Divani da esterno, gli arredi pratici ed eleganti per ogni giardino

La primavera, l'estate e le temperature sempre più gradevoli ci spingono a passare le giornate e i pomeriggi all'aperto, parchi e mare sono le mete preferite a cui è difficile rinunciare. Chi ama il calore della casa e preferisce passare il tempo libero tra le mura domestiche, può approfittare del giardino.

La terrazza o lo spazio verde che circonda l'abitazione, diventa il luogo ideale per passare piacevoli giornate in compagnia di parenti e amici, organizzando gustose grigliate o divertenti giochi in compagnia dei più piccoli.

Per sfruttare il giardino e renderlo confortevole dobbiamo adottare alcuni accorgimenti in grado di renderlo vivibile. Oltre alla pavimentazione gli arredi hanno un ruolo importante. Tavolo, sedie e ombrelloni sono immancabili se amiamo organizzare pranzi e cene con i nostri cari. Se invece vogliamo rilassarci circondati dal verde e dalle piante preferite, oltre a creare la giusta atmosfera con le luci o le candele adatte, il divano è un must have.

In legno o rattan i modelli sono diversi, adatti ad ogni stile e gusto, vediamo alcuni divani che renderanno il giardino la tua oasi personale

Per chi ha poco spazio in giardino: Divano cassapanca

Lo spazio non è mai sufficiente in casa e in giardino, per questo motivo si ha bisogno di ottimizzare ogni angolo dell'abitazione con soluzioni ben studiate, pratiche ed efficienti, senza perdere di vista la comodità e il design. La scelta adatta per chi ha bisogno di più spazio è il divano con cassapanca. Questa soluzione combina alla perfezione il comfort tipico del divano, con la funzionalità dei bauli. La capienza interna di 260 l, permette di conservare al suo interno i giochi dei bambini, i cuscini, o gli accessori per il giardino. Dotata di bocchette laterali potete riporre al suo interno tutti gli oggetti a cui tenete, al riparo da muffe e cattivi odori. Il modello è ideale per chi ha poco tempo o voglia di dedicarsi alla manutenzione. Realizzata in resina, è resistente a piogge, temperature rigide e agenti atmosferici. Grazie alla serratura avrete tutti gli oggetti all'interno protetti e al sicuro. Il design classico ed elegante, disponibile in due colori, in beige per chi ama i colori chiari e in marrone per chi preferisce tinte più decise, si adatta ad ogni stile e arredo regalando alla cassapanca un piacevole effetto legno. Il divano a due posti, comodo e funzionale è perfetto per passare piacevoli pomeriggi tra chiacchiere e relax in compagnia dei cari.

Pro. Elegante e facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti la seduta è troppo bassa.

Per chi ama organizzare pranzi o cene: Divano con tavolino

Se amate cucinare e preparare deliziosi pranzetti o cene da condividere in compagnia di amici e parenti, questo divanetto è la soluzione perfetta. Le due sedute sono separate da un comodo e pratico tavolino in legno su cui appoggiare il necessario per godersi in pieno l'aperitivo o uno spuntino. Perfetto per il giardino, può arricchire e dare un tocco d'eleganza al terrazzo o al balcone. Il tavolino in vetro diventa un comodo piano d'appoggio per leggere un libro, disegnare o giocare in compagnia dei vostri bambini. Il modello realizzato in polirattan è resistente ad ogni clima, senza il rischio di scolorire sotto ai raggi solari o di rovinarsi con le temperature rigide. Le comode sedute caratterizzate dall'imbottitura con uno spessore di 5 cm, sono dotate di rivestimenti removibili e facili da lavare, per avere il divano sempre in ordine e pulito.

Pro. Adatto anche ai balconi di piccole dimensioni.

Contro. Per alcuni utenti è difficile da montare.

Per chi ama il fai da te: Cuscino per divano

Realizzare gli arredi e i mobili per casa e giardino è il sogno di tutti coloro che amano il fai da te. Oltre a costruire tavoli, piccoli bauli o librerie che ne dite di creare un divano per il giardino? Se amate lo stile essenziale e l'arte del riciclo creativo il divano realizzato con pallet è la scelta che fa per voi. Oltre a procurarvi un bancale di legno, per rendere il vostro arredo comodo e perfetto per rilassarvi, non potete fare a meno del cuscino. Realizzato con un'imbottitura alta 15 cm in soffice schiuma di poliuretano, pensata per regalare il massimo del comfort. Il tessuto disponibile in diversi colori dal classico grigio e beige, all'intramontabile grigio chiaro, fino a tinte più accese come il rosso, danno grinta agli arredi del giardino. Il rivestimento caratterizzato da una trama quadrettata può essere facilmente lavato senza perdere la brillantezza dei colori, per un risultato bello e di tendenza.

Pro. Il cuscino è sfoderabile.

Contro. La seduta risulta un po' rigida.

Per chi ha un giardino ampio: Divano tre posti

Avere un giardino grande e spazioso è il sogno di tutti, oltre a destinare un'ampia zona alle piante e al verde, potete ritagliare un angolo in cui ricreare un vero e proprio salottino. In questo caso il divano diventa il vero protagonista e la scelta del modello è fondamentale. Funzionalità, design e praticità sono le parole d'ordine del divano a tre posti. Il modello oltre ad essere una comoda seduta su cui trascorrere piacevoli pomeriggi con gli amici, si trasforma in un lettino prendisole, ideale per chi non riesce a fare a meno dell'abbronzatura. Realizzato in polirattan, è pensato per essere utilizzato all'aperto tutto l'anno. I telai in acciaio verniciato a polvere rendono il lettino stabile e durevole, impermeabile agli agenti atmosferici e quindi facile da pulire. I morbidi cuscini con imbottitura in schiuma sono realizzati in poliestere idrorepellente per resistere a temporali improvvisi. Regolabile in 7 posizioni diverse da entrambi i lati è progettato per avere posti a sedere extra o rilassarsi comodamente.

Pro. Il divanetto regolabile è pratico e funzionale.

Contro. Per alcuni utenti la seduta è un po' bassa.

Per chi ha un giardino piccolo: Divano due posti

Non sempre è possibile avere ampi spazi all'esterno, in alcuni casi si ha un giardino piccolo. Per renderlo bello e confortevole basta scegliere gli arredi giusti e avrete un risultato eccellente in cui rilassarvi senza rinunciare a nulla. Se non potete fare a meno di tavoli e sedie, ma non volete rinunciare al divano, il modello a due posti è la scelta perfetta. Piccolo e compatto si integra perfettamente in un giardino, ma anche su una terrazza o balcone. Realizzato in rattan è leggero da spostare, per chi ama cambiare spesso la disposizione degli arredi. Estremamente robusto ogni seduta è in grado di ospitare fino a 160 kg. Impermeabile è resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV non ha bisogno di molta manutenzione. La fodera dei cuscini imbottiti, grazie alle pratiche cerniere può essere rimossa in pochi minuti e lavata in lavatrice senza il rischio di perdere brillantezza.

Pro. Il divano è comodo e resistente.

Contro. Le istruzioni per il montaggio non sono chiare.

Per chi ama lo stile classico: Divano in legno

Per chi ama lo stile classico e non vuole rinunciare all'eleganza anche in giardino, questo modello è perfetto. Realizzato in resistente legno massello d'acacia ha uno stile raffinato. Grazie al look naturale si integra in ogni giardino o terrazzo. Grazie ai morbidi cuscini è possibile rilassarsi e prendere il sole. Bello e di design è curato nei minimi particolari grazie alla parte laterale realizzata in corda nera, per creare un piacevole contrasto con i cuscini bianchi e la struttura color legno. Il divanetto leggero e facile da spostare può essere posizionato in ogni angolo del giardino.

Per chi vuole un arredo versatile: Divano Longue

Il giardino è il luogo perfetto per il relax, in estate è un modo per approfittare del caldo e del sole rimanendo comodamente in casa. Il divano giusto può rendere piacevoli le ore trascorse all'aperto e questo modello è quello che non può mancare in un giardino. Il divano lounge è perfetto anche negli ambienti piccoli perché è un modello salvaspazio. Le due sedute sono completate da un pouf che può essere utilizzato come poggiapiedi o come comoda seduta quando avete ospiti. Facile da maneggiare può essere accostato al divano o posizionato in ogni punto del giardino per assicurare il massimo del comfort in ogni momento, grazie anche ai cuscini imbottiti. Il rivestimento antimacchia e impermeabile permette di avere un arredo sempre pulito che necessita di poca manutenzione.

Pro. Il divano è accogliente e versatile.

Contro. Il poggiapiedi non può essere conservato sotto il divano.

Per chi vuole un arredo di design: Divano con poggiapiedi

Gli arredi devono essere funzionali, ma anche belli esteticamente e questo vale anche per quelli del giardino. Se siete alla ricerca di un divano dalle linee sinuose che diventi il protagonista del terrazzo, questo modello è quello che fa per voi. La seduta dalle linee arrotondate è elegante e raffinata, completata da un poggiapiedi diventa un elemento d'arredo funzionale. I due elementi se accostati formano un cerchio perfetto anche nei giardini di piccole dimensioni. Realizzato in poliestere è robusto e in grado di resistere ad ogni intemperia come pioggia o sole. I cuscini sfoderabili sono comodi e possono essere lavati facilmente in lavatrice, per tornare come prima.

Pro. Il divano è bello e di design.

Contro. Il modello è un po' piccolo.

