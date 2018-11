Piante e fiori in lattina per un giardino impeccabile tutto l'anno

Con la stagione fredda coltivare e far crescere le piante è davvero difficile. Se non abbiamo a disposizione una serra, ma non vogliamo rinunciare a dare un tocco di verde e di colore alla nostra casa la soluzione può essere racchiusa in una scatola. Basta un po' d'acqua e pazienza e da lattine o scrigni di legno vedrete fiorire piante, erbe aromatiche per profumare la cucina e perchè no, anche piccoli alberi di natale. Scopriamo insieme i migliori kit piante per colorare casa o fare un regalo natalizio green ad amici e parenti.

1. Fiori in lattina

Le piante e i fiori sono un regalo sempre gradito che portano colore e felicità in ogni casa. Se avete la passione per il giardinaggio, ma non un terrazzo o un giardino, le piante all'interno della scatola di latta, fanno al caso vostro. Girasoli, orchidee e margherite arrederanno e completeranno ogni appartamento. Basta togliere il coperchio, versare l'acqua e dopo alcuni giorni la vostra pianta preferità regalerà i primi germogli.

2. Piante nella scatola di legno

Le piante arredano casa e le donano un tocco di colore e gioia. A volte i vasi non sono adatti e non si integrano alla perfezione allo stile e all'ambiente in cui le mettiamo. Per un risultato elegante, potete scegliere la scatola di legno con all'interno i semi delle piante che meglio vi rispecchiano. Viole, margherite e ortensie creeranno un angolo verde e green anche in una casa di piccole dimensioni.

3. Kit erbe aromatiche

Per i cuochi provetti avere a disposizione aromi ed erbette sempre fresche è indispensabile. Con il kit potrete avere un giardino aromatico a portata di mano. Basilico, prezzemolo, timo, erba cipollina, coriandolo e rucola saranno i protagonisti dei vostri piatti o di ottimi cocktail. Il set con vasetti, semi e torba vi consente di avere un orto rigoglioso con pochi gesti.

4. Kit bonsai

Il mondo orientale ha sempre il suo fascino e per ricrearlo, anche se a piccole dosi, direttamente a casa propria il kit bonsai è la soluzione ideale. Il set con tutto l'occorrente permette di scegliere tra Silver Birch, Red Acero e Mountain Pine. Con poche cure e attenzioni potrete avere un giardino orientale direttamente a casa vostra.

5. Albero di natale in scatola

Gli amanti del natale e dell'albero vero non potranno farsi sfuggire questo set per avere un abete direttamente a casa. La scatola in latta con diverse decorazioni si adatta ad ogni ambiente e stile. Basta innaffiare e dopo alcune settimane avrete una pianta da decorare in occasione del natale o da tenere in casa finito il periodo delle feste.