Le decorazioni per rendere spaventoso l’esterno della casa

Halloween è tra le feste più sentite negli Stati Uniti, che negli ultimi anni sta conquistando anche l’Italia. Questo è il periodo dell’anno in cui possiamo dare libero sfogo al nostro lato oscuro con decorazioni degne di nota.

Anche se in Italia è meno sentita rispetto all’America, dove fanno a gara per la decorazione più bella, è sempre un’occasione per organizzare feste a tema dedicate ai bambini o ai più grandi.

Se avete intenzione di organizzare una cena o un party in compagnia di fantasmi e pipistrelli allora è arrivato il momento di scegliere le decorazioni giuste. Se quelle all’interno hanno un ruolo centrale, di sicuro non possiamo dimenticare l’esterno. Chi ha un giardino o un vialetto non può rinunciare zombie, zucche e scheletri.

Pronti a rendere la casa spaventosa? Tutto quello che vi serve è avere le idee chiare e le decorazioni giuste. Vediamo i must have che renderanno la vostra festa memorabile.

Durante una festa a tema Halloween l’atmosfera è fondamentale. Per ricreare quella giusta e illuminare la notte buia, scegliere le luci adatte è un compito importante. La catena luminosa con le lampadine a forma di zucca, è perfetta per il vialetto o l’esterno garantendo la sicurezza degli ospiti, senza rovinare la tipica atmosfera cupa della notte più spaventosa dell’anno. Le 20 luci a led, collegate da un filo di rame sono sicure e resistenti anche nelle serate più buie. La collana di luci può essere montata facilmente sulla porta, lungo il vialetto o sugli alberi. Grazie all’alimentazione con batterie, oltre al risparmio energetico, è estremamente sicura anche durante le giornate piovose. Disponibile in due modalità, a luce ferma o a flash, potete alternarle e decidere di creare un’atmosfera diversa in base alla serata o al party.

Pro. Le luci a batterie assicurano il risparmio energetico.

Contro. Le zucche sono un po’ piccole.

Tra le decorazioni must have durante una festa a tema Halloween, gli zombi non possono mancare. I morti viventi sono pronti per spaventare i vostri ospiti e ricreare la giusta atmosfera. Se avete voglia di fare uno scherzetto ai vostri amici e parenti, allora la decorazione giusta per voi è lo zombi che spunta dal terreno. Il manichino composto da una testa e da due braccia coperte da maniche di camicia bianca, si aggrappano al terreno per uscire dalla tomba! Una visione spaventosa che lascerà i vostri ospiti a bocca aperta. Basta fare dei piccoli buchi in giardino e conficcare i paletti nel terreno per ricreare una scena horror in pieno stile Halloween.

Pro. I paletti forniti di ganci si inseriscono facilmente nel terreno.

Contro. Se volete renderlo ancora più spaventoso, dovete fare delle piccole modifiche.

Per regalare un brivido in più alla notte di Halloween, le decorazioni che non possono mancare in giardino o nel vialetto sono le lapidi. Realizzate in schiuma leggera le 4 lapidi hanno un design “spaventoso”. I teschi e la scritta “RIP”, sono completate da una finitura effetto pietra che farà rabbrividire i vostri ospiti. Le decorazioni in polistirolo, formate da due paletti in metallo sono pensate per incastrarsi nel terreno o fare da base se preferite posizionarle all’ingresso della casa. Una volta sistemate rimarranno ancorate e resisteranno anche alle serate più ventose.

Pro. Il piedistallo orientabile le rende perfette sia per l’interno che per l’esterno.

Contro. Per tenerle ancora più ferme si deve usare un ferma lapide.

Avete deciso di stupire i vostri vicini e amici con decorazioni di Halloween da urlo? Per creare un ambiente a regola d’arte, il banner a tema non può mancare sulla porta o sulla veranda. Zucche, pipistrelli, cappelli da strega e piccoli ragni, non manca nulla per ricreare un ambiente spaventoso. La scritta “Trick or treat” completa la decorazione per ricreare un’entrata d’effetto. Realizzato in materiale antistrappo resiste alle intemperie e al freddo, una volta terminata la festa non dovete fare altro che arrotolarlo su sè stesso e conservarlo, pronto per essere usato l’anno prossimo. Adatto a tutte le condizioni meteorologiche, se bagnato, basta un panno per asciugarlo e ritornerà “spaventoso” come prima.

Pro. Resistere e di qualità renderà Halloween davvero speciale.

Il simbolo per eccellenza di Halloween è la zucca. L’ortaggio grande e gustoso, che racchiude tutti i colori dell’autunno in un attimo si trasforma in una decorazione spaventosa. Se non avete tempo di intagliarne una fresca, ma non volete rinunciare ad un must, queste zucche fanno al caso vostro. Il set formato da tre decorazioni realizzate in schiuma sono caratterizzate da cappelli da strega e da una simpatica espressione sorridente, perché Halloween non è solo zombi e vampiri. Colorate e divertenti non solo daranno un tocco in più al giardino, ma sono perfette per illuminare gli spazi bui dell’ingresso. Dotate di un pulsante on/off potete azionarle di sera e spegnerle quando la festa sarà finita.

Pro. Realizzate in polistirolo sono perfette per decorare casa.

Contro. Rapporto qualità prezzo un po’ alta.

Halloween non è solo paura, zombi e atmosfere cupe, ma è un modo per trascorrere del tempo in allegria, in compagnia degli amici e dei parenti. Quindi se volete decorare casa a tema, ma con un pizzico d’ironia, questo scheletro è quello che state cercando. Realizzato a grandezza naturale, è in plastica resistente, perfetto per affrontare le intemperie tipiche dell’autunno. Grazie alle giunture mobili potete posizionarlo come volete. Comodamente seduto su una sedia mentre si gusta una birra e sgranocchia uno snack, per rendere l’atmosfera più allegra, o in una posa spaventosa in pieno stile Halloween. Non resta che decidere come sistemarlo e dare il via alla festa.

Pro. Lo scheletro può essere posizionato come volete.

Contro. Le articolazioni tendono a cadere quando le spostate.

