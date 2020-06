Ombrelloni da giardino: le migliori proposte per vivere all'aperto la bella stagione

In estate si ha voglia di vivere all'aria aperta, ma le temperature bollenti spingono a rimanere chiusi in casa per difendersi dai raggi diretti del sole.

Per vivere al meglio lo spazio esterno senza ustionarsi la soluzione pratica e confortevole è l'ombrellone da giardino. Il mercato offre vari modelli pensati per schermare dai raggi solari e anche da sguardi indiscreti, una o più zone del terrazzo e del giardino.

Se volete rilassarvi, leggere un libro, pranzare, passare piacevoli ore in compagnia di amici anche quando la luce del sole è calata, la nostra piccola guida vi aiuterà a scegliere il modello che potrebbe fare al caso vostro.

L'ombrellone è dotato di grande stabilità e robustezza grazie alla struttura in ferro verniciato a polvere. Il palo decentrato è pensato per sfruttare al meglio lo spazio utile al di sotto della copertura. Il maniglione laterale permette al parasole di ruotare su sè stessa e di adattarsi all'inclinazione dei raggi del sole per un comfort totale dalle ore più calde fino al tramonto. L'apertura facilitata e il telo con schermatura dai raggi solari ne fanno un prodotto pratico e sicuro in grado di durare nel tempo. Quando non abbiamo più bisogno della sua ombra, l'ombrellone può essere chiuso ruotando la manovella laterale in senso anti-orario e spingendo in basso il maniglione laterale.

Pro. Grazie al diametro di 3 metri, compre un'ampia area del giardino.

Contro. Non ha il laccetto per fissare il parasole in caso di vento.

Scopri di più su Amazon

Il design raffinato e la qualità dei materiali sono i tratti caratteristici di questo ombrellone. Il modello adatto alla stagione estiva è robusto e resistente agli agenti atmosferici. Il tessuto del parasole in materiale anti-uv e idrorepellente protegge dei raggi diretti del sole per prendere il sole o trascorrere una piacevole giornata all'aperto in totale sicurezza. La struttura in metallo decentrata oltre ad essere solida e robusta è pensata per garantire il massimo spazio utile sotto la copertura.

Pro. L'ombrellone è facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti il telo è un po' leggero.

Scopri di più su Amazon

Per chi ha un balcone o un terrazzo piccolo, ma non vuole rinunciare a sfruttare l'esterno, l'ombrellone a mezzaluna può essere una valida alternativa. Il modello con telo in poliestere protegge dai raggi uv, mentre la struttura in metallo rivestito a polvere è robusta e resistente. Il design elegante si abbina ad ogni stile grazie anche ai tre colori disponibili. Il beige e il grigio sono perfetti per un arredo classico, il verde è pensato per chi vuole dare un tocco in più al proprio terrazzo. L'ombrellone provvisto di una comoda apertura a manovella, si apre e si chiude con semplicità. Il telo completamente impermeabile grazie al cappello superiore rimane stabile anche in caso di vento.

Pro. La manovella semplifica l'apertura e la chiusura.

Contro. Per alcuni utenti il colore sbiadisce facilmente.

Scopri di più su Amazon

Elegante e di design l'ombrellone regala un tocco di colore all'esterno grazie al parasole a strisce bianche e azzurre. La struttura resistente e robusta è pensata per resistere ad ogni intemperia. Il modello pratico e versatile può esser inserito facilmente nel terreno grazie all'estremità a vite, o posizionato all'interno del tavolo per proteggere dal sole ad ogni ora del giorno. Il tessuto impermeabile e resistente ai raggi uv, fa da schermatura contro il sole ed è duraturo nel tempo. Grazie al cursore rotante può essere posizionato in base alle esigenze e all'inclinazione dei raggi solari. Una volta chiuso occupa poco spazio e può essere conservato facilmente.

Pro. L'ombrellone è ampio.

Contro. Non ha la borsa per conservarlo.

Scopri di più su Amazon

Con l'estate la voglia di stare all'aperto aumenta e l'ombrellone è un accessorio immancabile. Se si ama lo stile contemporaneo ma con un tocco classico, questo modello quadrato sulle tinte del beige è irrinunciabile. Il tessuto di poliestere resiste ai raggi UV fino a UPF50+ per godere in pieno dell'aria fresca senza nessuna preoccupazione. Il modello da 2x1,25 m è dotato di una struttura composta da un palo d'acciaio e 4 supporti superiori, in grado di regalare maggiore resistenza al vento. Dotato del meccanismo d'inclinazione, di può angolare l'ombrellone in due direzioni a seconda del momento della giornata. Grazie alla borsa è possibile trasportare l'ombrellone anche al mare ed essere protetti in ogni occasione.

Pro. L'ombrellone è stabile e resistente.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Per avere il giardino riparato dai raggi del sole nel corso della giornata l'ombrellone è fondamentale. Questo modello inclinabile in 5 posizioni, si orienta in base alle proprie esigenze, mentre il meccanismo a 360° con pedale permette di posizionarlo con facilità. Basta girare la manovella e l'ombrellone si aprirà in pochi secondi. Il rivestimento in 100% poliestere protegge dai raggi UV. Il telaio verniciato a polvere con base di appoggio a croce in acciaio, permette all'ombrellone di essere stabile e sicuro. Disponibile in differenti colori, dal classico nero, grigio e beige, alle tinte accese come giallo e viola perfette per gli amanti dei colori.

Pro. Facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti l'ombrellone oscilla troppo con il vento.

Scopri di più su Amazon