando comodamente a casa, organizzando pranzi e cene con gli amici o la famiglia. Una garanzia per serate di successo è senza dubbio una bella grigliata ricca di bistecche e salsicce arrosto da cuocere sul barbecue. A carbonella, a gas o in muratura, di modelli ce ne sono davvero tanti, vediamo insieme quelli ideali per organizzare feste indimenticabili!



1. Tepro

In giardino, su una terrazza o un balcone questo barbecue cuocerà alla perfezione ogni carne. La griglia in stile americano consente di regolare costantemente la temperatura. Le aperture laterali permettono all’aria di circolare anche quando il coperchio è chiuso. La presenza di un termometro integrato sul coperchio avverte quando il barbecue deve essere ricaricato per continuare a grigliare senza problemi. Il piano d’appoggio dotato di apribottiglie e ganci per posate completano il modello che di sicuro conquisterà i re del barbecue.

2. Sochef



Dotato di un sistema di cottura a pietra lavica, cucina ottimi piatti in modo semplice. I bruciatori separati hanno ognuno una manovella per regolare la temperature. Il barbecue grazie al fornello laterale diventa una vera e propria cucina all’aperto su cui preparare non solo grigliate, ma anche pasta e deliziosi contorni. La struttura arricchita da un cestello portaoggetti può essere spostata facilmente in ogni angolo del giardino.

3. Campingaz

La combinazione di legno di acacia e acciaio fanno del barbecue un modello imperdibile per gli amanti del design. Hamburger, tacos e bistecche verranno cotte alla perfezione grazie alla griglia in ghisa e ai bruciatori che consentono di raggiungere temperature elevate e massime prestazioni. Le robuste ruote permettono di spostare il barbecue in piena sicurezza.

4. LotusGrill

Per chi ha solo balconi o poco spazio in giardino questo modello è ideale. Il barbecue da tavolo pratico e leggero può preparare deliziosi pranzetti grazie alla piastra da posizionare direttamente sulla carbonella. La ventola alimentata a batteria diffonde uniformemente il calore per garantire una cottura impeccabile.



5. Uten

Il barbecue in acciaio inossidabile è facile da montare e smontare per portarlo con se in viaggio o durante un pic nic. La struttura dalla forma rettangolare ha un design essenziale e minimal. La griglia consente la cottura di più cibi contemporaneamente per accontentare tutti i gusti.

