Festa in giardino: idee e consigli

Inquando arriva il, la prima cosa a cui pensiamo se abbiamo a disposizione un giardino è quello di organizzare unain compagnia degli amici.

Oltre ad essere il luogo destinato al relax sul dondolo o l’occasione ideale per prendere il sole sulla sedia a sdraio rimanendo comodamente a casa, può diventare il posto perfetto in cui dare un party con gli amici, organizzando una gustosa grigliata.

Se volete organizzare una festa in giardino, ma non sapete da dove iniziare, ecco alcuni consigli e i mobili a cui non potete rinunciare.

Quando si decide di arredare un giardino, la cosa principale da prendere in considerazione è lo spazio. Mentre è facile riuscire a sistemare tavoli e sedie, più complicato è arredarlo con il divano. Quindi se abbiamo un giardino o un terrazzo piccolo, possiamo optare con un salottino. Questa soluzione ci permette di avere la praticità degli appoggi, con la comodità del divano. Il set di mobili da giardino formato da un divano a due posti, due poltrone e un tavolino, richiude in poco spazio tutto l’indispensabile con uno stile elegante e chic. Realizzato in rattan il materiale è resistente ai raggi solari e a qualsiasi situazione atmosferica. Comodo e confortevole, il salottino disponibile in tre colori, nero, bianco e marrone, si adatta alla perfezione ad ogni stile per goderti in pieno la festa con i tuoi cari.

Pro. Bello ed elegante, è anche comodo e perfetto per rilassarsi.

Contro. Se non si è abile con il fai da te, il montaggio può risultare difficile.

Scopri di più su Amazon 190,00€ con lo sconto del 24%

In estate il sole, anche se piacevole, può diventare difficile da sopportare. Le alte temperature possono aumentare se esposti ai raggi solari diretti. Quindi oltre a munirci di crema solare, un’alternativa è quella di usare l’ombrellone. L’accessorio, oltre ad essere funzionale e a concederci un po’ di refrigerio, durante le lunghe giornate estive, diventa un ottimo elemento d’arredo. Le linee semplici ed eleganti danno un tocco in più al terrazzo grazie anche alle tinte delicate del telo, disponibile in bianco o beige. Facile da manovrare, attraverso l’inclinazione e la rotazione a 360° in un attimo si riesce a trovare l'angolo di ombra giusto per proteggere la tavola dal sole.

Pro. Il modello ampio riesce a creare una buona ombra.

Contro. Non ha il blocco del braccio, si deve aprire fino a fine corsa.

Scopri di più su Amazon a 69,90€

Non c’è festa in giardino che si rispetti, senza una grigliata. Piccolo se si ha poco spazio o grande per assicurarsi più porzioni di carne contemporaneamente, il barbecue è l’accessorio fondamentale. Il modello è il mix perfetto tra dimensioni contenute e ottime prestazioni. Dotato di fornello laterale e griglia di cottura in ghisa di alta qualità, il barbecue ci permetterà di realizzare grigliate perfette. I bruciatori in acciaio inox e la superficie di cottura in roccia lavica per gli amanti della tradizione farà felice ogni chef. Grazie al coperchio con indicatore di temperatura potrai sfruttare al meglio sia la cottura diretta che la cottura indiretta. Il modello dotato di ruote, può essere spostato facilmente in ogni angolo della cucina.

Pro. Pratico e facile da usare, assicura grigliate perfette.

Contro. Difficile da montare se non si è molto pratici.

Scopri di più su Amazon a 200,09€ con uno sconto del 17%

Aperitivi, bibite fresche o birra ghiacciata sono immancabili durante una festa in giardino. Se non vogliamo andare continuamente all’interno della casa e avere tutto a portata di mano, possiamo scegliere un minifrigo. Se però, abbiamo poco spazio possiamo scegliere una soluzione funzionale. Il frigo sgabello. Il modello realizzato in rattan, oltre a mantenere le nostre bevande preferite al fresco con l’aiuto del ghiaccio, diventa un comodo sgabello su cui far sedere i nostri ospiti e assicurargli il massimo del relax. Il modello a doppia parete per mantenere le bevande in fresco è resistente alle intemperie e ai raggi UV grazie alla plastica di qualità che non si rovina e non arrugginisce.

Scopri di più su Amazon a 72,70€

Per rendere ancora più divertente e colorata il party, ogni dettaglio deve essere colorato nei minimi dettagli, quindi non dobbiamo tralasciare i piatti. Il servizio da sei persone, composto da sei piatti piani, sei fondi e sei da frutta è resistente e di qualità. Realizzato in porcellana e gres è funzionale e raffinato. Utilizzabile in microonde e in lavastoviglie, non dobbiamo fare altro che dare ad ogni ospite un colore diverso per rendere ancora più allegra l’atmosfera.

Pro. Belli e colorati, sono perfetti per rendere unica la tavola.

Contro. Bisogna prestare attenzione se si è maldestri.

Scopri di più su Amazon a 64,99€

Quando si sta bene in compagnia degli amici, le ore volano e in un attimo si arriva a sera. Se non si ha voglia di interrompere il party, allora non possiamo fare a meno delle luci da giardino. Le ghirlande creano in un attimo un’atmosfera romantica e accogliente. La catena leggera immerge qualsiasi ambiente, sia all'interno che all'esterno, in una lucentezza giallastra e crea un'atmosfera speciale. Basta attaccare la stringa alle tende, agli alberi o ai cespugli e si crea un’atmosfera fiabesca. Le 25 lampadine si illuminano indipendentemente in modo che quelle rotte o spostate non abbiano alcun impatto sul resto della catena.

Pro. Pratica accensione e spegnimento, illuminano l’ambiente con una luce calda.

Contro. Le luci non sono a led.

Scopri di più su Amazon a 25,88€