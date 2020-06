Colorate e profumate, i segreti per coltivare le ortensie

L’ortensia è tra i fiori più amati per abbellire e colorare cerimonie e matrimoni. La sua presenza in Europa si deve a Philibert Commenson che ha dedicato il fiore alla donna amata, ma che in realtà era sposata con un suo caro amico. Per molti quindi ha un significato negativo che simboleggia l’abbandono e la sofferenza.

Nonostante questo, la pianta grazie ai suoi fiori e ad un profumo delicato colorano e riempiono di un gradevole aroma ogni ambiente.

Adatta sia ai giardini che agli interni, può essere coltivata in vaso o nel terreno. Per avere una pianta in casa bella e rigogliosa, coltivarla nel modo giusto è importante, vediamo come farlo.

Le ortensie hanno bisogno di un terreno in grado di trattenere l’acqua senza ristagni. Mentre in giardino è facile creare un simile substrato all’interno del vaso è preferibile utilizzare un terreno con ph acido. La sua composizione è pensata per avere il drenaggio necessario, la ritenzione idrica e assicurare la giusta areazione alle radici. Arricchito da guano assicura una crescita rapida e rigogliosa. Adatto alle ortensie, questo terriccio è perfetto anche per le azalee, i rododendri e le eriche.

Pro. Le piante crescono rigogliose.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ costoso.

Scopri di più su Amazon

Per avere le ortensie belle e rigogliose è importante concimare la pianta. Tra i fertilizzanti in commercio potete scegliere quello liquido ad assorbimento rapido. Questo permette alla pianta di assumere tutte le principali sostanze nutritive. Il prodotto può essere usato sia concentrato, da versare direttamente nel vaso, sia diluito da spruzzare direttamente sui fiori. Per dosarlo facilmente, potete utilizzare il pratico tappo e avere la giusta quantità.

Pro. Ottimo per le piante.

Contro. Le istruzioni sono in tedesco.

Scopri di più su Amazon

Concimare l’ortensia ne assicura il benessere, ma deve essere fatto nel periodo adatto. La primavera è la stagione perfetta per fertilizzare la pianta e questo prodotto a rilascio graduale si scioglie poco alla volta all’interno del terreno per dargli tutti i nutrimenti di cui ha bisogno. L’elevato contenuto di fosforo permette lo sviluppo delle radici. Il prodotto ottenuto solo da materie prime di alta qualità, protegge le piante e assicura uno sviluppo rigoglioso.

Pro. Utilizzo facile e veloce.

Contro. Le istruzioni non sono in italiano.

Scopri di più su Amazon

Le ortensie non hanno bisogno di molte cure, nonostante questo bisogna innaffiarle con regolarità. Solitamente deve essere fatto una volta al giorno. Il metodo migliore è quello di bagnare direttamente il terreno, non le foglie, senza inzupparlo. Per farlo in modo semplice, l’annaffiatoio con capacità da 1 fino a 5 litri, non può mancare tra i vostri attrezzi da giardino. Il modello ha un design elegante grazie alle linee arrotondate e al fondo a contrasto. Facile da utilizzare è disponibile in differenti colori come nero, viola, bianco e verde, tutti pensati per adattarsi ad ogni ambiente.

Pro. L’annaffiatoio è robusto ma leggero.

Contro. Se si riempie tutto, l’acqua tende ad uscire.

Scopri di più su Amazon

Le ortensie affascinano per i loro fiori che creano una elegante sfera colorata. Per avere una crescita regolare è necessario potarle, ma senza esagerare. I fiori fioriscono sui rami dell’anno precedente, quindi è bene tagliare a fine inverno solo quelli vecchi e privi di boccioli. Per farlo nel modo corretto bisogna avere forbici maneggevoli e leggere con maniglie in alluminio. Il sistema Bypass assicura un taglio netto e dritto senza rompere i rami o danneggiare la corteccia perfetto per quelli più doppi. L'impugnatura ergonomica permette di maneggiare la forbice in modo semplice.

Pro. L’impugnatura ergonomica è comoda.

Contro. La cesoia fatica a tagliare i rami secchi.

Scopri di più su Amazon