Giardini verticali: le soluzioni per crearlo direttamente a casa tua

I giardini verticali stanno spopolando sempre di più nelle case e sui terrazzi degli appartamenti. La soluzione pensata per regalare un angolo di verde all'interno delle strutture cittadine, è perfetta per infondere benessere, sprigionato dalle piante e dare un tocco di design agli appartamenti. Al centro o in un angolo, i giardini verticali diventano il punto focale della stanza.

Dopo avervi suggerito idee e consigli per un giardino fai da te, non potevamo fare a meno di mostrarvi i migliori supporti in cui posizionare le piante, che daranno colore e un tocco green al vostro appartamento!

1. Un quadro di piante: Vaso da parete

Per chi ama le piante e vuole farle diventare le protagoniste della stanza, questo vaso da parete è la scelta ideale. Realizzato in plastica bianca, il supporto si adatta ad ogni ambiente, da quello moderno a quello più classico. Rettangolare e dalle linee semplici, il vaso da muro ci consente di dare libero sfogo alla nostra fantasia e scegliere le piante che preferiamo. Da quelle grasse a quelle con fiori colorati fino alle rampicanti, il salone o il corridoio saranno conquistati dal fascino del giardino verticale, che diventerà un elegante complemento d'arredo. Con il vaso formato da sei supporti potremo coltivare tutte le piante che vogliamo grazie al substrato naturale di sfagno, realizzato in fibra naturale e inodore, rattiene fino a venti volte il suo peso in acqua. Con l'irrigazione dall'alto attraverso microfori e il sistema antigocciolamento con vasca di raccolta sul fondo, avremo un ambiente sempre asciutto e pulito.

2. Semplici ed eleganti: Set di vasi in vetro

Se vogliamo arricchire un angolo della casa o dare un tocco d'eleganza ad una parete, il set formato da tre vasi di vetro è la scelta perfetta. I vasetti semplici e delicati regalano un tocco di raffinatezza ad ogni ambiente. Le boule di dimensioni differenti, dalla più piccola alla più grande, creano un piacevole gioco dimensionale, ideale per regalare all'appartamento un tocco di design. Perfette per ogni tipo di pianta, non dobbiamo far altro che scegliere quella che rispecchia i nostri gusti. Il foro superiore è pensato per innaffiare le piante e garantire il loro benessere. Grazie al forellino posteriore e ai ganci in dotazione, con pochi e semplici gesti avremo un giardino verticale semplice e raffinato.

3. Perfetta per l'esterno: Balconiera

Il giardino verticale riesce a rendere unico non solo l'interno dell'appartamento, ma anche l'esterno. Se abbiamo la fortuna di avere un terrazzo o un ampio balcone, non possiamo farci sfuggire la balconiera. Il set composto da tre vani, realizzato in vetroresina, è resistente e sicuro adatto ad ogni intemperia o al sole diretto senza scolorire. I vasi modulabili in diverse altezze e posizioni, permettono di sistemarli in base allo spazio e ai nostri gusti per avere un risultato pratico e di design. Arricchito da un sistema di riserva d'acqua è in grado di garantire irrigazione continua e persistente alle piante.

4. Pratica e funzionale: Tasca verticale

Per rendere le piante protagoniste assolute della parete, questa tasca è la scelta ideale. Semplice e discreta, il supporto è pensato per far risaltare le piante tropicali o a foglia grande. La tasca realizzata in feltro nero si adatta perfettamente ad ogni ambiente, integrandosi con gli arredi classici o moderni. Le sette ampie tasche permettono di ospitare diverse tipologie di piante per avere un risultato green e multicolor. Il materiale resistente al tempo e alla corrosione, è traspirante e riesce ad assorbire l'acqua in poco tempo per evitare spiacevoli incidenti e avere le piante sempre irrigate.

5. Adatta al giardino e al terrazzo: Fioriera da giardino

Con l'arrivo della primavera, non c'è nulla di meglio che dedicarsi al giardino o al terrazzo e riempirlo di colori vivaci e brillanti. Con la fioriera da giardino questo è possibile. Caratterizzata da 18 tasche possiamo decidere di mettere tutte le piante che vogliamo, da quelle grasse a quelle tropicali per realizzare un angolo green ed ecologico. Gli ampi spazi permettono di spostare le piante in base alla nostre preferenze e avere un risultato sempre diverso in base al nostro umore. Realizzato in feltro, rilascia lentamente l'acqua per avere i fiori sempre irrigati. Grazie al gancio e al supporto in pochi secondi è possibile fissare il giardino verticale alla parete.

