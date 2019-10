Piante per decorare il balcone in autunno

L’autunno è la stagione in cui la vegetazione va in letargo, le foglie iniziano a cadere e gli alberi sembrano spogli. Questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare ad avere un balcone pieno di piante.

I fiori caratterizzati da colori caldi e avvolgenti portano un tocco d’allegria nelle grigie giornate autunnali. Semplici da curare, resistono alle temperature rigide dell’inverno.

Vediamo le piante da coltivare in autunno che regaleranno un tocco in più al balcone.

Tra i fiori autunnali che non possono mancare sul balcone, senza dubbio il ciclamino è uno di questi. La pianta tipica dell’autunno e dell’inverno, è caratterizzata da tinte intense, come il fucsia o il rosso, che portano un po’ di colore nelle giornate autunnali. Resistente alle alte temperature, è facile da accudire anche per chi non ha il pollice verde. Basta prendersene cura nel modo corretto e il ciclamino può esprimere la sua bellezza durante tutto l’anno. Quando le temperature diventano molto rigide potete trasferirlo in un luogo umido e lontano dalla luce diretta. Perfetta anche in casa, in un ambiente non secco, la pianta regalerà un tocco in più ad ogni stanza.

Pro. E’ una pianta resistente e duratura.

Contro. Non ama i luoghi secchi.

Avere un terrazzo colorato anche in autunno è possibile scegliendo i fiori giusti. Le piante in grado di riempire di allegria il balcone sono i narcisi autunnali. Disponibile in diverse nuance, la pianta è in grado di resistere sia al caldo che al freddo. Ideale da piantare all’inizio dell’autunno, in un terreno drenato, quando arrivano le prime gelate meglio preparare il terriccio o trasferirlo in una serra. Semplice da coltivare, non ha bisogno di molte attenzione, ma è in grado di regalare fiori belli e colorati.

Pro. La pianta è disponibile in diversi colori.

Contro. Bisogna prepararla per affrontare al meglio il freddo invernale.

La pianta perenne fiorisce in inverno e ravviva il giardino con i sui colori stupendi. Per ricreare un ambiente allegro, basta predisporla in un angolo del balcone e renderà la zona allegra e colorata grazie alle cromie calde delle foglie. Facili da pianare, sono i fiori perfetti per resistere alle temperature autunnali. Per mantenere al meglio la pianta, non dovete fare altro che rimuovere le erbacce infestanti e tagliare i fiori secchi. Questi se conservati in modo adeguato, una volta secchi possono decorare anche il soggiorno o la camera da letto, non dovete fare altro che dare libero sfogo alla vostra fantasia e creare una decorazione adatta.

Pro. Hanno colori intensi e allegri.

Contro. Esprimono il loro meglio se coltivate tutte vicine.

Un’altra pianta a cui è difficile resistere in autunno è la viola del pensiero. Robusta e colorata è in grado di resistere all’inverno è alle temperature più fredde. La viola del pensiero è molto diffusa ed apprezzata per la lunga fioritura e i numerosissimi colori pronti a dare un tocco di allegria al vostro balcone. Disponibile con fiori di diversi formati: medio (5-10 cm), più adatta per il giardino, oppure a fiore grande (8-12 cm), indicata per il terrazzo, renderà il vostro esterno unico fino all’inizio della primavera. In inverno se il clima è molto rigido, potete spostare la pianta in casa, in primavera meglio posizionarla all’aperto in un luogo ombreggiato.



Pro. La pianta è caratterizzata da una molteplicità di colori.

Contro. Non vuole la luce diretta.

Anche se il nome è molto complesso, in realtà la pianta è molto delicata e caratterizzata da una bellezza particolare. Semplice e raffinata, in estate entra in riposo per riempire a inizio autunno i vasi e le aiuole con il suo caratteristico colore giallo, intenso e vivace ricorda il sole estivo. Ideale anche nei giardini rocciosi si adatta perfettamente ai vasi all'interno di un terreno permeabile, povero e sassoso.

Pro. E' una pianta elegante che arricchisce il giardino.

Contro. Non tollera estati umide e piovose. In questo periodo, in cui è in riposo vegetativo, potrebbe subire attacchi di funghi che potrebbero far marcire i bulbi.

Se amate l'orto, ma non avete spazio a sufficienza, il cavolo ornamentale può essere il giusto compromesso tra pianta e ortaggio. Caratterizzato da colori intensi come giallo, rosa oppure violetto, le foglie, contraddistinte da un verde scuro intenso, raggiungono il massimo della bellezza in autunno e inverno. Questa pianta a differenza di quella che troviamo nei negozi di ortofrutta, non è commestibile, ma è resistente alle intemperie e al freddo invernale. Il cavolo ornamentale, per attivare il processo di colorazione delle foglie, ha bisogno di temperature minime notturne non superiori ai 10-12 °C.

Pro. E' una pianta resistente caratterizzata da colori intensi.

Contro. Rispetto al comune cavolo, non è commestibile.

