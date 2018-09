I teli che terranno al sicuro il barbecue durante l'inverno

Con l'autunno alle porte e l'arrivo della stagione fredda, siamo costretti a dire addio alle grigliare e ai pranzi organizzati in giardino con gli amici. Per proteggere il barbecue da pioggia, vento e freddo e non lasciarlo in balia delle intemperie, la soluzione ideale è coprirlo con appositi teli. Le coperture conserveranno il barbecue asciutto e pulito, pronto per essere usato quando tornerà la bella stagione! Ecco una selezione dei migliori teli per proteggere il barbecue in inverno.

1. Izuku

La copertura assicura una protezione completa al barbecue. Il tessuto in Nylon Oxford è impermeabile e resiste al sole, alla pioggia, alla neve ed evita che la polvere si insinui all'interno della griglia. La forma rettangolare fa si che il modello si adatti alla perfezione ad ogni BBQ da quello a carbonella a quello a gas. Il design elegante, caratterizzato dal logo in argento si integra alla perfezione in ogni giardino, rimanendo ancorato alla struttura grazie alla chiusura regolabile.

Scopri di più su Amazon

2. AmazonBasics

Il design pratico lo rende semplice da usare tutti i giorni. Basta infilare il telo sopra il barbecue e i laccetti regolabili permetteranno di metterlo o rimuoverlo in pochi secondi. Le chiusure con fibbie fanno si che il telo rimanga saldamente in posizione. Le cuciture interlock e la base anti-schizzi contribuiscono ad aumentare la resistenza e la durabilità del telo oltre a mantenere il BBQ asciutto e sicuro anche in caso di pioggia.

Scopri di più su Amazon

3. Tepsmigo

Il materiale in tessuto resistente, garantisce una protezione e una durata nel tempo. Le intemperie e la pioggia non saranno più un problema con la copertura, avremo il barbecue sempre asciutto e pulito grazie all'accessorio in dotazione per pulire la griglia. Basta lavarla con l'acqua e la copertura BBQ ritorna come nuova. Una volta che non serve più possiamo ripiegarla e conservarla nella pratica borsa.

Scopri di più su Amazon

4. Rayen

Se abbiamo un barbecue rettangolare questa copertura fa al caso nostro. Si adatta a tutte le misure e grazie alla stringhe laterali è possibile regolarlo per evitare che voli via al primo colpo di vento. Il materiale resistente e durevole si pulisce facilmente per avere il giardino sempre in ordine.

Scopri di più su Amazon

5. Gifort

Adatto per la maggior parte delle griglie tonde, la copertura in tessuto oxford è più impermeabile. La superficie impedisce efficacemente ai raggi del sole di penetrare all'interno la copertura, inoltre, mette al sicuro il coperchio dai possibili graffi. La parte inferiore dotata di cordoncino consente di ancorare il telo per evitare che voli via con il vento. La pratica borsa, permette di conservare al sicuro la copertura quando non la usiamo.

Scopri di più su Amazon al prezzo scontato di 12,99€

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!