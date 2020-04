Fioriere da esterno: per avere un angolo verde anche in balcone

Le piante con i loro colori e fiori sono in grado di dare un tocco in più e rendere gradevole ogni ambiente. Oltre a ridurre l’inquinamento domestico, sono un utile elemento d’arredo all’interno di ogni appartamento.

Chi ha un giardino può coltivare la sua passione, ma se si vive in città non sempre si ha a disposizione un ampio spazio esterno. Per coloro che hanno un piccolo terrazzo o un balcone, il tocco di verde può arrivare grazie alle fioriere.

Se usate nel modo giusto, possono rendere unico il balcone e grazie alla loro versatilità permettono di regalare un aspetto differente all’esterno in base alle esigenze. Vediamo le migliori fioriere in commercio.

La fioriera deve essere un elemento d’arredo, ma nello stesso tempo anche pratico e facile da spostare in base alle esigenze. Questo modello in resina è estremamente leggero quindi potete sistemarla come volete in base alle esigenze. Perfetta per inserire nella parte bassa le piante all’interno del contenitore rettangolare, la spalliera permette di creare un divisorio sul balcone. Inoltre, la maglia a griglia è pensata per permettere alle piante rampicanti di svilupparsi in altezza. La balconiera elegante e raffinata, è disponibile in due colori: bianco e grigio, per adattarsi ad ogni gusto. Facile da montare, la manutenzione non è impegnativa.

Pro. La fioriera è facile da spostare quindi molto versatile.

Contro. Per alcuni utenti il materiale non è molto resistente.

Per chi non ha molto spazio in balcone, ma non vuole rinunciare alle piante, questa fioriera da agganciare alla ringhiera è la soluzione ideale. Piccolo ma capiente, la forma rettangolare permette di conservare al suo interno fino a tre piante piccole. I braccetti regolabili, permettono di adattarla ad ogni supporto. Realizzata in resina, è caratterizzata da un’area in cui è possibile mettere l’acqua per avere una riserva costante da cui le piante possono attingere. In questo modo le vostre piante saranno sempre innaffiate senza rischiare di rovinarle con il ristagno dell’acqua. Il materiale robusto, permette alla fioriera di resistere agli agenti atmosferici come pioggia, sole e sbalzi di temperatura.

Pro. La riserva d’acqua permette di avere le piante sempre innaffiate.

Contro. Per alcuni utenti i braccetti non sono molto stabili.

Se avete molte piante ma un balcone lungo e stretto allora potete optare per la fioriera verticale. Grazie ai sei ripiani, potete sistemare all’interno tutte le piante che volete, da quelle piccole a quelle colorate, fino a quelle a cascata per creare un effetto scenografico. Ogni contenitore è formato da una struttura a multiripiani con una griglia aperta che permette all'acqua di scorrere via. In questo modo il liquido in eccedenza non crea ristagni che possono mettere a rischio la salute della pianta e attirare insetti. Realizzata in legno regala un aspetto elegante e ricercato al balcone.

Pro. La struttura salvaspazio, permette di avere le piante anche sui balconi piccoli.

Contro. Per alcuni il montaggio non è stato semplice.

Quando si decide di acquistare una fioriera per esterno oltre al design, bisogna pensare alla resistenza alle intemperie. Questo modello con struttura in metallo è in grado di resistere alla pioggia, al sole e al vento conservando la stabilità. I ripiani MDF in addensato ecologico pressato, sono impermeabili e facili da pulire con un semplice panno umido. La fioriera salvaspazio ha una distanza tra un ripiano e l’altro ideale anche per le piante grandi e riesce a sostenere fino a 20 kg. La struttura con superfici di diversa grandezza permette di sistemare i fiori in base alle dimensioni. Il modello dotato di viti è facile da montare ed estremamente versatile. Oltre ad essere una fioriera si trasforma in una comoda libreria o scaffale porta oggetti.

Pro. La fioriera è versatile e facile da montare.

Contro. Gli utenti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Per chi ha voglia di una fioriera elegante e robusta, questo modello è la scelta ideale. La struttura a scale permette di sistemare sui 3 ripiani le piante, anche quelle di grandi dimensioni, infatti, riesce a supportare fino a 30 kg. Ideale sia per l’interno che per l’esterno è robusta e stabile. Facile da montare regalerà un aspetto elegante e raffinato al balcone grazie al design curato nei minimi dettagli. Disponibile nel modello angolare, consente di sistemarla in ogni punto del balcone.

Pro. La fioriera è bella e raffinata.

Contro. A volte i fori per le viti non combaciano.

Anche se si ha un balcone piccolo e poco profondo, basta scegliere i supporti giusti e potrete coltivare tutte le vostre piante preferite. La fioriera ad angolo, si adatta ad ogni spazio senza creare ingombro. La struttura in bambù è resistente ed elegante. I quattro ripiani sono pensati per sistemare le piante, ma anche altri oggetti. L’angoliera può essere usata all’interno come una comoda libreria o un pratico supporto per il giardino verticale direttamente nel salotto. Ogni mensola è in grado di supportare fino a 5 kg di peso.

Pro. Stabile e resistente è una fioriera versatile.

Contro. Il materiale potrebbe non resistere alla pioggia.

