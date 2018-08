I materassini gonfiabili di tendenza da portare in piscina

Con le temperature che si alzano sempre di più un tuffo in acqua è il benvenuto. Per rendere ancora più divertenti i pomeriggi al sole e in piscina il materassino gonfiabile non può mancare. Il lettino gonfiabile oltre a conquistare i bambini viene usato e sfruttato anche dagli adulti, per divertimento o per semplice relax. Ne esistono ovviamente di varie forme, colori e dimensioni quindi scegliere diventa difficile. Per non farvi sfuggire l’accessorio di tendenza vi proponiamo i modelli che non possono mancare nella vostra estate.

1. Intex

Il materassino gonfiabile è comodo, leggero e maneggevole ideale per passare lunghi pomeriggi in piscina in totale relax. Con pochi semplici gesti il materassino si trasforma in una pratica poltrona, per avere il massimo del comfort in ogni momento. Gli interni colorati abbinati all’esterno trasparente rendono il modello unico e di tendenza.

Scopri di più su Amazon

2. Bestway

Se non vogliamo rinunciare all’abbronzatura anche se non possiamo andare al mare, questo materassino gonfiabile per piscina è irrinunciabile. Grazie al comodo poggiatesta integrato e al fondo in rete è possibile rilassarsi in acqua per interi pomeriggi. Il materiale in vinile assicura resistenza nel tempo e ai raggi del sole.

Scopri di più su Amazon

3. Intex

Pratico e sicuro il materassino gonfiabile è dotato di due camere d’aria che lo rendono stabile e resistente. Il cuscino incorporato con struttura i-beam assicura il massimo comfort sotto il sole. Se si ama l’abbronzatura il gonfiabile trasparente con fondo argentato è ideale per avere una pelle olivastra invidiata da tutti.

Scopri di più su Amazon

4. Infinitoo

Se si amano le ciambelle come rinunciare al materassino a forma di donuts? Il design e i colori sgargianti rendono divertente e allegra l’estate. Grazie alle valvole di gonfiaggio in pochi minuti è pronto per accompagnarci nelle lunghe ore di relax. Resistente e impermeabile il modello dura nel tempo senza perdere la sua efficienza.

Scopri di più su Amazon

5. Intex

Il materasso gonfiabile è ideale per rilassarsi o giocare in compagnia. L’isola ospita comodamente due persone in totale sicurezza. I maniglioni laterali assicurano stabilità per vivere il gonfiabile in piena tranquillità. La doppia camera d’aria garantisce resistenza e stabilità sull’acqua.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!