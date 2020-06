I barbecue Weber assicurano gustose grigliate

Siamo quasi in estate e aumentano le occasioni per organizzare pranzi o cene in giardino. Accontentare tutti i gusti non è semplice, ma ciò che mette tutti d’accordo è la grigliata.

La cottura di piccoli pezzi di carne a temperature elevate per tempi brevi o quella lenta a basse temperature di pezzi più grandi, può essere realizzata solo con gli strumenti adatti come il barbecue e quelli della Weber sono pensati per rispondere an ogni necessità.

L’azienda americana produce modelli a carbone, gas o elettricità adatti ad ogni esigenza.

Per un barbecue in giardino si può puntare sul modello Spirit II E-310 GBS. Perfetto per 5/7 persone è formato da 3 bruciatori a gas e dal sistema di cottura GS4 che permette di grigliare in modo uniforme e a lungo. L’ampia area di cottura e i ripiani laterali per i piatti di portata, insieme ai ganci per appendere pinze e spatole, lo rendono una vera e propria postazione per il BBQ.

Se avete poco spazio in giardino, un’alternativa sono i modelli portatili della serie Smokey Joe e Go-Anywhere.

I primi hanno una struttura solida, compatta e resistente con una griglia di 37 centimetri e 6 varianti colore come grigio, nero, blu, bianco, verde e rosso, per accontentare ogni gusto e integrarsi alla perfezione in ogni ambiente.

I barbecue della serie Go-Anywhere, sono facili da trasportare grazie al sistema Truck-N-Carry che blocca il coperchio, e sono dotati di griglia in acciaio cromato. In questo caso è disponibile anche la cottura a gas.

Se non avete uno spazio esterno o solo un balcone piccolo, un’alternativa è la gamma Pulse composta da Pulse 1000 e Pulse 2000. Entrambi dotati del sistema di cottura elettrico, sono completati da un display digitale con indicazione della temperatura, manopole con sistema elettronico in grado di controllare con precisione la temperatura e tecnologia iGrill integrata, questi BBQ risultano semplici anche da pulire grazie ai componenti rimovibili.

Weber Pulse 1000 è completato con supporto e raggiunge una potenza di 1800 watt mentre la versione Pulse 2000, ha un carrello, una superficie di cottura maggiore e una potenza che arriva a 2200 watt.

Non resta che scegliere il vostro modello preferito e organizzare una deliziosa cena in compagnia di amici e parenti.